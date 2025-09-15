Mundo

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados a 14 años de prisión por matar a su recién nacido

Un tribunal en Londres sentenció a Constance Marten y Mark Gordon a 14 años de prisión por la muerte por negligencia grave de su hija recién nacida, tras una intensa búsqueda nacional que conmocionó al país

Por Lydia Doye

Guardar
Esta foto sin fecha emitida
Esta foto sin fecha emitida por la Policía Metropolitana el lunes 14 de julio de 2025 muestra a Constance Marten y Mark Gordon. (Policía Metropolitana vía AP)

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados el lunes a 14 años de prisión por matar a su hija recién nacida mientras huían de las autoridades.

Constance Marten, de 38 años, y su novio Mark Gordon, de 51, un delincuente sexual convicto, fueron condenados el lunes tras ser declarados culpables de homicidio por negligencia grave en el Tribunal Penal Central de Londres en julio. Anteriormente habían sido condenados por prevaricación, ocultación del nacimiento de un niño y crueldad infantil. Gordon cumplirá cuatro años más con licencia extendida.

La policía inició una búsqueda a nivel nacional después de que los agentes encontraran una placenta el 5 de enero de 2023 en un coche incendiado perteneciente a Marten y Gordon cerca de Bolton, en el noroeste de Inglaterra.

La pareja viajó por toda Inglaterra y se desconectaba de la vida cotidiana, gastando cientos de libras en taxis para desplazarse y evitando usar tarjetas de crédito o cualquier otro medio que pudiera identificarlos. Durmieron en una tienda de campaña en South Downs, una cadena montañosa del sur de Inglaterra, donde murió su bebé, Victoria.

El cuerpo descompuesto de la bebé fue encontrado por la policía en una bolsa de la compra bajo la basura de un cobertizo de jardín en Brighton en 2023, poniendo fin a una búsqueda de siete semanas.

7 de enero: Constance Marten
7 de enero: Constance Marten y Mark Gordon en el exterior de la estación de East Ham sobre las 11.45 horas.

Durante la sentencia, el juez dictaminó que la bebé murió de hipotermia tras estar expuesta a un “estrés por frío significativo”, rechazando las afirmaciones de la pareja de que murió en un “terrible accidente”.

“Es evidente que durante todo este tiempo ninguno de los dos pensó mucho ni en absoluto en el cuidado o el amor por su bebé”, declaró el juez Mark Lucraft a los acusados.

Marten dio a luz a Victoria en secreto después de que los otros cuatro hijos de la pareja fueran confiscados por los tribunales por riesgo de sufrir daños.

Tras su arresto en Brighton el 27 de febrero, la pareja se negó a revelar el paradero de la bebé.

Durante su huida, Victoria solo fue vista brevemente en las imágenes de las cámaras de seguridad de Londres con el mono con estampado de osito de peluche que posteriormente llevaba.

El superintendente detective Lewis Basford declaró tras la sentencia que la pareja sabía que los agentes los buscaban y que tuvieron muchas oportunidades para “hacer lo correcto”.

Como padre, me cuesta comprender cómo, en lugar de brindarle a su hija el calor y el cuidado que necesitaba, Mark Gordon y Constance Marten decidieron vivir a la intemperie en condiciones gélidas para evitar a las autoridades”, declaró.

“Estábamos decididos a buscar justicia para la pequeña Victoria y honrar su trágicamente corta vida”, declaró el fiscal jefe de la Corona, Jaswant Narwal. “Ninguna niña debería haber visto su vida truncada de esta manera evitable. Espero que las sentencias de hoy brinden justicia y consuelo a todos los afectados por este trágico caso”.

Marten, perteneciente a una familia británica adinerada y aristocrática, era, según se informa, estudiante de teatro cuando conoció a Gordon. Había cumplido 20 años de prisión en Estados Unidos tras ser condenado en Florida por secuestro y agresión sexual, según registros policiales estadounidenses. Fue deportado tras su liberación.

(AP)

Temas Relacionados

reino unidoconstance martenlondres

Últimas Noticias

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

La corte de Ankara decidió esperar hasta el 24 de octubre la resolución sobre la posible destitución de Ozgur Ozel y la anulación del congreso del Partido Republicano del Pueblo

Tensión en Turquía: un tribunal

Medvedev dijo que aplicar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN

La tensión aumenta tras incidentes aéreos recientes en Polonia y el despliegue reforzado de la OTAN en la región

Medvedev dijo que aplicar una

El Banco de Francia cree que la crisis política afectará el crecimiento económico

El consumo privado muestra señales de debilidad y se espera que su avance este año se limite al 0,4%

El Banco de Francia cree

Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos por más de USD 10.000 millones durante la visita de Trump

La agenda incluirá pactos en ciencia, tecnología, defensa y energía nuclear, en el marco de una histórica segunda visita de Estado a Inglaterra

Estados Unidos y Reino Unido

La nueva fiebre del oro no se detiene y marcó otra jornada de récords históricos

Los precios al contado y a futuro superaron sus marcas previas en una escalada que parece no tener techo

La nueva fiebre del oro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Loco Joe’, el capo peruano

‘Loco Joe’, el capo peruano que reemplazó a ‘El Monstruo’ y desde Brasil dirige extorsión, amenazas y cobros millonarios en Lima Norte

Clausuran Centro de Bienestar Animal en Nuevo León por maltrato, hallan desnutrición y condiciones insalubres

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

Vicky Dávila lanzó duro comentario contra Abelardo de la Espriella: “Decidió trabajar para bandidos y enriquecerse”

Los tres ejercicios más efectivos para fortalecer la cadera, según una entrenadora personal

INFOBAE AMÉRICA
Detenidos dos bielorrusos tras la

Detenidos dos bielorrusos tras la intercepción de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Polonia

(AMP2) EE.UU. acuerda con China la venta de TikTok, pero avisa de que no habrá prórrogas para la desinversión

El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos festivos del calendario laboral

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás del escandaloso

El secreto detrás del escandaloso vestuario de Jenna Ortega en los Emmy 2025

Quién era la celebridad disfrazada de Labubu en los premios Emmy

Netflix lanza el tráiler de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, serie sobre el asesino que inspiró ‘La masacre de Texas’

Tom Pelphrey analizó el papel de su vida en Task: “La humildad que te enseña es real”

La personalidad que recibió más dedicatorias que Dios en la historia de los Premios Oscar