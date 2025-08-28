Mundo

Starmer condenó el ataque ruso en Kiev y acusó a Putin de sabotear la paz en Ucrania

El primer ministro británico responsabilizó al presidente ruso por la ofensiva nocturna que dejó 14 muertos, incluidos menores, y daños en infraestructuras diplomáticas, mientras la UE endurece sanciones y refuerza su apoyo a Ucrania

Guardar
el momento en el que un misil ruso impactó en el centro en Kiev dañando un edificio de la Unión Europea

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, condenó este jueves el nuevo ataque ruso sobre Kiev, señalando en su declaración la responsabilidad directa del presidente ruso: “Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”.

Las autoridades de Ucrania informaron que el ataque nocturno sobre la capital dejó un saldo de al menos 14 víctimas mortales, incluidos tres menores, y causó daños materiales a infraestructuras civiles y diplomáticas, entre ellas el edificio del British Council. Además, dos misiles impactaron muy cerca de la delegación de la Unión Europea (UE), según detalló la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que calificó el bombardeo como “el ataque con misiles y drones más mortífero contra la capital desde julio”.

El mensaje de Keir Starmer
El mensaje de Keir Starmer en X: "Mis pensamientos están con todos los afectados por los insensatos ataques rusos en Kiev que han dañado el edificio del British Council. Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz. Este derramamiento de sangre debe terminar."

En respuesta, la UE comunicó el endurecimiento de sus sanciones contra Rusia con el anuncio de un nuevo paquete de medidas y la intención de utilizar activos rusos congelados para apoyar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Von der Leyen explicó que este ataque también se dirigió contra infraestructuras europeas en suelo ucraniano, reafirmando la política del bloque de ejercer “máxima presión” sobre Moscú y mantener su respaldo a Kiev.

La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, reiteró que “ninguna misión diplomática debería nunca ser un objetivo” y anunció la convocatoria del enviado ruso en Bruselas. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó la agresión de deliberada contra la delegación de la UE y aseguró que “la UE no se intimidará”.

El progreso de los contactos directos entre Washington y Moscú, simbolizados en la cita de Alaska, había sido interpretado como el posible inicio de un proceso negociador para frenar el conflicto y sentar las bases de una solución duradera. Fuentes cercanas a la reunión afirmaron que la agenda fue el resultado de varios meses de trabajo liderado por el presidente Trump y sus asesores. La reciente escalada militar y el ataque sobre Kiev despertaron preocupaciones sobre la continuidad y la viabilidad de ese proceso de paz.

Keir Starmer condena el ataque
Keir Starmer condena el ataque ruso sobre Kiev y responsabiliza a Putin por la muerte de civiles y niños (REUTERS/ARCHIVO)

La presidenta de la CE anunció el inicio de una gira por Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía con el objetivo de mostrar el apoyo europeo a estos países fronterizos tras los últimos acontecimientos y compartir los avances en materia de defensa común.

Mientras tanto, la delegación diplomática de la UE en Kiev permanece “plenamente operacional”, según confirmó la portavoz comunitaria Anitta Hipper, pese a los daños materiales sufridos. El gobierno británico y las instituciones europeas recalcaron la urgencia de reanudar los esfuerzos hacia un alto el fuego efectivo y alertaron sobre el impacto negativo que las acciones militares —como la reciente ofensiva rusa— pueden tener sobre cualquier intento creíble de negociaciones de paz para Ucrania.

El pasado 15 de agosto, el presidente, estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron un encuentro en Alaska, que representó la primera cumbre de más ato nivel para abordar un posible proceso de pacificación en Ucrania. El encuentro fue precedido por una extensa preparación diplomática a cargo del mandatario estadounidense y su equipo.

Temas Relacionados

UcraniaUnión EuropeaKeir StarmerUrsula von der LeyenDonald TrumpVladimir PutinKievAlaskaConflicto ruso-ucranianoSancionesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Su testimonio complica la situación del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Una segunda mujer acusó a

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

El primer ministro indio busca fortalecer lazos estratégicos en Tokio y participará en una cumbre de seguridad en China junto a líderes de Rusia y Pakistán, en medio de tensiones regionales y presión internacional

Modi emprenderá una gira por

La UE aseguró que no se intimidará ante los ataques rusos cerca de su delegación en Kiev y anunció nuevas sanciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la gravedad del suceso y anunció una respuesta inmediata al bombardeo orquestado por las tropas de Vladimir Putin

La UE aseguró que no

El juicio a Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia y reabre el debate sobre libertad de prensa en Hong Kong

El empresario, que lleva desde diciembre de 2020 confinado en solitario en prisión, afronta cargos que podrían costarle una condena a cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional

El juicio a Jimmy Lai

Israel interceptó un drone lanzado desde Yemen y aumenta la tensión con los hutíes

Un avión no tripulado fue derribado por tras activarse las alarmas en zonas cercanas a Gaza, en medio de una escalada de enfrentamientos con los guerrilleros que son respaldados por Irán

Israel interceptó un drone lanzado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comunidad involucrada en secuestro de

Comunidad involucrada en secuestro de militares se pronuncia: “Era el señor de la tienda, le dispararon y lo quisieron pasar como baja en combate”

La rareza de la anguila se convierte en su peor enemigo: la sobreexplotación y el mercado de lujo la llevan al borde de la extinción

Campaña veterinaria para este viernes 29 de agosto: conoce los requisitos y qué servicios están disponibles

Fosas, reventa de tumbas y el sicario del CJNG: la historia enterrada del panteón de San Sebastianito

Por caída de objeto metálico cerraron la av. Circunvalar con av. El Dorado, en Bogotá: Bomberos atienden la emergencia

INFOBAE AMÉRICA
Tellado respalda a Mañueco ante

Tellado respalda a Mañueco ante las críticas por su gestión de los incendios y las tilda de "caza de brujas"

Ascienden a cerca de 63.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Alemania apuesta por reforzar la cooperación en materia de seguridad con los países bálticos

Hereu defiende "diversificar" los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con EE.UU.

México suspende temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos por los aranceles

ENTRETENIMIENTO

Las operaciones encubiertas del Tercer

Las operaciones encubiertas del Tercer Reich, un recorrido documental por la estrategia secreta de Hitler

Se estrena documental que expone acusaciones contra Justin Baldoni y el revuelo tras las denuncias de Blake Lively

Barbara Eden revivió los secretos y anécdotas más insólitas de “Mi bella genio” a 60 años del estreno

Del Super Bowl al Eras Tour: el patrimonio de Travis Kelce y Taylor Swift que los posiciona entre las parejas más ricas del mundo

La hija de Hulk Hogan confirmó que el luchador no fue cremado en medio de una investigación por su muerte