Mundo

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El lugar fue evacuado, mientras los equipos de emergencia y las autoridades analizan posibles fallas técnicas en el sistema de gas

Guardar
La policía rusa custodia la
La policía rusa custodia la entrada del Almacén Central de Niños tras una explosión (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

Al menos una persona murió el domingo en una explosión en un importante edificio minorista en el centro de Moscú, informaron los servicios de emergencia.

La hecho ocurrió en el tercer piso del centro comercial Central Children’s Store, en la plaza Lubyanka.

Los servicios de emergencia dijeron que la explosión fue causada por un cilindro de gas, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Dotaciones de policías, bomberos y
Dotaciones de policías, bomberos y personal médico fueron desplegados en la plaza Lubyanka tras la explosión en un centro comercial de Moscú (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

Dos de los heridos fueron hospitalizados, informó el Departamento de Salud de Moscú.

El alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, dijo que el incidente probablemente fue causado por un mal funcionamiento técnico del equipo.

El edificio fue evacuado tras la explosión.

La policía custodia la entrada
La policía custodia la entrada del Almacén Central de Niños (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación sobre el incidente.

La Tienda Infantil Central es uno de los puntos de referencia comerciales más emblemáticos de Moscú, y ocupa un edificio de la era soviética que reabrió sus puertas en 2015 tras importantes reformas.

Ubicado cerca de la antigua sede del KGB, el centro comercial es popular entre residentes y turistas, y alberga jugueterías, tiendas de ropa y opciones de entretenimiento para familias.

(con información de AP)

Temas Relacionados

Moscúexplosióncentro comercialheridos

Últimas Noticias

Líderes mundiales felicitaron a Ucrania por el 34° aniversario de su independencia

Desde Estados Unidos hasta China enviaron mensajes a Kiev

Líderes mundiales felicitaron a Ucrania

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

El pontífice envió un mensaje al presidente Volodimir Zelensky con motivo del Día de la Independencia de su país

El papa León XIV pidió

El Gobierno británico anunció una reforma del sistema de asilo de migrantes en medio de las protestas

Tras un fin de semana marcado por manifestaciones en varias ciudades del país, la ministra del Interior, Yvette Cooper, explicó que la reforma prevé la creación de un organismo independiente para agilizar la resolución de los casos de asilo

El Gobierno británico anunció una

Ucrania atacó con drones una terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia y la central nuclear de Kursk

En medio de las celebraciones por el Día de la Independencia, Kiev volvió a atacar posiciones estratégicas de Moscú

Ucrania atacó con drones una

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

La solicitud de la Fiscalía responde a su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales del año pasado por el ex presidente Yoon Suk Yeol

Crece la crisis política en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Colombia este 24

Clima en Colombia este 24 de agosto: lluvias dispersas y temperaturas variables en todo el país

Resultados Lotería del Cauca 23 de agosto 2025; conoce los números ganadores

Más de 110 puertos cierran en todo el litoral peruano ante oleaje anómalo

Universidad Nacional de Trujillo anula examen de Medicina y anuncia una nueva evaluación: ¿qué pasó con los resultados?

Dos jóvenes de 14 y 18 años vandalizaron una escuela de Chapadmalal: filmaron los destrozos y lo subieron a las redes

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez felicita a Ucrania por

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

Cientos de personas homenajean este domingo a Iván Meléndez, fallecido en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Israel deja en libertad a un empleado de la OMS detenido hace un mes en la Franja de Gaza

La Policía colombiana detiene a un dirigente de uno de los frentes de la guerrilla de 'Iván Mordisco'

El Ejército de Nigeria abate a 35 terroristas yihadistas en noreste del país

ENTRETENIMIENTO

Murió Jerry Adler, recordado actor

Murió Jerry Adler, recordado actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

Caída, prisión y un Oscar: la travesía de Robert Downey Jr. entre adicciones, juicios y redención

La creación de “Born to Run”, el disco que catapultó a Bruce Springsteen a la historia del rock

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York