Mundo

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Los jueces los acusan de complicidad en crímenes contra la humanidad por el bombardeo en Homs, en 2012, que mató a dos periodistas extranjeros

Guardar
Bashar al Assad, el dictador
Bashar al Assad, el dictador que gobernó Siria

Las autoridades de Francia han emitido siete órdenes de arresto contra altos cargos del antiguo régimen de Siria, incluido el ex dictador Bashar al Asad, por el bombardeo de un centro de prensa en 2012 que costó la vida a la reportera estadounidense Marie Colvin (56 años) y al fotógrafo francés Rémi Ochlik (28).

Los jueces de instrucción del Tribunal Judicial de París firmaron estos mandatos el pasado agosto, acusándolos de complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según informó este martes en un comunicado la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

Colvin, corresponsal del diario británico The Sunday Times cuya intensa carrera inspiró la película Private War (2018), y Ochlik, cuyas fotografías se publicaron en medios como Paris Match, Time Magazine y The Wall Street Journal, fallecieron en la ciudad siria de Homs tras el impacto de fuego de artillería contra el edificio que albergaba un improvisado centro de prensa.

La reportera estadounidense Marie Colvin,
La reportera estadounidense Marie Colvin, quien falleció por el bombardeo (AP)

Homs, en el oeste de Siria, fue un importante bastión rebelde durante la guerra civil siria y estuvo asediada por las fuerzas de Assad entre 2011 y 2014. El asedio terminó con la retirada de los rebeldes anti-Assad de la ciudad.

“Esas siete órdenes de arresto son una etapa decisiva que abre la puerta a un juicio en Francia”, declaró Clémence Bectarte, abogada de los padres de Ochlik.

El Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, una organización de derechos humanos, declaró que la investigación judicial francesa concluyó que el ataque iba dirigido deliberadamente contra periodistas extranjeros.

“La investigación estableció que el ataque contra el centro de prensa informal de Bab Amr formaba parte de la intención explícita del régimen sirio de atacar a periodistas extranjeros para limitar la cobertura mediática de sus crímenes y obligarles a abandonar la ciudad y el país”, declaró el abogado Mazen Darwish en un comunicado.

Bachar al Asad y su
Bachar al Asad y su hermano Maher, ambos bajo órdenes de arresto en Francia

En el ataque, ocurrido el 22 de febrero de 2012, también resultaron heridos el traductor Wael Al-Omar, la colaboradora de Le Figaro Edith Bouvier y el fotógrafo británico Paul Conroy.

Además de Al Asad, actualmente exiliado en Rusia tras ser derrocado en diciembre de 2024, las órdenes se dirigen contra Maher al Asad, hermano del presidente y entonces responsable de la cuarta división blindada; Ali Mamlouk, director de los servicios secretos; Ali Ayoub, jefe del Estado Mayor en esa época; y Rafik Shahada, responsable del comité militar de Homs.

De forma paralela, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia (PNAT) solicitó este verano una segunda orden de arresto internacional contra Al Asad, esta vez por la muerte en 2017 de un ciudadano franco-sirio.

La primera orden de detención contra el ex jefe de Estado había sido anulada en julio por la Corte de Casación francesa, al considerar que en el momento de su emisión, en noviembre de 2023, Al Asad aún gozaba de inmunidad como presidente en ejercicio.

(Con información de EFE/Reuters)

Temas Relacionados

Bashar al Asadorden de arrestoFranciaSiriaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

La Casa Blanca evita un choque frontal con Beijing en plena guerra en Ucrania, mientras Francia y Alemania exigen medidas más duras contra quienes sostienen la economía del Kremlin

Estados Unidos no avanza con

Cuáles son los 10 destinos con escenarios icónicos que marcaron la historia del cine

Desde Londres hasta Nueva Zelanda, o desde el andén 9¾ al Hobbiton, estas locaciones cambiaron la forma en que millones de viajeros experimentan el turismo. Rutas, tiendas y experiencias temáticas únicas para disfrutar, según Time Out

Cuáles son los 10 destinos

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

El presidente aseguró que el operativo en el Caribe neutralizó un barco vinculado al narcotráfico que transportaba “muchas drogas” desde territorio venezolano

Donald Trump anunció que fuerzas

Europa prepara garantías de seguridad para Ucrania, pendientes del aval de Estados Unidos

Funcionarios franceses insisten en la urgencia de definir el respaldo político y técnico de aliados internacionales frente a posibles amenazas futuras

Europa prepara garantías de seguridad

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Ali Larijani, alto asesor del ayatollah Ali Khamenei, aseguró que Teherán busca “negociaciones racionales”. Las tensiones se agravan ante la reactivación de sanciones impulsada por el E3

El régimen de Irán expresó disposición
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Turista en presunto estado de

Turista en presunto estado de ebriedad desarma a policía municipal y dispara al aire en Tequila, Jalisco | VIDEO

Condena histórica: dan 310 años de prisión a dos hombres por violencia sexual agravada contra menores de edad en Morelos

Carlos Slim obtiene concesión para explotación de energía geotérmica en Guanajuato por 30 años

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Se investigan a casi 100 elementos de Cuautitlán Izcalli por diversos delitos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos no avanza con

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Al menos cinco muertos y una treintena de heridos en un atentado suicida durante un acto político en Pakistán

La defensa del que fuera 'mano derecha' de Bolsonaro niega coacciones para aceptar colaborar con la Justicia

Dean Huijsen: "Tampoco es que me haya hecho futbolista desde que fiché por el Real Madrid"

Destituida la presidenta del Supremo de Ghana tras una investigación por "mala conducta"

ENTRETENIMIENTO

Danny DeVito recordó la fiesta

Danny DeVito recordó la fiesta secreta donde convivió con Michael Jackson en los años 80: “Era algo realmente salvaje”

La razón por la que Robin decidió abandonar Estados Unidos: “Es un desastre”

A qué hora se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - parte 2 en Netflix: lo que debes saber sobre los nuevos capítulos

Los secretos de la drástica transformación física de “La Roca”, según expertos

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” rompe la barrera de los 500 millones en taquilla mundial