Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

El ministro de Exteriores Gideon Saar y el secretario estadounidense Marco Rubio abordaron temas como la seguridad regional, el conflicto en Gaza, Líbano y Siria, y la influencia del régimen de Irán en Oriente Próximo

El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Israel destacó el “apoyo personal e inquebrantable” de EEUU a su país tras reunirse con Marco Rubio (@gidonsaar vía X)

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, destacó el miércoles el “apoyo personal e inquebrantable” de Estados Unidos a su país tras mantener un encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio, quien reiteró el “firme compromiso” de Washington con la seguridad de su aliado en Oriente Próximo.

En su cuenta de la red social X, Saar afirmó: “Agradezco al secretario de Estado, Rubio, su hospitalidad en Washington DC y su apoyo personal e inquebrantable a Israel”, y calificó la reunión como “productiva”, en la que se abordaron “desafíos e intereses mutuos”.

El diplomático israelí destacó que “Israel no tiene mejor amigo que Estados Unidos, liderado por el presidente (Donald) Trump, y Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel”.

Por su parte, Rubio subrayó la “estrecha cooperación” entre ambos países, considerándola vital para garantizar la seguridad y la prosperidad en la región, según un comunicado de la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Entre los temas tratados, Rubio abordó la situación en Gaza, Líbano y Siria, así como la importancia de contrarrestar la influencia del régimen de Irán, considerada una amenaza regional por Washington y Tel Aviv.

El encuentro coincide con reuniones en la Casa Blanca para estudiar el futuro de la Franja de Gaza, donde, según cifras oficiales, han muerto 62.895 palestinos y 158.927 han resultado heridos en casi dos años de ofensiva militar israelí.

Rubio subrayó la "estrecha cooperación"
Rubio subrayó la “estrecha cooperación” entre ambos países, considerándola vital para garantizar la seguridad y la prosperidad en la región (REUTERS)

En contraste con la reunión bilateral, Estados Unidos se abstuvo el miércoles a un llamado conjunto del Consejo de Seguridad de la ONU para expresar alarma ante la hambruna en Gaza, exigir a Israel la entrada de ayuda humanitaria y pedir un alto el fuego incondicional en el conflicto que cumple casi 23 meses.

Los catorce miembros restantes del Consejo —entre ellos Rusia, China, Panamá, Reino Unido y Sierra Leona— emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron su “profunda alarma y angustia” ante la situación de seguridad alimentaria en Gaza, respaldando los datos de la ONU sobre hambruna.

Estados Unidos, único país en abstenerse de la declaración colectiva, cuestionó los datos del Índice de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC). La embajadora estadounidense en funciones, Dorothy Shea, afirmó que el informe “no pasa la prueba de credibilidad” y criticó la supuesta parcialidad de uno de sus autores.

Países tradicionalmente aliados de Israel, como Reino Unido y Francia, han endurecido su tono frente a la crisis humanitaria. La declaración conjunta del Consejo incluyó exigencias a Israel para levantar inmediata e incondicionalmente todas las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria y revertir la expansión de operaciones militares en Gaza, mostrando un tono inusualmente crítico hacia el Estado hebreo.

Los catorce miembros restantes del
Los catorce miembros restantes del Consejo —entre ellos Rusia, China, Panamá, Reino Unido y Sierra Leona— emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron su “profunda alarma y angustia” ante la situación de seguridad alimentaria en Gaza, respaldando los datos de la ONU sobre hambruna (REUTERS)

La próxima Asamblea General de la ONU, prevista para fines de septiembre, podría evidenciar aún más la soledad internacional de Israel. Grandes países occidentales, incluyendo Canadá, Australia, Reino Unido y Francia, han prometido aprovechar la ocasión para reconocer al Estado palestino, en un contexto de creciente presión diplomática sobre Jerusalén.

(Con información de EP y EFE)

Israel confirmó que sus tropas

Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Ataques masivos con misiles y

Amnistía Internacional repudió la impunidad

Crisis política en Francia: Macron
