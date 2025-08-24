Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Charles Kushner es embajador de Estados Unidos en París (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, escribió al presidente, Emmanuel Macron, para denunciar la falta de acciones suficientes de su gobierno para combatir el antisemitismo, uniéndose a las recientes críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida este domingo por la agencia AFP, el embajador expresa “su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.

Esta misiva salió a la luz días después de las fuertes críticas de Netanyahu al presidente francés, al que acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu.

“Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos en Francia, dice Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Según el embajador, “no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.

Por su parte, Francia anunció este domingo que citará al embajador Kushner por la carta que escribió al presidente Macron.

“Francia refuta firmemente estas últimas acusaciones”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. “Las acusaciones del embajador son inaceptables”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia (REUTERS/Yves Herman)

Sobre las declaraciones de Netanyahu, el Elíseo indicó que el análisis realizado por Israel sobre que el reconocimiento de Palestina explica el aumento del antisemitismo en Francia es “erróneo” y “abyecto”, por lo que esto “no quedará sin respuesta”.

“La violencia contra la comunidad judía es inadmisible. Por eso, más allá de las condenas, el jefe del Estado ha pedido sistemáticamente a todos sus gobiernos desde 2017 —y aún más después de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023— la mayor firmeza contra los autores de actos antisemitas”, señaló.

Asimismo, ha recordado que el presidente francés decidió el pasado mes de julio celebrar anualmente el aniversario de la revocación de la condena por traición impuesta al militar Alfred Dreyfus en el caso más conocido de procesamiento antisemita.

El Elíseo resaltó también que el antisemitismo requiere de “seriedad” y “responsabilidad”, no de “manipulaciones”.

Además, el viceministro de asuntos europeos, Benjamin Haddad, afirmó en una entrevista con la cadena BFM TV que Francia “no tiene lecciones que aprender en la lucha contra el antisemitismo”, ya que el Gobierno ha estado siempre “extremadamente movilizado” con este tema. “Creo que en un tema serio: el Gobierno y el presidente de la República siempre han sido absolutamente firmes”, dijo.

“Quiero decir con toda claridad y firmeza que este problema del antisemitismo, que está envenenando nuestras sociedades europeas y del que hemos visto un aumento desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, no puede ser instrumentalizado”, agregó.

En el último tiempo crecieron los casos de antisemitismo en Francia (REUTERS/Johanna Geron)

Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra en Gaza, tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí.

Macron anunció a finales de agosto que Francia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre debido a su “compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo”.

El presidente francés tenía pensado reconocer el Estado de Palestina durante la cumbre internacional copatrocinada por París y Riad que iba a celebrarse a mediados de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, si bien el evento se suspendió por el cruce de ataques entre Israel e Irán.

(Con información de AFP)