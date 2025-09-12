Estados Unidos y Reino Unido avanzan en acuerdos tecnológicos y nucleares antes de la visita de Donald Trump a Londres

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el primer ministro británico Keir Starmer. REUTERS/Evelyn Hockstein

Estados Unidos y Reino Unido están acelerando la concreción de acuerdos en áreas como reactores nucleares, centros de datos de inteligencia artificial y el mercado del whisky, en el marco de la visita de estado del presidente Donald Trump a Londres la próxima semana. Estos convenios se desarrollan en un ambiente marcado por la destitución de Lord Peter Mandelson como embajador británico en Washington debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein, hecho que ha generado controversia política en el país, según reportó Financial Times.

La tecnológica californiana OpenAI anunciará una filial para el Reino Unido como parte de Stargate, proyecto de centro de datos valuado en 500.000 millones de dólares, alineada a una serie de alianzas tecnológicas y acuerdos comerciales coincidentes con la visita presidencial, según personas al tanto de los planes citadas por Financial Times. La iniciativa, en la que participan también la británica Nscale y la estadounidense Nvidia, tendrá como eje la ciudad de Blyth, en Northumberland.

Según las fuentes consultadas por Financial Times, el proyecto Stargate contempla infraestructura eléctrica, centros de datos y la creación de un ecosistema que permita al Reino Unido desarrollar una inteligencia artificial soberana, con el país proporcionando la energía, Nvidia los microchips y OpenAI la propiedad intelectual. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el líder de Nvidia, Jensen Huang, acompañarán a Trump en su delegación, en un contexto de alta demanda internacional por los chips de Nvidia para infraestructuras nacionales de IA. La compañía prevé ingresos superiores a 20.000 millones de dólares en 2025 por este tipo de acuerdos “soberanos”.

Huang se reunió con el primer ministro Sir Keir Starmer en junio, ocasión en que el líder británico anunció una inversión adicional de 1.000 millones de libras para robustecer la capacidad digital nacional. En ese encuentro, Huang advirtió que el Reino Unido carece de infraestructura suficiente para competir globalmente en la industria local de IA.

De acuerdo con Financial Times, ni OpenAI ni Nvidia hicieron comentarios sobre los anuncios; tampoco respondió la Casa Blanca ni el Departamento británico de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Trump camina con Starmer en Trump International Golf Links, en Aberdeen, Escocia, Gran Bretaña, el 28 de julio de 2025. Jane Barlow/vía REUTERS

Durante la estancia de Trump en Londres, ambos países anunciarán también la expansión del acceso a sus respectivos mercados para tecnologías nucleares, lo que podría facilitar el ingreso al mercado estadounidense para la empresa británica Rolls-Royce. Con miras a agilizar y coordinar la regulación de pequeños reactores modulares, un consorcio liderado por Rolls-Royce obtuvo en junio apoyo estatal para construir tres unidades en el Reino Unido. El director ejecutivo de la firma, Tufan Erginbilgiç, manifestó en julio su aspiración a posicionarse como líder del mercado en esta tecnología y consideró que el potencial de expansión hacia Estados Unidos es real, de acuerdo con declaraciones presentadas por Financial Times. Rolls-Royce declinó comentar acerca de los posibles acuerdos.

También está prevista la firma de convenios vinculados a la energética británica Centrica y el grupo nuclear estadounidense X-energy. Ambas compañías se negaron a hacer declaraciones a Financial Times.

Como parte de las negociaciones comerciales, Mandelson y el primer ministro escocés John Swinney se reunieron con Trump días atrás para abordar la exclusión del Scotch whisky de un arancel del 10% que grava otras exportaciones británicas.