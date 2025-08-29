Mundo

Liberaron a la misionera irlandesa Gena Heraty y a un grupo de rehenes tras un mes de secuestro en Haití

La operación de rescate involucró a organismos multilaterales, cuerpos diplomáticos y autoridades locales, permitiendo que las víctimas quedaran bajo resguardo

Guardar
Gena Heraty, directora de un
Gena Heraty, directora de un orfanato en Kenscoff, fue liberada tras casi un mes de cautiverio en Haití (Instagram)

El Gobierno de Irlanda anunció la liberación de un grupo de personas que permanecían secuestradas desde el asalto al orfanato Sainte-Hélène, en Haití, el pasado 3 de agosto.

The Guardian destaca que entre los liberados se encuentran la directora del orfanato de Kenscoff, Gena Heraty, un niño pequeño de tres años y cinco personas más, sumando un total de siete. El Ministerio de Exteriores de Irlanda, liderado por Simon Harris, comunicó que tanto Heraty como los ciudadanos haitianos implicados en el secuestro se hallan en buen estado y a salvo.

El proceso de liberación incluyó la participación conjunta de diversas instituciones y gobiernos, como confirmó Harris, quien expresó su gratitud a la ONU, cuerpos de seguridad haitianos y europeos, así como a colaboradores presentes en la isla, por un esfuerzo que calificó de “incansable“.

Simon Harris, viceprimer ministro y
Simon Harris, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Irlanda, lideró las gestiones por la liberación de Gena Heraty (Reuters)

La Universidad de Limerick detalló la trayectoria de Heraty en Haití, a donde se trasladó tras graduarse en 1991, mostrando un compromiso sostenido con la asistencia a personas con discapacidades físicas e intelectuales.

Ella impulsó una escuela de educación especial, así como programas de alimentación y rehabilitación para decenas de niños en Kenscoff. Su labor incluye la sensibilización social y la lucha contra la discriminación, reconocida con galardones como el Humanitario del Año de la Cruz Roja Irlandesa.

La irlandesa Gena Heraty fue
La irlandesa Gena Heraty fue secuestrada junto a colegas haitianos y un niño pequeño el pasado 3 de agosto (Universidad de Limerick)

Los proyectos liderados por Heraty han afrontado la crónica escasez de recursos, la inestabilidad política, las consecuencias del terremoto de 2010 y las dificultades derivadas tanto de la pandemia de COVID-19 como de la reciente ola de violencia vinculada al accionar de bandas armadas.

El contexto del secuestro ilustra el grave deterioro en la seguridad de Haití. Según el diario local, The Journal, la capital y sus alrededores viven una crisis prolongada por la expansión de bandas armadas que controlan buena parte del territorio, impidiendo el desarrollo de actividades civiles y humanitarias.

La violencia de las bandas
La violencia de las bandas dificulta gravemente la labor de organizaciones humanitarias en Haití (EFE)

Testimonios indican que los secuestros se han vuelto cotidianos, afectando tanto a ciudadanos haitianos como a extranjeros, pese a la presencia de una misión internacional respaldada por Naciones Unidas. Las autoridades han recurrido a medidas extremas, drones y personal extranjero, sin lograr revertir la inseguridad estructural.

La agencia EFE da cuenta que los comunicados agradecieron la colaboración de la gendarmería irlandesa, la ONG Nos Petits Frères et Sœurs y líderes comunitarios, aspectos clave en el proceso de negociación que derivó en la liberación. Simon Harris y el Taoiseach Micheál Martin destacaron la fortaleza de los familiares de Heraty y la inmediata movilización de la sociedad irlandesa.

Al concluir el episodio, la familia Heraty reiteró su petición de privacidad y solicitó que se permita a los liberados reponerse fuera del foco mediático, según detalló la agencia Europa Press.

Gena Heraty recibió reconocimientos nacionales
Gena Heraty recibió reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo humanitario en Haití (NPH Internacional)

El Ministerio de Exteriores de Irlanda ratificó su compromiso de continuar apoyando a las víctimas y enfatizó la necesidad de no perder de vista la raíz estructural de la crisis haitiana, que afecta a miles y convierte cada rescate en un recordatorio de los déficits de la comunidad internacional ante este tipo de catástrofes humanas.

Haití atraviesa una crisis social
Haití atraviesa una crisis social y política que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados (EFE)

La reciente liberación de Gena Heraty y las demás personas secuestradas en Haití arroja luz sobre el grave deterioro de la seguridad y los derechos humanos en el país caribeño, donde la crisis va mucho más allá de casos individuales y responde a un escenario de violencia arraigada.

Entre abril y junio pasados, este país registró al menos 185 secuestros, de acuerdo con la Oficina Integrada de la ONU, que alertó sobre el carácter “extremadamente preocupante” de la situación.

Este fenómeno es una consecuencia directa de una prolongada crisis socio-política que, en los últimos años, provocó miles de muertes, millones de desplazados y el control casi absoluto del territorio por parte de bandas armadas.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Gena HeratySecuestroLiberaciónIrlandaHaíti

Últimas Noticias

En medio de la crisis política, Emmanuel Macron descartó dimitir antes de completar su mandato

El presidente mantiene la agenda de ajustes fiscales y convoca a los sectores parlamentarios a buscar acuerdos ante la inminente votación del paquete presupuestario

En medio de la crisis

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza

El bloque europeo debatirá entre presionar a Israel con sanciones o mantener el diálogo, mientras España presentará un plan para frenar la hambruna en Gaza

Los ministros de Asuntos Exteriores

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

El arribo forma parte del programa del régimen Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso de venezolanos desde el exterior

Regresaron a Venezuela otros 319

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación y denegación de visas a miembros de la Autoridad Palestina y la OLP, a quienes acusa de incumplir compromisos y de incitar al terrorismo. La medida fue celebrada por Israel

Estados Unidos revocó visados a

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

El Ejército de Israel anunció la muerte de Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida

Israel abatió a un alto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por las vacaciones en el

Por las vacaciones en el exterior y las compras vía courier los argentinos gastaron USD 1.200 millones en julio

Lima registró el día más frío del año: Senamhi advierte continuidad de bajas temperaturas y alta humedad

Santa Rosa de Lima: guía de eventos gratuitos para aprovechar el feriado

Abogado de la familia de Valeria Afanador exige justicia tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

Petro dejó esperando por horas a adultos mayores en Bucaramanga: llegaron a las 11 a. m. al punto de encuentro

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Meloni se declara "asqueada" por la difusión de fotos íntimas de mujeres en internet

El neerlandés Xavi Simons firma "un contrato a largo plazo" con el Tottenham Hotspur

Carlos Alcaraz también avasalla a Luciano Darderi y pasa a octavos de final en Nueva York

ENTRETENIMIENTO

Liam Neeson y Pamela Anderson:

Liam Neeson y Pamela Anderson: ¿truco de marketing o romance real? Esto se sabe hasta el momento

Netflix reveló cuáles son las series más populares de su historia: este es el top 10 global

Fue hallado muerto un tiktoker que participó en las maratones sexuales de Bonnie Blue y Lily Phillips

De callejero a protagonista: Esta es la vida de Tonic, el gato “actor” que conquista Hollywood junto a Austin Butler

El día en que Slash desobedeció a Michael Jackson en pleno concierto