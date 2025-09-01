Mundo

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El primer ministro indio formalizó la invitación al presidente ruso, mientras crecen las tensiones con Washington por la compra de crudo ruso que financia la invasión a Ucrania y el aumento de los aranceles de Trump

Guardar
Putin, Xi y Modi conversan antes de la reunión de la OCS

El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunieron al margen de una cumbre regional en China el lunes, en una muestra de acercamiento cuando las relaciones de Nueva Delhi con Washington están tensas por la compra de petróleo ruso.

Los dos líderes mantuvieron conversaciones después de asistir a la sesión clave de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad portuaria de Tianjin, donde las discusiones se centraron en la estabilidad regional, el comercio bilateral y la cooperación energética.

Putin y Modi ingresan al
Putin y Modi ingresan al encuentro con Xi Jinping (captura de TV/Reuters)

En sus comentarios para abrir las conversaciones, Modi calificó la asociación con Moscú como “especial y privilegiada”. Putin se dirigió a Modi como un “querido amigo” y elogió los lazos de Rusia con India como especiales, amistosos y de confianza.

“Rusia e India han mantenido relaciones especiales durante décadas. Amistosas, de confianza. Esta es la base para el desarrollo de nuestras relaciones en el futuro”, dijo Putin. “Estas relaciones son absolutamente apartidistas por naturaleza, apoyadas por la abrumadora mayoría de los pueblos de nuestros países”.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del primer ministro indio, Narendra Modi, antes de su reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025. Oficina de Información de Prensa de la India/Folleto vía REUTERS

Cita en Nueva Delhi

Putin planea viajar a India en diciembre para la 23ra cumbre anual India-Rusia, según su asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov.

Modi aprovechó la reunión para celebrar las iniciativas de paz destinadas a detener el conflicto entre Rusia y Ucrania y pidió a las partes interesadas avanzar de manera constructiva.

“Para terminar el conflicto lo antes posible y establecer la paz de manera permanente, necesitamos encontrar una solución. Es un llamado de toda la humanidad”, expresó Modi.

En las conversaciones, Putin estuvo acompañado por una gran delegación que incluía a altos funcionarios del gobierno. Los medios estatales rusos informaron que antes de sentarse para su conversación formal, Putin y Modi hablaron uno a uno durante casi una hora en un Aurus, una limusina de alta gama fabricada en Rusia que Putin suele utilizar en sus viajes al extranjero.

Miembros de las delegaciones, encabezadas
Miembros de las delegaciones, encabezadas por el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, asisten a una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

La reunión tuvo un significado adicional ya que se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel adicional del 25% a las importaciones indias, elevando los aranceles totales a un elevado 50%, en represalia por las continuas compras de India de petróleo ruso con descuento.

Washington ha advertido repetidamente a Nueva Delhi contra la compra de crudo ruso, que, según dijo, estaba en parte manteniendo a flote los ingresos de Moscú para financiar la guerra en Ucrania. India ha defendido sus importaciones como esenciales para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas de 1.400 millones de personas.

Modi viajó a Rusia dos veces el año pasado. La primera fue una visita a Moscú para conversaciones con Putin en julio, que fue su primer viaje a Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania por las fuerzas del Kremlin en febrero de 2022. Luego viajó a Kazán en octubre para la cumbre del bloque BRICS de economías en desarrollo.

Rusia ha tenido fuertes lazos con India desde la Guerra Fría, y la importancia de Nueva Delhi como un socio comercial clave ha crecido desde la guerra entre Moscú y Ucrania.

El presidente chino, Xi Jinping,
El presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladimir Putin, hablan durante una reunión en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

China e India se han convertido en compradores clave de petróleo ruso después de que Occidente rechazara las exportaciones rusas para castigar a Moscú.

Históricamente, India compraba la mayor parte de su crudo en Oriente Medio, pero el tercer mayor importador de crudo del mundo, después de China y Estados Unidos, ha comenzado a comprar petróleo ruso disponible a precios con descuento. Rusia ahora representa alrededor del 37% de las importaciones totales de petróleo de India, según analistas y funcionarios indios.

El comercio entre India y Rusia ha aumentado drásticamente en los últimos años, alcanzando un récord de 68.700 millones de dólares en el año fiscal 2024-25 durante una fuerte cooperación energética. Las importaciones de Rusia alcanzaron alrededor de 64.000 millones de dólares y las exportaciones de India totalizaron alrededor de 5.000 millones de dólares, según datos del gobierno indio.

El año fiscal de India va de abril a marzo. Las dos naciones aspiran a aumentar el comercio a 100.000 millones de dólares para 2030.

Imagen referencial de una bomba
Imagen referencial de una bomba de petróleo, propiedad de la petrolera Rosneft, en el asentamiento de Akhtyrskaya en la región de Krasnodar, Rusia. REUTERS/Eduard Korniyenko

La reunión de Modi con Putin subrayó la postura de Nueva Delhi de que India valora a sus socios estratégicos antiguos y confiables y tiene suficiente autonomía estratégica en su política exterior para mantener y fortalecer su asociación multidimensional, dijo Sreeram Sundar Chaulia, un experto en asuntos internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales Jindal de Nueva Delhi.

Al mismo tiempo, el gobierno indio espera que el actual clima de tensión entre India y Estados Unidos sea una anomalía temporal, dijo Chaulia.

“Entonces, India puede volver felizmente a tener el pastel ruso y comer el pastel americano como parte de su estrategia de alineación múltiple”, dijo Chaulia.

(con información de AP)

Temas Relacionados

IndiaRusiacumbreeconomíaEstados Unidos

Últimas Noticias

La nueva retórica de Rusia: exagera avances en Ucrania y amenaza a los líderes europeos

El Institute for the Study of War señala que Moscú sobreestima logros territoriales mientras enfrenta críticas internas y reportes de pérdidas récord entre sus fuerzas en el conflicto ucraniano. La amenaza de Medvedev contra Merz y Macron

La nueva retórica de Rusia:

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

Las medidas de seguridad implementadas por rescatistas permiten visitas guiadas para apreciar las múltiples bocas eruptivas abiertas desde mediados de agosto

El volcán más peligroso de

China anunció que presentará nuevas armas nucleares y tecnología láser en el aniversario de la Segunda Guerra Mundial

El régimen de Xi Jinping quiere hacer alarde de ser una potencia militar temible: expertos anticiparon la presentación de misiles balísticos intercontinentales y sistemas de defensa

China anunció que presentará nuevas

Polonia exigió a Alemania indemnizaciones por daños de la II Guerra Mundial

El presidente Karol Nawrocki reclamó a Berlín compensar por los estragos causados por el régimen nazi, reavivando una histórica demanda en medio de tensiones bilaterales y desacuerdos sobre justicia y memoria

Polonia exigió a Alemania indemnizaciones

La policía ucraniana vinculó a Rusia con el asesinato de Andriy Parubiy, ex jefe del Parlamento

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido por el homicidio presenta indicios de conexión con Moscú, mientras la fiscalía intensificó las pesquisas sobre el móvil del crimen

La policía ucraniana vinculó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sanidad aprueba un nuevo fármaco

Sanidad aprueba un nuevo fármaco contra una enfermedad rara y potencialmente mortal

El ‘streamer’ involucrado en la muerte de Jean Pormanove habla por primera vez: “Yo no lo maté”

Proclaman ‘santa’ a Shakira tras “milagro” que ocurrió en uno de sus conciertos: mujer se levantó de su silla de ruedas

Revelan cómo llegaron a Cali los camiones bomba que dejaron siete muertos y más de 70 heridos: recorrieron varios municipios

Una menor en “estado deplorable” y una abuela que transportaba hachís en un carrito de bebé: la Guardia Civil detiene a dos personas por tráfico de drogas

INFOBAE AMÉRICA
Abascal quiere una macrocausa judicial

Abascal quiere una macrocausa judicial sobre los incendios, de los que culpa al Gobierno y también al "seguidismo" de PP

El primer ministro francés insta a "pensar con claridad" de cara a la cuestión de confianza en el Parlamento

Mona Kuhn mantendrá un encuentro con el público por la inauguración de su exposición en el Mucac La Coracha

Irán tilda de "cobarde" el asesinato del primer ministro hutí en un bombardeo de Israel contra Yemen

Cimas montañosas del Sáhara albergaron profundos lagos hace milenios

ENTRETENIMIENTO

Murió Alberto Padilla, ex presentador

Murió Alberto Padilla, ex presentador de CNN en Español

The Runarounds: La banda real que salta de los escenarios a la pantalla en la nueva serie de Prime Video

La serie furor entre los jóvenes y que llega a su final con mucha polémica

Kim Novak dijo sentirse preocupada por su próxima película biográfica protagonizada por Sydney Sweeney

Darren Aronofsky habló sobre el Batman que nunca fue: “Iba a ser simple y sórdido”