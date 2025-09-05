Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

El primer ministro británico, Keir Starmer. ANDY BUCHANAN/Pool vía REUTERS

El primer ministro británico, Keir Starmer, emprendió este viernes una remodelación de su equipo de gobierno para reforzarlo tras la dimisión de su ‘número dos’, Angela Rayner, forzada por una polémica sobre su situación fiscal.

Starmer ha cesado ya a la representante gubernamental en la Cámara de los Comunes (baja), Lucy Powell, mientras que, según algunos medios, también ha despedido al ministro para Escocia, Ian Murray.

Fuentes laboristas indicaron que es improbable que se desprenda de la ministra de Economía, Rachel Reeves, criticada por el pobre desempeño financiero del país, que prevé presentar los Presupuestos del Estado el próximo 26 de noviembre.

La gran incógnita es a quién o quiénes elegirá Starmer para sustituir los tres puestos que deja vacantes Rayner: viceministra del Gobierno; ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local; y vicelíder del Partido Laborista.

La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. REUTERS/Isabel Infantes

Este último un cargo que eligen las bases pero que, de acuerdo con algunas interpretaciones, en ciertos casos podría designar el primer ministro.

Pese al revés que supone la marcha de Rayner -figura destacada del ala izquierda-, Starmer quiere aprovecharla para hacer cambios que le permitan, una vez más, relanzar su proyecto, cuestionado al no haber arrojado el crecimiento económico prometido.

El secretario de Estado británico para Escocia, Ian Murray. REUTERS/Jaimi Joy

Rayner dimitió este viernes de sus tres cargos después de que el asesor sobre ética ministerial concluyera que, pese a haber actuado de buena fe, había violado el código de conducta, al no haber buscado asesoramiento legal adecuado al comprar una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos.

Ella reconoció que evadió impuestos en la compra de una vivienda. Según una información revelada por el diario británico The Telegraph, la ‘número dos’ del Gobierno de Keir Starmer pagó un impuesto inferior al que correspondía por la compra de una vivienda valorada en algo más de un millón de dólares, lo que le permitió ahorrar USD 54.000 en tributos. La hasta ahora titular de Vivienda lo atribuyó a un "mal asesoramiento fiscal“ e insistió que, en cuanto fue conocedora de este error, notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes.

Rayner le ha trasladado su dimisión al primer ministro en una carta en la que “lamenta profundamente” su decisión de no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional y por ello ha asumido “toda la responsabilidad por este error”.

La viceprimera ministra Angela Rayner sale de un vehículo en Downing Street en Londres, Gran Bretaña, el 26 de marzo de 2025. REUTERS/Hannah McKay

Por su parte, el jefe del Gobierno señaló en su carta de respuesta a Rayner que lamentaba “profundamente” que su mandato como “viceprimera ministra, ministra (de Vivienda), y vicelíder del Partido Laborista haya terminado de esta manera”. “Como sabes, actuamos de acuerdo con el sistema reforzado de conducta ministerial que implementamos al asumir el gobierno”, ha añadido.

“Aunque creo que has tomado la decisión correcta, sé que es una decisión muy dolorosa para ti. Lo has dado todo para que el Gobierno laborista fuera un éxito y has sido una pieza clave en nuestro plan para lograr un Reino Unido más justo para las familias trabajadoras. A título personal, me entristece mucho perderte del Gobierno. Has sido una colega de confianza y una verdadera amiga durante muchos años”, ha puntualizado. Tras esta dimisión, se espera que Starmer, según la cadena Sky News, inicie un reajuste general de su Gobierno, si bien se espera que la ministra de Economía, Rachel Reeves, continúe en su puesto.

La dimisión de Rayner ha coincidido con un acto político del partido populista Reform UK en la ciudad de Birmingham. Como era de esperar, su líder, Nigel Farage, ha reaccionado con una amplia sonrisa y ha celebrado la salida de Rayner y ha vaticinado que “provocará divisiones” en el Partido Laborista. “¿Qué tal, Keir? Rayner ha dimitido. Los estamos derribando uno a uno”, ha añadido.

(Con información de EFE)