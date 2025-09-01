Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

Jordan Bardella, presidente del partido político francés de extrema derecha Rally Nacional (Rassemblement National - RN), asiste a un debate durante el foro sindical de verano de MEDEF 'la Rencontre des Entrepreneurs de France, LaREF' en París, Francia, el 28 de agosto de 2025 (REUTERS/Abdul Saboor)

El partido de extrema derecha francés, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), hizo saber este lunes que se encuentra en plena preparación ante la eventualidad de elecciones legislativas anticipadas. Jordan Bardella, su presidente, sostuvo: “Podemos y debemos estar listos para todo, incluido un regreso a las urnas con una disolución de la Asamblea Nacional”.

El anuncio ocurre mientras el primer ministro François Bayrou libra una batalla política perdida de antemano: enfrenta una moción de confianza el 8 de septiembre, la cual se prevé que lo destituya, en respuesta a su impopular paquete de austeridad por valor de 44.000 millones de euros.

Si la moción triunfa, el presidente Emmanuel Macron tendrá que decidir uno de tres caminos: nombrar un nuevo primer ministro, mantener a Bayrou como jefe de gobierno interino, o convocar elecciones anticipadas. A pesar de que hasta ahora había descartado esta última opción, la situación empuja hacia ese terreno.

Bardella, durante su reunión preparatoria electoral, afirmó que el RN ya ha definido el 85% de sus candidatos. Marine Le Pen, figura central aunque ya no preside el partido, indicó que se reunirán con Bayrou “por cortesía”, pero “no esperan nada del encuentro”.

Este momento de tensión no es aislado: tiene raíces en una crisis política más amplia que comenzó con las elecciones legislativas de 2024, tras las cuales se instaló un parlamento sin mayorías claras. Desde entonces, Francia ha atravesado varios gobiernos efímeros, incluyendo el de Michel Barnier, destituido en diciembre por una moción de censura —la primera desde 1962— y luego el nombramiento de Bayrou.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro francés Francois Bayrou gesticula mientras pronuncia un discurso durante el foro de verano del sindicato MEDEF "La Rencontre des Entrepreneurs de France, LaREF" en París, Francia. 28 de agosto de 2025 (REUTERS/Abdul Saboor)

El escenario se complica por el contexto socioeconómico. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que “la caída de cualquier gobierno del eurozona sería preocupante”. Aunque consideró que el sistema financiero francés es sólido, subrayó que la inestabilidad política puede erosionar la confianza.

Los mercados financieros ya han manifestado su inquietud. Tras el anuncio de la votación de confianza, los costos de endeudamiento soberano francés se dispararon hacia niveles vistos durante la crisis del euro, mientras que el índice bursátil CAC 40 retrocedió significativamente.

Líderes empresariales, como los de Carrefour, Engie y AXA, expresaron su frustración ante la falta de claridad política, advirtiendo que esta incertidumbre retrae la inversión, frena la innovación y pone en riesgo la creación de empleo.

El país enfrenta además un déficit público cercano al 5,4% del PIB, muy por encima del límite del 3% fijado por la Unión Europea. La deuda pública superó los 3,3 billones de euros, lo que llevó al ministro de Finanzas, Éric Lombard, a advertir sobre el posible recurso al Fondo Monetario Internacional, aunque luego suavizó el tono.

La creciente fragmentación del sistema político francés se refleja también en el pesimismo de la opinión pública. Un estudio del centro Cevipof reveló que Francia encabeza la desconfianza hacia sus instituciones entre comparables europeos como Alemania, Italia y Polonia, indicando un clima generalizado de escepticismo, fatiga política y distancia democrática.

Recientemente, Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos y quedó inhabilitada para presentarse a cargos públicos hasta 2030. Aunque apeló la sentencia, es altamente improbable que la resolución se dictamine antes del verano europeo de 2026. Sin embargo, esto no ha frenado la alta preparación operativa del RN.

El resultado es un mapa político caracterizado por una Asamblea Nacional sin mayorías coherentes, gobiernos que se suceden sin poder consolidarse y una ciudadanía cada vez más desconfiada. En este marco, el RN ha logrado posicionarse como actor proactivo, anticipándose a los posibles escenarios electorales.