Mundo

Un dron derribado desató un incendio en la central nuclear de Kursk en el oeste de Rusia

Las autoridades rusas informaron que el fuego fue controlado por equipos de emergencia y no se registraron víctimas ni variaciones en los niveles de radiación en la planta cercana a la frontera ucraniana

Guardar
Un dron derribado desató un
Un dron derribado desató un incendio en la central nuclear de Kursk en el oeste de Rusia

Dos ataques con drones atribuidos a Ucrania causaron incendios este domingo en instalaciones estratégicas de Rusia, incluidas una central nuclear en la región de Kursk y una terminal petrolera en el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico. Los hechos no dejaron víctimas, pero reavivaron las preocupaciones internacionales sobre los riesgos de la guerra en torno a infraestructuras críticas.

En la planta de energía nuclear de Kursk, ubicada en el oeste de Rusia y a poca distancia de la frontera con Ucrania, un dron ucraniano fue derribado por la defensa aérea rusa en la madrugada de este domingo. Sin embargo, los restos del aparato impactaron contra un transformador auxiliar, provocando un incendio.

El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo no tripulado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar”, informó la administración de la planta en su canal de Telegram.

Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el fuego fue controlado por equipos de emergencia y no se registraron víctimas ni variaciones en los niveles de radiación en la planta cercana a la frontera ucraniana

Las llamas fueron controladas por los equipos de emergencia sin que se reportaran heridos. No obstante, varias unidades de la central sufrieron daños. Según los responsables de la instalación, “la unidad tres se descargó al 50 por ciento, aunque actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro se encuentra en mantenimiento programado y las unidades uno y dos operan, pero sin generar energía”.

La administración de la central aseguró además que “la radiación en el sitio industrial de la PEN de Kursk y la zona alrededor no ha cambiado y corresponde a los niveles naturales”. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha advertido en varias ocasiones sobre los peligros de la guerra en las inmediaciones de plantas nucleares desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Casi al mismo tiempo, otro ataque con drones provocó un incendio en la terminal petrolera de Novatek en Ust-Luga, un puerto estratégico en el mar Báltico, cercano a San Petersburgo. El gobernador regional de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó que diez drones fueron interceptados en la zona, aunque los restos alcanzaron la terminal del mayor productor independiente de gas natural en Rusia.

Dos ataques con drones atribuidos
Dos ataques con drones atribuidos a Ucrania causaron incendios este domingo en instalaciones estratégicas de Rusia, incluidas una central nuclear en la región de Kursk y una terminal petrolera en el puerto de Ust-Luga (REUTERS/Sofiia Gatilova/Archivo)

Los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan para extinguir el incendio, que no ha dejado víctimas”, declaró Drozdenko en Telegram.

El complejo Ust-Luga es una infraestructura clave para la industria energética rusa. Según información oficial de Novatek, el centro procesa condensado de gas estable para transformarlo en productos como nafta ligera y pesada, combustible para aviones, fuel oil y gasóleo. El incendio afectó parte de la zona de almacenamiento, aunque no se reportaron interrupciones mayores en la producción.

Los dos incidentes se enmarcan en una serie de operaciones con drones que Ucrania ha intensificado en los últimos meses contra instalaciones militares y de infraestructura crítica en Rusia. Solo el sábado, las fuerzas rusas informaron haber interceptado y destruido 57 drones ucranianos en varias regiones del país, incluidos intentos contra la capital, Moscú.

Los ataques ocurren en paralelo a nuevas gestiones internacionales para buscar un alto el fuego. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo reuniones por separado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque sin avances significativos hacia un encuentro bilateral.

Trump subrayó recientemente la urgencia de detener el derramamiento de sangre. “Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido”, señaló en un mensaje difundido con motivo del aniversario de la independencia de Ucrania.

Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene la presión para que Moscú y Kiev exploren vías de negociación. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, propuso en días recientes un diálogo trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para enviar una señal clara de voluntad de paz.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaKurskCentral nuclear de KurskÚltimas Noticias AméricaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Ataques rusos con bombas guiadas y drones dejaron al menos un civil muerto y nueve heridos en el este de Ucrania

La ofensiva afectó viviendas, vehículos y servicios básicos en la región de Dnipropetrovsk, mientras las autoridades locales priorizan la reparación de la infraestructura dañada

Ataques rusos con bombas guiadas

Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Las manifestaciones en Tel Aviv y otras ciudades reunieron a familiares de cautivos y a miles de ciudadanos que acusan a Netanyahu de estancar las negociaciones con el grupo terrorista Hamas

Miles de personas volvieron a

Benny Gantz reclamó un gobierno de unidad en Israel para liberar a los rehenes y resolver la guerra con los terroristas de Hamas

El líder de Unidad Nacional instó a Netanyahu y a la oposición a conformar un gabinete transitorio de seis meses, sin la extrema derecha, para avanzar en un acuerdo que permita rescatar a los cautivos en Gaza

Benny Gantz reclamó un gobierno

El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de defensa aérea bajo la supervisión del dictador Kim Jong-un

“El lanzamiento demostró que las características tecnológicas de los dos tipos de proyectiles son muy adecuadas para destruir diversos objetivos aéreos”, informó la agencia estatal KCNA

El régimen de Corea del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Manifestaciones simultáneas de grupos antiinmigración y colectivos antirracismo se realizaron bajo un fuerte operativo policial. La tensión crece en medio del debate político sobre el sistema de refugio político

Protestas en varias ciudades del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Tarifa de agua bajará en Bogotá, Soacha y Gachancipá: así se verá reflejada en su factura

Entre sorpresas y nuevas dinámicas: Así pasó la cuarta semana en La Casa de los Famosos

Carlos Elías López, el contador que devolvió $30 millones en Montería y consiguió empleo en la Alcaldía

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cali

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 24 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido extiende la formación

Reino Unido extiende la formación para soldados ucranianos mientras continúan conversaciones sobre seguridad

Venezuela critica a Guyana por "arrodillarse" ante EEUU y ceder a su "ansia desmedida" de "robar" energía

La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto

La UE critica la decisión de las autoridades serbobosnias de celebrar un referéndum sobre decisiones judiciales

ENTRETENIMIENTO

De ‘La máscara del Zorro’

De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

La creación de “Born to Run”, el disco que catapultó a Bruce Springsteen a la historia del rock

Caída, prisión y un Oscar: la travesía de Robert Downey Jr. entre adicciones, juicios y redención

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York

Natalie Portman revela sus secretos de estilo, rutinas y visión de la feminidad