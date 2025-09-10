Mundo

Polonia confirmó que una casa fue dañada por los drones rusos y halló restos de siete aeronaves interceptadas

También fue afectado un vehículo automotor en el mayor incidente militar sobre territorio polaco desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Crece la condena internacional y el gobierno de Varsovia pide activar a la OTAN para asegurar su defensa

Un drone ruso cayó en una casa en Polonia

El Ministerio del Interior de Polonia informó el miércoles que una casa y un automóvil resultaron dañados durante la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia durante la noche, y añadió que hasta el momento se han localizado siete drones y restos de un proyectil desconocido.

“Hemos encontrado siete drones y restos de proyectiles... de origen desconocido”, declaró a la prensa la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, añadiendo que una casa y un automóvil también resultaron dañados.

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka.

Una imagen fija de un
Una imagen fija de un video muestra un techo dañado, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania y algunos fueran derribados por Polonia, en Wyryki, Voivodato de Lublin, Polonia, el 10 de septiembre de 2025. Polsat News vía REUTERS.

Galecka señaló que el misil del que se encontraron restos puede ser un misil polaco utilizado para derribar los drones.

El primero de los restos se halló a las 05.30 GMT en Mniszków, (este), y desde entonces se han sucedido nuevos hallazgos de restos en varias zonas del país, incluyendo un dron en la provincia de Lódz (centro), a más de 300 kilómetros de la frontera bielorrusa.

Las primeras imágenes de los
Las primeras imágenes de los drones rusos que derribó Polonia sobre su espacio aéreo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reveló este miércoles en el Parlamento que, durante la madrugada, se registraron hasta 19 incursiones del espacio aéreo polaco, y destacó que, por primera vez desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania en febrero de 2022, los drones llegaron desde Bielorrusia.

Tusk explicó que se detectaron drones durante “toda a noche, desde aproximadamente las 23.30 hora local (21.30 GMT) del martes hasta las 06.30 (04.30 GMT) de hoy”.

Polonia envió dos cazas F-35, dos F-16 y helicópteros MI-24, MI-17 y Black Hawk para interceptar los drones, además de los aviones militares de Países Bajos e Italia que colaboraron en el operativo en coordinación con el Mando Aéreo de la OTAN.

No se reportaron víctimas ni heridos, pero una casa resultó dañada y también se reportaron perjuicios en un turismo aparcado, según la portavoz del Interior.

Las autoridades polacas siguen buscando más restos de drones derribados, con un llamamiento a la población para que informe de cualquier objeto extraño que encuentren.

El primer ministro polaco, Donald
El primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra una reunión extraordinaria del gobierno en la cancillería con funcionarios militares y de servicios de emergencia, tras las violaciones del espacio aéreo polaco durante un ataque ruso a Ucrania, en Varsovia, Polonia, el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Ante estas “violaciones sin precedentes” de su espacio aéreo, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN, una decisión conjunta de Tusk y el presidente polaco, Karol Nawrocki, para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Aunque Tusk calificó la situación como “más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”, enfatizó que no hay motivos para afirmar que el país está en guerra.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha comunicado que la situación de seguridad se ha estabilizado y los cuatro aeropuertos que se cerraron al tráfico de manera provisional operan ya con normalidad.

(Con información de AFP y EFE)

