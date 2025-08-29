Liberaron a la misionera irlandesa Gena Heraty y a un grupo de rehenes tras un mes de secuestro en Haití

Gena Heraty, directora de un orfanato en Kenscoff, fue liberada tras casi un mes de cautiverio en Haití (Instagram)

El Gobierno de Irlanda anunció la liberación de un grupo de personas que permanecían secuestradas desde el asalto al orfanato Sainte-Hélène, en Haití, el pasado 3 de agosto.

The Guardian destaca que entre los liberados se encuentran la directora del orfanato de Kenscoff, Gena Heraty, un niño pequeño de tres años y cinco personas más, sumando un total de siete. El Ministerio de Exteriores de Irlanda, liderado por Simon Harris, comunicó que tanto Heraty como los ciudadanos haitianos implicados en el secuestro se hallan en buen estado y a salvo.

El proceso de liberación incluyó la participación conjunta de diversas instituciones y gobiernos, como confirmó Harris, quien expresó su gratitud a la ONU, cuerpos de seguridad haitianos y europeos, así como a colaboradores presentes en la isla, por un esfuerzo que calificó de “incansable“.

Simon Harris, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Irlanda, lideró las gestiones por la liberación de Gena Heraty (Reuters)

La Universidad de Limerick detalló la trayectoria de Heraty en Haití, a donde se trasladó tras graduarse en 1991, mostrando un compromiso sostenido con la asistencia a personas con discapacidades físicas e intelectuales.

Ella impulsó una escuela de educación especial, así como programas de alimentación y rehabilitación para decenas de niños en Kenscoff. Su labor incluye la sensibilización social y la lucha contra la discriminación, reconocida con galardones como el Humanitario del Año de la Cruz Roja Irlandesa.

La irlandesa Gena Heraty fue secuestrada junto a colegas haitianos y un niño pequeño el pasado 3 de agosto (Universidad de Limerick)

Los proyectos liderados por Heraty han afrontado la crónica escasez de recursos, la inestabilidad política, las consecuencias del terremoto de 2010 y las dificultades derivadas tanto de la pandemia de COVID-19 como de la reciente ola de violencia vinculada al accionar de bandas armadas.

El contexto del secuestro ilustra el grave deterioro en la seguridad de Haití. Según el diario local, The Journal, la capital y sus alrededores viven una crisis prolongada por la expansión de bandas armadas que controlan buena parte del territorio, impidiendo el desarrollo de actividades civiles y humanitarias.

La violencia de las bandas dificulta gravemente la labor de organizaciones humanitarias en Haití (EFE)

Testimonios indican que los secuestros se han vuelto cotidianos, afectando tanto a ciudadanos haitianos como a extranjeros, pese a la presencia de una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Las autoridades han recurrido a medidas extremas, drones y personal extranjero, sin lograr revertir la inseguridad estructural.

La agencia EFE da cuenta que los comunicados agradecieron la colaboración de la gendarmería irlandesa, la ONG Nos Petits Frères et Sœurs y líderes comunitarios, aspectos clave en el proceso de negociación que derivó en la liberación. Simon Harris y el Taoiseach Micheál Martin destacaron la fortaleza de los familiares de Heraty y la inmediata movilización de la sociedad irlandesa.

Al concluir el episodio, la familia Heraty reiteró su petición de privacidad y solicitó que se permita a los liberados reponerse fuera del foco mediático, según detalló la agencia Europa Press.

Gena Heraty recibió reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo humanitario en Haití (NPH Internacional)

El Ministerio de Exteriores de Irlanda ratificó su compromiso de continuar apoyando a las víctimas y enfatizó la necesidad de no perder de vista la raíz estructural de la crisis haitiana, que afecta a miles y convierte cada rescate en un recordatorio de los déficits de la comunidad internacional ante este tipo de catástrofes humanas.

Haití atraviesa una crisis social y política que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados (EFE)

La reciente liberación de Gena Heraty y las demás personas secuestradas en Haití arroja luz sobre el grave deterioro de la seguridad y los derechos humanos en el país caribeño, donde la crisis va mucho más allá de casos individuales y responde a un escenario de violencia arraigada.

Entre abril y junio pasados, este país registró al menos 185 secuestros, de acuerdo con la Oficina Integrada de la ONU, que alertó sobre el carácter “extremadamente preocupante” de la situación.

Este fenómeno es una consecuencia directa de una prolongada crisis socio-política que, en los últimos años, provocó miles de muertes, millones de desplazados y el control casi absoluto del territorio por parte de bandas armadas.

(Con información de Europa Press y EFE)