Mundo

India liberó agua de sus represas y Pakistán debió evacuar a miles de personas por temor a las inundaciones

Miles de residentes de Punjab y otras zonas tuvieron que refugiarse tras la notificación de Nueva Delhi, mientras continúan las lluvias monzónicas y aumenta la preocupación por el impacto climático

Por Babar Dogar y Munir Ahmed

Guardar
Continúan las operaciones de rescate y evacuación en las zonas inundadas de Kasur

Pakistán ha evacuado a decenas de miles de personas a zonas más seguras después de que su vecina India liberó agua de represas desbordadas y ríos crecidos hacia regiones fronterizas bajas, dijeron funcionarios el martes.

La medida se produjo un día después de que Nueva Delhi alertara a Islamabad sobre posibles inundaciones transfronterizas, lo que marca el primer contacto diplomático público entre los dos rivales con armas nucleares en meses.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán dijo que había emitido una alerta anticipada a sus homólogos de Punjab sobre una crecida del río Sutlej y el riesgo de inundaciones, y que las evacuaciones de varios distritos en la provincia oriental de Punjab estaban en marcha.

Un residente lleva cubos de
Un residente lleva cubos de leche mientras cruza una carretera inundada, debido a las lluvias monzónicas y el aumento del nivel del agua del río Sutlej, en la aldea de Bhikhiwind, cerca de la frontera entre Pakistán e India en el distrito de Kasur de la provincia de Punjab, Pakistán, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro/Foto de archivo

En un comunicado, dijo que los rescatistas evacuaron a más de 14.000 personas de Kasur, un distrito en la provincia de Punjab, mientras que más de 89.000 fueron trasladadas a un terreno más seguro desde la ciudad de Bahawalnagar, cerca de la frontera con la India.

La NDMA dijo que las autoridades han instado a los residentes a mantenerse alejados de ríos, arroyos y áreas bajas, evitar viajes innecesarios y seguir las alertas emitidas a través de los medios de comunicación, teléfonos móviles y la aplicación de alerta de desastres de la NDMA.

La última alerta de inundaciones y la campaña de evacuación por parte de Pakistán se producen mientras las fuertes lluvias monzónicas continúan azotando a ambos países del sur de Asia.

En esta fotografía, publicada por
En esta fotografía, publicada por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, rescatistas ayudan a un aldeano tras ser evacuado junto con otras personas de una zona baja debido al aumento del nivel del agua en el río Sutlej, luego de que la vecina India liberara agua de las represas desbordadas. El martes 26 de agosto de 2025, en Bahawalnagar, un distrito de la provincia pakistaní de Punjab, fronteriza con India. (Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán vía AP)

En el noroeste de Pakistán, muchos residentes se quejaron este mes de no haber recibido ninguna advertencia antes de que las inundaciones repentinas azotaran el distrito de Buner, causando la muerte de más de 300 personas. Las autoridades afirman que la devastación fue causada por un aguacero repentino, impredecible, y que muchas de las víctimas vivían junto a cauces naturales de agua.

A nivel nacional, las inundaciones provocadas por las lluvias estacionales han matado a más de 800 personas en Pakistán desde el 26 de junio.

En Cachemira, que está dividida entre los dos bandos y reclamada por ambos en su totalidad, al menos 65 personas también han muerto y cientos han sido desplazadas en el área de Jammu administrada por la India.

El río Tawi crece tras
El río Tawi crece tras las fuertes lluvias en Jammu, India, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

Muchos de los ríos y afluentes de la región desembocan en Pakistán y la parte de Cachemira que controla. El martes, las autoridades indias informaron que la mayoría de los ríos y arroyos se estaban desbordando, con aguas turbias que inundaban viviendas en varios lugares y dañaban carreteras y puentes. El nivel del agua en varios ríos continuó subiendo en la región.

Según el Departamento Meteorológico de la India, las lluvias deberían persistir hasta el martes por la noche.

En 2014, Cachemira sufrió las peores inundaciones monzónicas en un siglo, dejando 500 personas muertas en toda la región.

En esta fotografía, publicada por
En esta fotografía, publicada por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, se observa a rescatistas evacuando a aldeanos de una zona baja debido al aumento del nivel del agua en el río Sutlej, luego de que la vecina India liberara agua de las represas desbordadas, en Bahawalnagar, un distrito en la provincia pakistaní de Punjab, fronteriza con India, el martes 26 de agosto de 2025. (Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán vía AP)

La alerta de inundaciones de esta semana fue transmitida a Pakistán a través de canales diplomáticos en lugar de a través de la Comisión de Aguas del Indo, el mecanismo permanente creado en virtud del Tratado de Aguas del Indo de 1960 negociado por el Banco Mundial, que fue suspendido por Nueva Delhi después de la muerte de 26 turistas en abril en la Cachemira controlada por la India.

Pakistán afirma que India no puede rescindir el tratado unilateralmente. El tratado había sobrevivido a dos guerras entre ambos países, en 1965 y 1971, y a una importante escaramuza fronteriza en 1999. La suspensión del tratado y el estrechamiento de las relaciones diplomáticas por parte de India tras el asesinato de turistas finalmente desencadenó ataques con misiles en represalia por ambas partes en mayo.

El intercambio concluyó solo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había negociado un alto el fuego. Desde entonces, ambas partes no han tomado medidas para normalizar sus relaciones.

El nivel del agua en
El nivel del agua en el río Tawi sube cerca de un puente tras las fuertes lluvias en Jammu, India, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

En los últimos meses, Pakistán ha sufrido múltiples inundaciones por aguaceros y precipitaciones superiores a lo habitual. La temporada anual de monzones en Pakistán se extiende de julio a septiembre.

Científicos y meteorólogos han atribuido el cambio climático a las lluvias más intensas de los últimos años en la región. Las fuertes lluvias de este año han suscitado temores de que se repitan las de 2022, también atribuidas al cambio climático, que inundaron un tercio del país y causaron la muerte de 1.739 personas.

(con información de AP)

Temas Relacionados

PakistánevacuacionesinundacionesIndia

Últimas Noticias

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

Israel acusa a Lula de

China y Rusia refuerzan su alianza: Xi Jinping recibió a un delegado de Putin y resaltó la cooperación mutua

El jefe del régimen chino recibió al líder parlamentario ruso Vyacheslav Volodin y destacó la solidez de la relación bilateral

China y Rusia refuerzan su

Estados Unidos anunció que Arabia Saudita y Qatar invertirán en la reconstrucción del Líbano si los terroristas de Hezbollah se desarman

El enviado estadounidense, Tom Barrack, dijo que los gobiernos del Golfo buscan impulsar un proyecto económico en la región para contribuir con el plan propuesto por Beirut. Las milicias respaldadas por Irán no quieren ceder

Estados Unidos anunció que Arabia

Rusia impone racionamiento en combustibles por los ataques ucranianos a sus destilerías

El impacto de los ataques a infraestructuras energéticas ha generado escasez, subidas de precios y limitaciones en el suministro, afectando la movilidad y la economía en zonas como Crimea y Siberia

Rusia impone racionamiento en combustibles

La Bolsa de París cotiza en rojo ante la incertidumbre política y el aumento del costo de la deuda francesa

El sector financiero se ve golpeado por la posibilidad de un cambio de gobierno, el aumento del endeudamiento y la presión internacional, en un contexto de divisiones parlamentarias y protestas sociales

La Bolsa de París cotiza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Cundinamarca resultados 25

Lotería de Cundinamarca resultados 25 de agosto 2025; premio mayor 6.000 millones de pesos

Rafael López Aliaga cede tren Lima–Chosica al MTC, pero advierte que perderá “todo derecho” si no inicia operación en corto plazo

¿Gripen, Rafale o F-16? Perú decide cuál será su próximo caza: viajó una comitiva a Europa

La SIC confirmó la liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla por falta de pago con obligaciones requeridas

¿Este viernes 29 de agosto es feriado en Perú? La norma en El Peruano lo aclara

INFOBAE AMÉRICA
Torres anuncia una comisión interministerial

Torres anuncia una comisión interministerial el próximo martes para comenzar con los traslados de los menores migrantes

Diego, ingeniero químico, advierte sobre las manchas fantasma en la mampara: "Si aparecen, toca pulir"

Hyundai eleva su inversión histórica en Estados Unidos a 22.320 millones de euros hasta 2028

Inesperado hallazgo de un júpiter de cinco millones de años

El Gobierno cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en 32,6 por cada 100.000 habitantes

ENTRETENIMIENTO

La revelación de David Tennant

La revelación de David Tennant sobre Doctor Who: “Siento que gané la lotería”

Ed Sheeran y Barry Keoghan sorprendieron con confesiones y bromas en una charla llena de cultura pop

The Running Man se reinventa: más realismo, exteriores y un reparto de lujo para una historia de supervivencia

KJ Apa y su reflexión sobre la paternidad en su vida: “Cuando tienes un hijo de tres años y eres un padre joven, tienes que sacrificar mucho tiempo”

Vulnerabilidad, empatía y legado colectivo: lo que Josh Brolin considera fundamental al hacer cine