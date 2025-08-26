India liberó agua de sus represas y Pakistán debió evacuar a miles de personas por temor a las inundaciones

Continúan las operaciones de rescate y evacuación en las zonas inundadas de Kasur

Pakistán ha evacuado a decenas de miles de personas a zonas más seguras después de que su vecina India liberó agua de represas desbordadas y ríos crecidos hacia regiones fronterizas bajas, dijeron funcionarios el martes.

La medida se produjo un día después de que Nueva Delhi alertara a Islamabad sobre posibles inundaciones transfronterizas, lo que marca el primer contacto diplomático público entre los dos rivales con armas nucleares en meses.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán dijo que había emitido una alerta anticipada a sus homólogos de Punjab sobre una crecida del río Sutlej y el riesgo de inundaciones, y que las evacuaciones de varios distritos en la provincia oriental de Punjab estaban en marcha.

Un residente lleva cubos de leche mientras cruza una carretera inundada, debido a las lluvias monzónicas y el aumento del nivel del agua del río Sutlej, en la aldea de Bhikhiwind, cerca de la frontera entre Pakistán e India en el distrito de Kasur de la provincia de Punjab, Pakistán, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro/Foto de archivo

En un comunicado, dijo que los rescatistas evacuaron a más de 14.000 personas de Kasur, un distrito en la provincia de Punjab, mientras que más de 89.000 fueron trasladadas a un terreno más seguro desde la ciudad de Bahawalnagar, cerca de la frontera con la India.

La NDMA dijo que las autoridades han instado a los residentes a mantenerse alejados de ríos, arroyos y áreas bajas, evitar viajes innecesarios y seguir las alertas emitidas a través de los medios de comunicación, teléfonos móviles y la aplicación de alerta de desastres de la NDMA.

La última alerta de inundaciones y la campaña de evacuación por parte de Pakistán se producen mientras las fuertes lluvias monzónicas continúan azotando a ambos países del sur de Asia.

En esta fotografía, publicada por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, rescatistas ayudan a un aldeano tras ser evacuado junto con otras personas de una zona baja debido al aumento del nivel del agua en el río Sutlej, luego de que la vecina India liberara agua de las represas desbordadas. El martes 26 de agosto de 2025, en Bahawalnagar, un distrito de la provincia pakistaní de Punjab, fronteriza con India. (Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán vía AP)

En el noroeste de Pakistán, muchos residentes se quejaron este mes de no haber recibido ninguna advertencia antes de que las inundaciones repentinas azotaran el distrito de Buner, causando la muerte de más de 300 personas. Las autoridades afirman que la devastación fue causada por un aguacero repentino, impredecible, y que muchas de las víctimas vivían junto a cauces naturales de agua.

A nivel nacional, las inundaciones provocadas por las lluvias estacionales han matado a más de 800 personas en Pakistán desde el 26 de junio.

En Cachemira, que está dividida entre los dos bandos y reclamada por ambos en su totalidad, al menos 65 personas también han muerto y cientos han sido desplazadas en el área de Jammu administrada por la India.

El río Tawi crece tras las fuertes lluvias en Jammu, India, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

Muchos de los ríos y afluentes de la región desembocan en Pakistán y la parte de Cachemira que controla. El martes, las autoridades indias informaron que la mayoría de los ríos y arroyos se estaban desbordando, con aguas turbias que inundaban viviendas en varios lugares y dañaban carreteras y puentes. El nivel del agua en varios ríos continuó subiendo en la región.

Según el Departamento Meteorológico de la India, las lluvias deberían persistir hasta el martes por la noche.

En 2014, Cachemira sufrió las peores inundaciones monzónicas en un siglo, dejando 500 personas muertas en toda la región.

En esta fotografía, publicada por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, se observa a rescatistas evacuando a aldeanos de una zona baja debido al aumento del nivel del agua en el río Sutlej, luego de que la vecina India liberara agua de las represas desbordadas, en Bahawalnagar, un distrito en la provincia pakistaní de Punjab, fronteriza con India, el martes 26 de agosto de 2025. (Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán vía AP)

La alerta de inundaciones de esta semana fue transmitida a Pakistán a través de canales diplomáticos en lugar de a través de la Comisión de Aguas del Indo, el mecanismo permanente creado en virtud del Tratado de Aguas del Indo de 1960 negociado por el Banco Mundial, que fue suspendido por Nueva Delhi después de la muerte de 26 turistas en abril en la Cachemira controlada por la India.

Pakistán afirma que India no puede rescindir el tratado unilateralmente. El tratado había sobrevivido a dos guerras entre ambos países, en 1965 y 1971, y a una importante escaramuza fronteriza en 1999. La suspensión del tratado y el estrechamiento de las relaciones diplomáticas por parte de India tras el asesinato de turistas finalmente desencadenó ataques con misiles en represalia por ambas partes en mayo.

El intercambio concluyó solo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había negociado un alto el fuego. Desde entonces, ambas partes no han tomado medidas para normalizar sus relaciones.

El nivel del agua en el río Tawi sube cerca de un puente tras las fuertes lluvias en Jammu, India, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

En los últimos meses, Pakistán ha sufrido múltiples inundaciones por aguaceros y precipitaciones superiores a lo habitual. La temporada anual de monzones en Pakistán se extiende de julio a septiembre.

Científicos y meteorólogos han atribuido el cambio climático a las lluvias más intensas de los últimos años en la región. Las fuertes lluvias de este año han suscitado temores de que se repitan las de 2022, también atribuidas al cambio climático, que inundaron un tercio del país y causaron la muerte de 1.739 personas.

(con información de AP)