Trump promete reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Polonia tras una reunión con Karol Nawrocki

Karol Nawrocki y Donald Trump exhibieron una marcada sintonía ideológica durante su primer encuentro bilateral en la Casa Blanca (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición a reforzar la presencia militar estadounidense en Polonia, durante un encuentro con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en la Casa Blanca. Según reportes de Europa Press, la reunión marcó el primer viaje internacional del europeo como jefe de Estado y estuvo caracterizada por gestos de cordialidad en el Despacho Oval.

Trump, acompañado por miembros de su administración y en un ambiente marcado por la cercanía, subrayó: “Pondremos más tropas si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia. Estamos muy alineados con Polonia”, enfatizó.

Ambos líderes comparten una visión nacionalista y han impulsado campañas con lemas similares en sus países (Reuters)

Los medios confirmaron que Trump fue categórico al rechazar cualquier retirada de soldados estadounidenses de territorio polaco. Ante preguntas sobre la continuidad del despliegue, respondió: “Estamos con Polonia en todo momento y les ayudaremos a protegerse”, afirmó Trump.

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Varsovia y sus aliados de la OTAN, ya que la frontera oriental polaca, adyacente a Ucrania y Bielorrusia, permanece bajo estricto monitoreo debido a la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Junto a Nawrocki, Trump aseguró que la relación bilateral entre Estados Unidos y Polonia “siempre ha sido sólida, pero ahora es mejor que nunca”, según la agencia AP.

Nawrocki fue recibido con honores presidenciales y gestos de apoyo explícito por parte de Trump en Estados Unidos (Reuters)

El presidente norteamericano mostró su disposición a incrementar el contingente actualmente desplegado, estimado en 8.200 efectivos.

Un vuelo de exhibición de aviones F-16 y F-35 sobre la Casa Blanca durante la visita de la delegación polaca sirvió como muestra de aprecio y cooperación bilateral, con el apoyo manifiesto de Trump.

La administración estadounidense considera el refuerzo militar una respuesta tanto a las reiteradas solicitudes polacas como a la situación de seguridad en Europa del Este. Trump recalcó: “Nunca hemos pensado en retirar tropas de territorio polaco debido a las buenas relaciones” con el socio europeo, declaración recibida como una garantía adicional de estabilidad en la región.

Donald Trump enfatizó la importancia de fortalecer alianzas estratégicas con países clave en Europa del Este (AP Foto/Evan Vucci)

La agencia Reuters subrayó que, consultado sobre la posibilidad de mantener e incluso incrementar la presencia, Trump fue enfático: “Sí, pondremos más si así lo desean”.

La agencia AFP detalló que Nawrocki, identificado como político conservador y nacionalista, ha cultivado una sintonía ideológica y política con Trump, lo que ha facilitado sus encuentros e iniciativas conjuntas.

Karol Nawrocki llegó a la presidencia tras imponerse en unas elecciones polarizadas en Polonia (Reuters)

Durante la visita, Nawrocki ratificó la voluntad de Polonia de incrementar el gasto militar nacional dentro del marco de la OTAN, en sintonía con las expectativas de Trump sobre la necesidad de compartir responsabilidades de defensa.

El triunfo electoral de Nawrocki y su alianza con Trump redefinen la política polaca

El panorama electoral y político polaco también estuvo presente en las coberturas internacionales. Nawrocki, historiador y exboxeador de 42 años, llegó a la presidencia, el pasado 6 de agosto, tras vencer al liberal Rafal Trzaskowski en unas elecciones polarizadas y marcadas por la fuerte intervención mediática e internacional.

Karol Nawrocki asumió la presidencia tras imponerse en una reñida elección sobre el candidato liberal Rafal Trzaskowski, en un proceso marcado por polarización y alta participación ciudadana (Reuters)

Trump celebró la victoria de Nawrocki, en sus redes sociales y posteó: “Fue una carrera difícil y ahora es aún más popular a medida que la gente lo va conociendo mejor”,

Sin embargo, el difícil equilibrio político en Polonia se refleja en la relación entre la presidencia y el gobierno del primer ministro Donald Tusk, aliado de Trzaskowski.

Tusk, líder de la Coalición Cívica y expresidente del Consejo Europeo, valoró en redes sociales el carácter estratégico y duradero de la alianza bilateral y consideró que las palabras de Trump sobre el despliegue militar “confirman el carácter atemporal” de la relación entre ambos países.

Donald Tusk ejerce como primer ministro polaco y es líder de la Coalición Cívica (Reuters)

Sin embargo, la dupla Trump-Nawrocki ha tenido desencuentros con la administración de Tusk en temas relativos a la integración europea, relaciones con Bruselas y políticas migratorias.

La seguridad regional sigue siendo una preocupación central en la agenda polaco-estadounidense. La presencia de fuerzas rusas y la inminente realización de maniobras militares conjuntas entre Moscú y Minsk han generado “nerviosismo” en Polonia y en los países bálticos.

Las divergencias entre Donald Tusk y Donald Trump reflejan la tensión entre visiones proeuropeas y nacionalistas (Reuters)

En sintonía con la reunión, el presidente polaco recalcó que presentó a Trump con claridad la visión de Varsovia respecto al riesgo representado por Moscú y sus aliados y la desconfianza frente al presidente ruso Vladímir Putin.

La reciente dinámica entre los mandatarios polaco y estadounidense simboliza una redefinición de alianzas en Europa, donde los giros políticos internos y las estrategias de seguridad trascienden fronteras y determinan el equilibrio regional.

(Con información de Reuters, AP, Europa Press y AFP)