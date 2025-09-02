Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

El líder norcoreano Kim Jong-un desciende de un tren en la provincia de Pyongan del Norte, Corea del Norte. KCNA vía REUTERS

El líder norcoreano Kim Jong Un emprendió un inusual viaje fuera de su país este martes, dirigiéndose a China en su tren especial para asistir a un desfile militar en Beijing, según informaron la agencia surcoreana Yonhap y la agencia oficial coreana KCNA. Kim se une a una lista de 26 jefes de Estado que presenciarán el miércoles las celebraciones por el 80º aniversario de la capitulación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la resistencia china ante las agresiones de Japón.

De acuerdo con informes de KCNA, Kim partió de Pyongyang el lunes acompañado por altos funcionarios, incluido el canciller Choe Son Hui. Autoridades surcoreanas confirmaron la llegada del tren a la ciudad fronteriza china de Dandong la noche del lunes, y su entrada en territorio chino en la mañana del martes.

La participación de Kim representa su primera asistencia a un evento multilateral de gran relevancia internacional durante sus 14 años de mandato. El desfile servirá también como primera ocasión en que Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim coincidirán en un mismo foro internacional, a pesar de que hasta el momento no se ha confirmado una reunión trilateral privada entre los mandatarios.

El presidente ruso Putin arribó a China desde el domingo para participar tanto en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), con sede en Tianjin, como en el desfile. Portavoces del Kremlin mencionaron que un encuentro bilateral entre Putin y Kim se encontraba “en consideración”, sin confirmar si este tendría lugar.

Según la analista geopolítica Soo Kim, consultada por la agencia AFP, la participación de Kim “formaliza ante el público la relación trilateral entre China, Rusia y Corea del Norte”. Este acercamiento ocurre en un contexto donde los tres líderes se presentan como críticos de la influencia occidental, intensificando su posición conjunta ante Estados Unidos.

El tren especial del líder norcoreano, Kim Jong-un. EFE/EPA/PAVEL BYRKIN

Los observadores internacionales destacan la atención puesta en posibles encuentros bilaterales, especialmente entre Kim y Xi, ya que Corea del Norte busca reforzar lazos con China, principal socio comercial y donante clave, tras un enfriamiento reciente en sus relaciones. Por otro lado, el acercamiento norcoreano a Rusia se ha intensificado en los últimos años, con el suministro de material militar para la campaña rusa en Ucrania, a cambio de asistencia económica y militar, según reportes recogidos por los cables de noticias.

Previo a su partida, Kim visitó un instituto de investigación de misiles en Corea del Norte, donde revisó el avance en el desarrollo de un nuevo motor de cohete basado en compuestos de fibra de carbono, destinado a futuros misiles balísticos intercontinentales. Corea del Norte ha presentado en años recientes varios modelos de misiles que buscan alcanzar el territorio continental de Estados Unidos en pruebas de vuelo, de acuerdo con KCNA.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, participan en una ceremonia de fotografía en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025. Sputnik/Vladimir Smirnov/vía REUTERS

Mientras tanto, Estados Unidos y Corea del Sur han reiterado su disposición a reanudar el diálogo nuclear, aunque Corea del Norte ha mantenido su negativa desde el colapso del encuentro de Kim con el expresidente Donald Trump en Hanói, en 2019.

En el ámbito internacional, Corea del Norte ha ampliado su participación, emitiendo comunicados sobre conflictos en Oriente Medio y el Estrecho de Taiwán, posicionándose como parte de un frente unido junto a China y Rusia frente a Washington. Expertos consideran que la presencia de Kim en Beijing busca consolidar alianzas con países afines y reforzar su postura estratégica ante futuros escenarios globales.

(Con información de AFP y AP)