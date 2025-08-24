Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

La policía rusa custodia la entrada del Almacén Central de Niños tras una explosión (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

Al menos una persona murió el domingo en una explosión en un importante edificio minorista en el centro de Moscú, informaron los servicios de emergencia.

La hecho ocurrió en el tercer piso del centro comercial Central Children’s Store, en la plaza Lubyanka.

Los servicios de emergencia dijeron que la explosión fue causada por un cilindro de gas, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Dotaciones de policías, bomberos y personal médico fueron desplegados en la plaza Lubyanka tras la explosión en un centro comercial de Moscú (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

Dos de los heridos fueron hospitalizados, informó el Departamento de Salud de Moscú.

El alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, dijo que el incidente probablemente fue causado por un mal funcionamiento técnico del equipo.

El edificio fue evacuado tras la explosión.

La policía custodia la entrada del Almacén Central de Niños (Agencia de Noticias de Moscú vía AP)

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación sobre el incidente.

La Tienda Infantil Central es uno de los puntos de referencia comerciales más emblemáticos de Moscú, y ocupa un edificio de la era soviética que reabrió sus puertas en 2015 tras importantes reformas.

Ubicado cerca de la antigua sede del KGB, el centro comercial es popular entre residentes y turistas, y alberga jugueterías, tiendas de ropa y opciones de entretenimiento para familias.

