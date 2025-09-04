Mundo

La “Casa de los Muertos”: un asombroso hallazgo arqueológico da nuevas pistas sobre las prácticas funerarias de hace 7.500 años

En Anatolia, Turquía, el descubrimiento de 20 cuerpos sepultados de modo ritual en un edificio prehistórico recientemente excavado brinda nueva información sobre las primeras sociedades urbanas

Por Faustino Cuomo

Guardar
La Casa de los muertos
La Casa de los muertos en Çatal Hüyük es uno de los hallazgos arqueológicos más recientes del Neolítico (foto: X/ex-Twitter)

A unos cuarenta kilómetros de la moderna ciudad turca de Konya, en la península de Anatolia, se levanta uno de los yacimientos más emblemáticos de la prehistoria: Çatal Hüyük. Este sitio, con cerca de 9.000 años de antigüedad, ha sido considerado un punto clave en la transición de la humanidad hacia la vida urbana y la civilización. Excavado por primera vez en los años cincuenta por el arqueólogo británico James Mellaart, ofrece vestigios extraordinarios de cómo se gestaban las primeras comunidades sedentarias y urbanas, mucho antes de la aparición de metrópolis antiguas como Egipto o Mesopotamia.

Catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2012, el asentamiento continúa revelando secretos, fruto de las campañas arqueológicas más recientes, dirigidas por equipos turcos y polacos, bajo la coordinación del arqueólogo Arkadiusz Marciniak, de la Universidad de Poznań.

Los arqueólogos descubrieron al menos
Los arqueólogos descubrieron al menos veinte enterramientos bajo el suelo de un edificio ritual (foto: X/ex-Twitter)

El hallazgo de una necrópolis doméstica

La última campaña de excavación en Çatal Hüyük ha deparado un descubrimiento sorprendente: la denominada “Casa de los muertos”. Este edificio, localizado en el sector oriental del asentamiento y rodeado de diversas estructuras dispuestas en torno a un patio, destaca por no presentar signos de uso doméstico.

En su interior, los arqueólogos han encontrado los restos de al menos veinte personas, cuidadosamente depositados bajo el suelo hace cerca de 7.500 años. Estos cuerpos parecen haber sido llevados hasta allí tras su muerte, lo cual sugiere la existencia de un ritual funerario colectivo, distinto a las formas de enterramiento individual.

“Estas personas probablemente murieron en otro lugar antes de que sus restos fueran trasladados aquí, lo que indica una disposición ritual y no un simple entierro”, explica Marciniak en declaraciones a National Geographic. De esta forma, la Casa de los muertos cobra un sentido espiritual que trasciende el mero alojamiento físico, señalando cómo lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban en la vida cotidiana de Çatal Hüyük.

El yacimiento revela cómo se
El yacimiento revela cómo se integraban rituales funerarios y vida cotidiana en sociedades prehistóricas (foto: Universidad de Poznan)

Una migración urbana en la prehistoria

Uno de los rasgos más fascinantes que están desvelando las recientes investigaciones es que la comunidad neolítica de Çatal Hüyük vivió procesos de migración local. Arkadiusz Marciniak y su equipo han detectado que, en algún momento de la historia del asentamiento, los habitantes decidieron desplazarse del montículo oriental al occidental. Las causas de este traslado han dado pie a largas discusiones entre los arqueólogos. El profesor Ali Ozan, de la Universidad de Pamukkale, sostiene que “la evolución de la dinámica social” desempeñó un papel clave en este proceso.

Los análisis arquitectónicos respaldan esta hipótesis: las viviendas de los primeros niveles muestran espacios densos y estrechamente interconectados. No obstante, en capas posteriores puede observarse una tendencia a la separación entre edificios, un indicio de transformaciones sociales. “Una vez que estos cambios se intensificaron, es posible que la gente optase por abandonar el este y establecerse en el oeste”, sentencia Ozan a National Geographic.

Ritos, símbolos y arquitectura sagrada

Más allá de la Casa de los muertos, las excavaciones han permitido identificar otras construcciones de función ritual o simbólica. Entre ellas, se destaca un gran edificio pintado, dotado de catorce plataformas, que parece haber sido escenario de ceremonias o prácticas espirituales. Además, en la parte oriental del yacimiento, los arqueólogos han localizado una de las estructuras más antiguas conocidas, que alberga tres enterramientos bajo sus plataformas.

Estos hallazgos revelan que las edificaciones no solo servían como viviendas; albergaban también espacios para lo simbólico y lo trascendente, haciendo que la frontera entre la vida diaria y lo sagrado fuera difusa. El entorno construido constituía un escenario donde el culto a los muertos tenía un papel esencial, reforzando la cohesión y la memoria colectiva.

El hallazgo aporta información clave
El hallazgo aporta información clave sobre la evolución de la arquitectura y los rituales en la prehistoria (foto: Universidad de Poznan)

Un yacimiento que reescribe la historia

Mientras las campañas de excavación se suceden, Çatal Hüyük sigue asombrando a la comunidad científica por la riqueza y la complejidad de sus restos. La aparición de la “Casa de los muertos” y otros espacios de significado simbólico están transformando la visión que se tenía de la sociedad neolítica de Anatolia.

Gracias a la investigación interdisciplinaria y a técnicas como la datación por radiocarbono —aun en proceso de aplicación en estos nuevos hallazgos—, los arqueólogos aspiran a comprender mejor cómo las prácticas funerarias, la vida comunitaria y las migraciones internas dieron forma a uno de los primeros experimentos urbanos de la humanidad.

El trabajo de arqueólogos turcos y polacos, así como el legado de los pioneros como James Mellaart, confirma que Çatal Hüyük es algo más que un yacimiento prehistórico: es un testimonio vivo del pasado que ilumina el origen de nuestras ciudades y de nuestra cultura.

Temas Relacionados

Çatal HüyükCasa de los muertosNeolíticoArkadiusz MarciniakAli OzanUniversidad de PoznańUniversidad de PamukkaleNewsroom BUE

Últimas Noticias

Líderes europeos definen en París las garantías de seguridad para Ucrania ante la negativa de Rusia de frenar su ofensiva

El presidente francés Emmanuel Macron y el británico Rishi Sunak copresiden la cumbre, que busca coordinar una respuesta militar y diplomática junto a Volodimir Zelensky

Líderes europeos definen en París

Israel prometió aplicar las “10 plagas de Egipto” contra los rebeldes hutíes en represalia a los lanzamientos de misiles

La declaración hace referencia a los desastres que, según el Libro del Éxodo, Dios infligió a Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas

Israel prometió aplicar las “10

Rusia rechazó las garantías de seguridad para Ucrania y acusó a Occidente de poner en riesgo la estabilidad europea

La portavoz de Exteriores, María Zakharova, alertó que las demandas planteadas por Kiev son un “trampolín para provocaciones” contra Moscú

Rusia rechazó las garantías de

El Gobierno británico disuelve la Agencia Espacial del Reino Unido y la integra en una nueva división

Los cambios recientes impulsados por el gobierno británico despiertan dudas sobre el liderazgo del país en innovación espacial y abren un periodo de redefinición para la colaboración internacional, la política satelital y las inversiones científicas en el Reino Unido

El Gobierno británico disuelve la

Una berenjena de casi 4 kilos bate récord mundial: así fue su extraordinario cultivo

La hazaña alcanzada por el horticultor Erik Gunstrom en Pensilvania destaca la pasión, el apoyo entre cultivadores de distintos países y las innovaciones recientes que permiten obtener ejemplares fuera de lo común

Una berenjena de casi 4
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El alcalde de un pueblo

El alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes prohíbe los restaurantes de comida rápida: “La calle principal se ha convertido en la calle de los kebabs. Tenemos que parar”

Comenzó el juicio contra la mujer acusada de matar a su hija de 8 años con un cóctel de éxtasis y alcohol

Francisco Rodríguez, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: “Los precios están en máximos y recuerdan a 2008”

Sánchez se queda en tierra y no llega a la reunión de la coalición de los voluntarios en París por avería del Falcon

Ni tupper ni papel film: cómo evitar que el aguacate se ponga marrón

INFOBAE AMÉRICA
Líderes europeos definen en París

Líderes europeos definen en París las garantías de seguridad para Ucrania ante la negativa de Rusia de frenar su ofensiva

Asociaciones de fiscales y jueces piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial "por respeto" al Rey

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer y se alejará de los escenarios para su tratamiento

Rusia achaca a la "desesperación" las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Carolina Molas, sorprendente reacción al romance de su hija Alejandra Onieva con Jesse Williams

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

La razón por la que Jennifer Aniston todavía siente ansiedad al hablar ante las cámaras

‘Cabo de miedo’: este es el elenco que protagonizará la nueva adaptación del clásico de Martin Scorsese

Identidad, ruptura y fidelidad: la verdadera historia de System of a Down