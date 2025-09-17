Mundo

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Babak Shahbazi fue condenado por supuestamente vender información al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, aunque organizaciones de derechos humanos rechazan los cargos y alertan sobre una posible ola de represalias

Guardar
El régimen de Irán ejecutó
El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de tener lazos con la inteligencia de Israel

El régimen de Irán anunció este miércoles la ejecución de un hombre condenado por presunto espionaje para Israel, una decisión cuestionada por organizaciones de derechos humanos que denuncian tortura y fabricación de pruebas.

La medida se da pocos días después de que el país conmemorara el tercer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, y mientras persisten las advertencias sobre el aumento de ejecuciones tras el conflicto con el Estado israelí.

El hombre ejecutado fue identificado como Babak Shahbazi, condenado por delitos capitales de “corrupción en la Tierra” y “guerra contra Dios”, según informó Mizan. La agencia detalló que Shahbazi trabajaba en el diseño e instalación de sistemas de refrigeración industrial para empresas vinculadas a organizaciones militares, de seguridad y telecomunicaciones, lo que le permitió presuntamente proporcionar información al Mossad, la agencia de inteligencia israelí, a cambio de dinero y residencia en el extranjero.

Activistas, entre ellos el grupo Iran Human Rights con sede en Oslo, sostienen que Shahbazi fue detenido por escribir una carta al presidente ucraniano Volodimir Zelensky ofreciendo unirse a su Ejército.

El mensaje de Babak al presidente Zelensky ofreciendo ayudar en la guerra contra Rusia se utilizó como ejemplo de espionaje para Israel, que según ellos enseñó a Babak a usar Microsoft Word”, indicaron. El régimen de Irán no reconoció esta versión de los hechos.

El hombre ejecutado fue identificado
El hombre ejecutado fue identificado como Babak Shahbazi (Crédito: Iran Human Rights)

La ejecución se produce tras un conflicto de 12 días entre Irán e Israel, que, según fuentes israelíes, dejó alrededor de 1.100 muertos, incluidos varios comandantes militares, mientras que Irán respondió con bombardeos con misiles contra Israel. Desde el inicio de esta escalada, las autoridades del régimen iraní han ejecutado al menos ocho personas por espionaje, generando preocupación entre activistas sobre una posible ola de ejecuciones.

En agosto, Roozbeh Vadi, empleado de una subsidiaria de la Organización de Energía Atómica de Irán, fue ejecutado tras ser condenado por entregar información sobre científicos y instalaciones nucleares iraníes. En julio, la inteligencia iraní anunció la detención de 20 presuntos espías y agentes del Mossad en Teherán y otras provincias.

El ritmo de ejecuciones bajo el régimen de Irán en 2024 ha sido calificado como “alarmante”. Según la ONU, al menos 975 personas han sido ejecutadas, y se han registrado violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión. Según Iran Human Rights, más de 940 ejecuciones se habrían llevado a cabo hasta la fecha, lo que convierte a Irán en el segundo país con más ejecuciones del mundo, después de China.

El ritmo de ejecuciones bajo
El ritmo de ejecuciones bajo el régimen de Irán en 2024 ha sido calificado como “alarmante”. Según la ONU, al menos 975 personas han sido ejecutadas

El caso de Shahbazi refleja la combinación de represión interna y conflictos regionales que enfrenta Irán, en un momento en que el régimen busca consolidar su control sobre la población mientras continúa su enfrentamiento con Israel y mantiene apoyo militar a Rusia en el conflicto de Ucrania.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

IránRégimen de IránIsraelMedio OrienteÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

El presidente de EEUU será recibido con los honores tradicionales de la realeza y este jueves mantendrá un encuentro clave con Keir Starmer, en el que se prevén discusiones sobre la guerra en Ucrania, la crisis de Gaza y las disputas arancelarias

Infobae en Londres: Trump visita

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

El portavoz militar Avichay Adraee precisó que el acceso estará operativo solo durante 48 horas, estableciendo una ventana limitada para que los residentes puedan desplazarse hacia zonas más seguras ante la intensificación de los combates

Israel habilitó un corredor temporal

EEUU y Reino Unido sellaron la mayor alianza tecnológica en Inteligencia Artificial con inversiones por más de USD 35.800 millones

El acuerdo, presentado en el marco de la visita de Donald Trump, contempla aportes privados inéditos para ampliar la infraestructura tecnológica británica, con la creación del superordenador Stargate UK y el fomento de sectores como la computación cuántica, la energía nuclear y la supercomputación

EEUU y Reino Unido sellaron

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Washington apunta a puertos en Europa, el Caribe y el Pacífico, y busca alianzas con empresas privadas para reforzar su influencia marítima

Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

El Departamento del Tesoro apuntó contra firmas radicadas en Hong Kong y Emiratos Árabes, acusadas de usar compañías pantalla y criptomonedas para mover millones hacia la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa iraní. Las medidas refuerzan la estrategia de Washington de reducir a cero las exportaciones de crudo de Teherán

Estados Unidos impuso sanciones a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelaron los datos de la

Revelaron los datos de la autopsia del joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

¿Te truena la mandíbula? Estas podrían ser las causas y lo que debes hacer

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Confirmaron la condena por 20 años de cárcel contra un sacerdote por abuso sexual en Trelew

El Gobierno anuncia la compra de dos nuevos buques patrulleros de Navantia: se invertirán más de 700 millones de euros y creará 2.000 empleos

INFOBAE AMÉRICA
Altas temperaturas y polvo en

Altas temperaturas y polvo en suspensión ponen en aviso a nueve provincias, con máximas de 38ºC

El Rey Juan Carlos, emocionado, muestra su lado más tierno en la entrega de premios de las regatas en Sanxenxo

HRW denuncia abusos y crímenes de guerra en la ocupación israelí de partes del sur de Siria

Beself Brands prevé salir a Bolsa en la primera mitad de 2026

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

ENTRETENIMIENTO

Barbara Eden aclaró los rumores

Barbara Eden aclaró los rumores de rivalidad con Elizabeth Montgomery: “No teníamos tiempo para ser amigas”

Charlie Sheen reveló que Bill Clinton intentó ligar con su novia en la década de 1980

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera