Mundo

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

La demanda de personal calificado y la obtención de credenciales especializadas se consolidan como factores estratégicos en la evolución del mercado regional

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Las tendencias globales transforman el
Las tendencias globales transforman el mercado audiovisual, impulsando nuevas oportunidades de negocio y redefiniendo el perfil de los profesionales del sector (Freepik)

La industria audiovisual global prevé un crecimiento del 21% para 2030, impulsada por la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación en la nube y las experiencias inmersivas. Según el informe Industry Outlook and Trends Analysis 2025 (IOTA 2025) elaborado por AVIXA y citado por DPL News, los ingresos mundiales del sector pasarán de USD 332.000 millones proyectados para 2025 a USD 402.000 millones en 2030.

El informe de AVIXA, organización internacional que agrupa a empresas del sector audiovisual, detalla que este incremento de USD 70.000 millones en cinco años destaca la resiliencia de la industria, a pesar de que en 2024 los ingresos calculados, USD 321.000 millones, quedaron ligeramente por debajo de los USD 325.000 millones previstos inicialmente.

De acuerdo con DPL News, el sector sigue creciendo a un ritmo superior al del Producto Interno Bruto mundial. Tras la recuperación post pandemia, la expansión continúa de manera más moderada, aunque beneficia a mercados estables y centrados en experiencias presenciales, comercio minorista, espectáculos y hostelería.

A pesar de los ajustes
A pesar de los ajustes económicos recientes, la industria audiovisual ha demostrado capacidad de adaptación ante los cambios del mercado internacional (Freepik)

Factores tecnológicos y perspectivas del sector

Los motores de este crecimiento son la inteligencia artificial y la computación en la nube, que ya ofrecen formas innovadoras de interacción y consumo, y transforman la organización de eventos, el entretenimiento y los servicios empresariales.

La combinación de inversión estratégica en nuevas tecnologías, diversificación regional y colaboración entre diferentes áreas es esencial para capitalizar oportunidades.

Sean Wargo, vicepresidente de Market Insight de AVIXA, explicó a DPL News: “La inversión estratégica en tecnologías emergentes, la diversificación regional y las colaboraciones entre sectores serán fundamentales para aprovechar más oportunidades en el futuro”.

La incorporación de inteligencia artificial
La incorporación de inteligencia artificial y servicios en la nube redefine el acceso a contenidos y la interacción con el público en diversos ámbitos (Freepik)

América Latina: servicios y especialización profesional

En América Latina, el informe IOTA 2025 y representantes de AVIXA identifican una característica destacada: los servicios representan la principal fuente de ingresos en el segmento profesional de audio y video.

Sergio Gaitán Serrano, gerente regional de AVIXA para México y el Norte de Centroamérica, señaló a DPL News que la región se alinea con las tendencias globales, aunque el peso de los servicios genera un espacio relevante para la profesionalización y la especialización técnica.

En este contexto, el conocimiento y la formación técnica cobran importancia estratégica. Tanto AVIXA como DPL News consideran que la obtención de certificaciones profesionales constituye un elemento diferenciador para quienes desean sobresalir en un mercado con creciente competitividad y demanda tecnológica. La demanda de personal capacitado y certificado aumenta a medida que la industria expande su alcance y reconocimiento regional.

El informe IOTA de AVIXA, desarrollado junto a la consultora Omdia, se consolida como herramienta de referencia para empresas, fabricantes, distribuidores e inversores del sector. Su metodología analiza el gasto de usuarios finales en productos y servicios audiovisuales, clasificados por región, mercados verticales y categorías de solución.

Según AVIXA, el IOTA guía decisiones sobre expansión de mercado y desarrollo de productos, siendo utilizado tanto por grandes como por pequeñas empresas para detectar oportunidades de crecimiento y realizar benchmarking.

En este escenario de transformación tecnológica y expansión regional, la capacitación y la certificación profesional se posicionan como elementos clave para aprovechar el potencial de la industria audiovisual en los próximos años.

La demanda de talento certificado
La demanda de talento certificado crece en la región, con los servicios como motor principal del desarrollo audiovisual y nuevas posibilidades de formación técnica (Freepik)

¿Qué es el informe IOTA de AVIXA?

El Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) de AVIXA es un pronóstico anual, elaborado por Omdia, que detalla el gasto de usuarios finales en productos y servicios audiovisuales. Ofrece una visión de cinco años, analizando información pasada y proyectando tendencias futuras. Sus datos desglosan ingresos por regiones, mercados verticales, soluciones y categorías de producto.

La edición 2025 introduce información sobre los diferentes niveles de distribución, lo que facilita el análisis de cómo los equipos llegan a los compradores, ya sea de forma directa o mediante distribuidores.

El paquete IOTA proporciona acceso a:

  • Un informe de encuesta de canales, con los principales problemas y tendencias observadas por distribuidores globales, VAR, MSP e integradores de sistemas.
  • Una presentación resumen con las tendencias clave.
  • Una licencia de usuario único para un año, válida para acceder a un panel interactivo en línea con filtros y visualización de datos.
  • Un documento de notas analizadas, que explica las tendencias y supuestos detrás de las proyecciones.
  • Opcionalmente, un complemento para análisis personalizados.

Este informe se utiliza como herramienta estratégica para orientar la toma de decisiones de negocio respecto a las oportunidades del sector audiovisual profesional, facilitando estimaciones del mercado total para productos, soluciones y servicios. Fabricantes, distribuidores, integradores e inversores emplean el IOTA para evaluar categorías relevantes, identificar oportunidades de crecimiento y planear expansiones, ya sea adaptando portfolios de productos o ingresando a nuevos mercados.

La edición 2025 refleja una etapa clave para la industria, marcada por la normalización del crecimiento y la convergencia tecnológica con la información, el avance del software independiente y el peso de soluciones AVoIP en red.

Asia-Pacífico se destaca como región dinámica, mientras que India y Oriente Medio ofrecen oportunidades significativas. En tanto, las economías maduras diversifican su crecimiento en áreas como gobierno y servicios públicos.

La formación y certificación técnica emergen como protagonistas en el desarrollo y competitividad de la industria audiovisual global, que afronta una década decisiva.

Temas Relacionados

AVIXAIOTAAmérica LatinaIndustria AudiovisualInteligencia ArtificialEntretenimientoComputación En La NubeCertificación ProfesionalTecnologías EmergentesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cada vez más países evalúan dotarse de armas nucleares: “El régimen de no proliferación está en riesgo”

Rafael Grossi, director de la agencia atómica de la ONU, instó a “evitar” que el número de potencias atómicas se multiplique en el actual escenario de conflictos armados. Subrayó que el sistema actual ha sido “uno de los pilares de la paz” en las últimas décadas

Cada vez más países evalúan

Se estaban por casar, pero un arresto equivocado ocasionó el suicidio de la novia: la tragedia que desató la policía del Reino Unido

La justicia británica dictaminó que la detención injustificada de Craig Jackson marcó el inicio de un calvario para la mujer de 31 años, cuya muerte fue atribuida a la actuación de la Policía de Northumbria

Se estaban por casar, pero

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

El acuerdo permitirá la integración de sus fuerzas armadas y ciudadanía cruzada, en un intento por contrarrestar la creciente presencia de China en el Pacífico Sur

Australia y Papúa Nueva Guinea

Taipei advierte sobre un posible efecto dominó en Asia si el régimen chino invade Taiwán

El ministro Chiu Chui-cheng alertó en Washington que una acción militar de China contra la isla podría desestabilizar la región y comprometer la seguridad estadounidense, según declaraciones recogidas por la Heritage Foundation

Taipei advierte sobre un posible

Oficiales estadounidenses viajaron a Bielorrusia para observar los ejercicios militares con Rusia

Fueron invitados a ver “lo que sea de su interés” durante las maniobras estratégicas que incluyen pruebas con armas nucleares tácticas y misiles hipersónicos

Oficiales estadounidenses viajaron a Bielorrusia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué los los gatos

Por qué los los gatos comen plantas: un estudio encontró pistas

Alerta de bomba en vuelo con destino a Juliaca: aeropuerto Jorge Chávez activó protocolos de seguridad

MLB: todos los partidos de este 15 de septiembre

Qué es el síndrome del impostor y por qué afecta incluso a las personas exitosas

Un ave rara que se creía extinta es redescubierta después de 100 años sin avistamientos: su futuro sigue siendo incierto

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un 70 % de hogares en Yemen carecen de alimentos necesitados a diario, advierte la ONU

El Real Madrid inicia el camino hacia el gran anhelo de Mbappé

Tchouaméni: "Los árbitros intentan hacer lo máximo, pero cometen errores"

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

El Gobierno de Ecuador advierte que no negociará una eliminación del subsidio al diésel

ENTRETENIMIENTO

Gen V: la serie derivada

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

¿Habrá una secuela de “Juego de gemelas”? Esto dijo una de las actrices del elenco

Teyana Taylor habló sobre el retiro que renovó su creatividad: “Necesitaba priorizar mi felicidad y mi salud mental”

Eric Dane no asistió a los premios Emmy 2025 y el homenaje a “Grey’s Anatomy” quedó suspendido

Mark Ronson habló sobre su éxito y el síndrome del impostor: “Van a descubrir que soy un fraude”