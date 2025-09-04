Mundo

Un mural de 4.000 años descubierto en Perú reescribe la historia de las primeras civilizaciones andinas

El hallazgo en Huaca Yolanda revela una complejidad artística y simbólica inédita. Cómo estas sofisticadas expresiones artísticas y símbolos ofrecen nuevas pistas sobre la organización social, los rituales y los orígenes de la civilización en América

Por Faustino Cuomo

Guardar
El descubrimiento sugiere la existencia
El descubrimiento sugiere la existencia de líderes chamanes y sacerdotes con conocimientos en astronomía y plantas medicinales (foto: Pontifical Catholic University of Peru)

Un grupo de arqueólogos en Perú ha realizado un hallazgo excepcional que podría cambiar la comprensión sobre los primeros pasos de las civilizaciones en América. Según detalla The Guardian, se trata de un mural tridimensional, policromado y de alto relieve, que podría tener hasta 4.000 años de antigüedad.

Esta estructura inédita ofrece una ventana sin precedentes a la cosmovisión y la organización social de las culturas que habitaron la costa norte peruana durante el denominado Período Formativo.

La pieza central de este muro de tres por seis metros representa a un ave rapaz de grandes dimensiones con las alas desplegadas, adornada con motivos en forma de diamante que conectan visualmente los extremos norte y sur del mural. Pintado en tonos de azul, amarillo, rojo y negro, el mural también integra figuras de peces estilizados, redes de pesca, seres mitológicos y estrellas en notables altos relieves.

El significado simbólico y social del mural

El mural descubierto en el sitio arqueológico Huaca Yolanda, en el valle de Tanguche, región La Libertad, no solo destaca por su excelencia artística, sino que también revela aspectos profundos de las creencias y jerarquías sociales de estas antiguas sociedades. Según Ana Cecilia Mauricio, arqueóloga principal a cargo de la excavación, el hallazgo evidencia la aparición de estructuras de poder y la complejidad social en el antiguo Perú.

El mural podría anteceder a
El mural podría anteceder a Chavín de Huántar y aporta nuevas perspectivas sobre el desarrollo de sociedades complejas en los Andes (foto: Pontifical Catholic University of Peru)

Las imágenes tridimensionales, especialmente la del ave y los motivos celestiales, pueden interpretarse como manifestaciones de una cosmovisión que integraba la agricultura, la pesca y la conexión espiritual con el entorno. Mauricio señala que la presencia de estos elementos apunta a una sociedad que, aun en sus inicios, combinaba la subsistencia material con un rico universo de símbolos y creencias sobre la naturaleza y el cosmos.

Chamanismo, ciencia y ritual: el poder de los sabios

Los relieves y diseños sugieren la existencia de líderes comunitarios especializados, como chamanes, sacerdotes y sacerdotisas, que ocupaban posiciones centrales tanto en lo espiritual como en el conocimiento.

Mauricio explica que estos personajes dominaban saberes sobre plantas medicinales y astronomía, siendo capaces de predecir el clima observando las estrellas y el sol. Así, estos líderes representaban una unión de ciencia y religión: guardianes del conocimiento natural y del saber espiritual.

Entre los motivos tallados, tres figuras humanoides parecen ilustrar una transformación de humano en ave, lo que podría simbolizar el trance de un chamán durante rituales de paso, posiblemente inducidos por sustancias como el cactus de San Pedro, conocido por su uso tradicional como alucinógeno en la región. Esta asociación con prácticas chamánicas respalda la visión de estas figuras como intermediarios entre el mundo terrenal y el espiritual.

Huaca Yolanda y el inicio de la civilización andina

El mural de 4.000 años
El mural de 4.000 años hallado en Huaca Yolanda revela la complejidad artística y simbólica de las primeras civilizaciones andinas (foto: RPP)

La envergadura y la antigüedad del sitio de Huaca Yolanda sugieren que podría anteceder cronológicamente a lugares emblemáticos como Chavín de Huántar, considerado uno de los centros ceremoniales más importantes y estudiados de los Andes. Ambos enclaves pertenecerían al mismo horizonte cronológico, el Formativo (2000 – 1000 a.C.), marcando el período en el que sociedades complejas echaban raíces en la región.

Investigaciones lideradas por arqueólogos estadounidenses como John Rick en Chavín de Huántar han documentado igualmente el uso de sustancias alucinógenas en contextos ceremoniales, lo que refuerza la hipótesis de intercambios o paralelismos culturales entre distintas regiones del antiguo Perú. El mural de Huaca Yolanda ofrece, así, nuevas perspectivas sobre las conexiones, innovaciones y creencias compartidas por los pueblos originarios andinos.

Amenazas y aprendizajes del pasado para el presente

Este invaluable patrimonio está actualmente bajo riesgo, en parte debido al avance de la agricultura, el desarrollo urbano y el saqueo que ya ha destruido parte de los vestigios circundantes. Mauricio advierte sobre la urgencia de asegurar protección legal y apoyo institucional al sitio, el cual aún no cuenta con resguardo del Ministerio de Cultura ni de autoridades regionales.

El relato que emerge de Huaca Yolanda destaca no solo en el ámbito arqueológico. Estudios sobre la relación de estas primeras civilizaciones con fenómenos naturales como El Niño muestran cómo los antiguos peruanos aprendieron a convivir y adaptarse frente a desafíos climáticos extremos.

Temas Relacionados

Huaca YolandaCivilizaciones prehispánicas en PerúMural tridimensionalValle de TangucheAna Cecilia MauricioPerúNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quién es Bill Maeda, el entrenador hawaiano que venció al cáncer y se convirtió en referente del fitness y la longevidad

A los 56 años, este coach prioriza el movimiento consciente, la flexibilidad y el disfrute cotidiano. Resiliencia, equilibro y superación, cómo estas claves desafían los modelos clásicos

Quién es Bill Maeda, el

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron mira a su izquierda ante la inminente caída del gobierno de François Bayrou

La fragmentación partidaria y el rechazo al presupuesto propuesto provocan un clima de incertidumbre política, mientras se debilita el respaldo al presidente y aumentan las movilizaciones sociales

Crisis política en Francia: Emmanuel

Rusia y China estrechan su relación: Putin eliminó visados para ciudadanos chinos en reciprocidad con Beijing

La medida busca estrechar vínculos en un momento de sanciones internacionales y consolida la dependencia rusa de su socio asiático

Rusia y China estrechan su

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

El gobierno chileno rechazó la campaña de desinformación revelada por Chilevisión, que hostigó a Evelyn Matthei y Jeannette Jara en plena contienda electoral

Polémica en Chile por una

Corea del Norte: así funciona el fraude global en criptomonedas mediante ofertas laborales falsas y sofisticación digital

Durante el último año, cientos de profesionales de distintas áreas fueron contactados a través de procesos de selección cuidadosamente simulados, permitiendo el desvío de recursos hacia iniciativas oficiales

Corea del Norte: así funciona
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Material para tren Lima-Chosica está

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

La Tinka del 3 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 42 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Estadio de San Genaro en Chorrillos: una década de abandono, más de S/18 millones invertidos y la amenaza de demolición

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Empresas confirmaron malas noticias para los colombianos por impuestos que vendrían en la reforma tributaria de Petro

INFOBAE AMÉRICA
El análisis de un solo

El análisis de un solo cabello podría acelerar el diagnóstico de ELA, según un estudio

Quién es Bill Maeda, el entrenador hawaiano que venció al cáncer y se convirtió en referente del fitness y la longevidad

UNICEF avisa de que el colapso de los servicios esenciales "deja a los más jóvenes luchando por sobrevivir"

La bielorrusa Sabalenka y la estadounidense Pegula, primeras semifinalistas del US Open

Luis de la Fuente: "Tenemos en muchas posiciones a los mejores jugadores del mundo"

ENTRETENIMIENTO

Stephen King comparó a la

Stephen King comparó a la pornografía con las películas de superhéroes: “Nunca se ve sangre”

¿Se terminó el misterio?: qué pasará con la presencia de Robin en The Batman 2

Emily Blunt enfrenta las críticas y elige la autenticidad sobre la perfección: “Hay un precio en la vida por hacer lo que quieres”

Desde Naomi Campbell hasta Julia Roberts: las celebridades reaccionaron a la muerte de Giorgio Armani

Gorillaz: así fue el íntimo concierto donde la banda virtual debutó su nuevo álbum