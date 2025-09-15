Una aristócrata británica y su novio fueron condenados a 14 años de prisión por matar a su recién nacido

Esta foto sin fecha emitida por la Policía Metropolitana el lunes 14 de julio de 2025 muestra a Constance Marten y Mark Gordon. (Policía Metropolitana vía AP)

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados el lunes a 14 años de prisión por matar a su hija recién nacida mientras huían de las autoridades.

Constance Marten, de 38 años, y su novio Mark Gordon, de 51, un delincuente sexual convicto, fueron condenados el lunes tras ser declarados culpables de homicidio por negligencia grave en el Tribunal Penal Central de Londres en julio. Anteriormente habían sido condenados por prevaricación, ocultación del nacimiento de un niño y crueldad infantil. Gordon cumplirá cuatro años más con licencia extendida.

La policía inició una búsqueda a nivel nacional después de que los agentes encontraran una placenta el 5 de enero de 2023 en un coche incendiado perteneciente a Marten y Gordon cerca de Bolton, en el noroeste de Inglaterra.

La pareja viajó por toda Inglaterra y se desconectaba de la vida cotidiana, gastando cientos de libras en taxis para desplazarse y evitando usar tarjetas de crédito o cualquier otro medio que pudiera identificarlos. Durmieron en una tienda de campaña en South Downs, una cadena montañosa del sur de Inglaterra, donde murió su bebé, Victoria.

El cuerpo descompuesto de la bebé fue encontrado por la policía en una bolsa de la compra bajo la basura de un cobertizo de jardín en Brighton en 2023, poniendo fin a una búsqueda de siete semanas.

Durante la sentencia, el juez dictaminó que la bebé murió de hipotermia tras estar expuesta a un “estrés por frío significativo”, rechazando las afirmaciones de la pareja de que murió en un “terrible accidente”.

“Es evidente que durante todo este tiempo ninguno de los dos pensó mucho ni en absoluto en el cuidado o el amor por su bebé”, declaró el juez Mark Lucraft a los acusados.

Marten dio a luz a Victoria en secreto después de que los otros cuatro hijos de la pareja fueran confiscados por los tribunales por riesgo de sufrir daños.

Tras su arresto en Brighton el 27 de febrero, la pareja se negó a revelar el paradero de la bebé.

Durante su huida, Victoria solo fue vista brevemente en las imágenes de las cámaras de seguridad de Londres con el mono con estampado de osito de peluche que posteriormente llevaba.

El superintendente detective Lewis Basford declaró tras la sentencia que la pareja sabía que los agentes los buscaban y que tuvieron muchas oportunidades para “hacer lo correcto”.

“Como padre, me cuesta comprender cómo, en lugar de brindarle a su hija el calor y el cuidado que necesitaba, Mark Gordon y Constance Marten decidieron vivir a la intemperie en condiciones gélidas para evitar a las autoridades”, declaró.

“Estábamos decididos a buscar justicia para la pequeña Victoria y honrar su trágicamente corta vida”, declaró el fiscal jefe de la Corona, Jaswant Narwal. “Ninguna niña debería haber visto su vida truncada de esta manera evitable. Espero que las sentencias de hoy brinden justicia y consuelo a todos los afectados por este trágico caso”.

Marten, perteneciente a una familia británica adinerada y aristocrática, era, según se informa, estudiante de teatro cuando conoció a Gordon. Había cumplido 20 años de prisión en Estados Unidos tras ser condenado en Florida por secuestro y agresión sexual, según registros policiales estadounidenses. Fue deportado tras su liberación.

(AP)