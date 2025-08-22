El excéntrico funeral de un empresario en Londres: caravana en Rolls-Royce y un ataúd de oro macizo

La familia de Thompson organizó una despedida de casi un mes para honrar su legado en la comunidad gitana. Video: TikTok

Un empresario de la comunidad gitana de 69 años fue sepultado en un ataúd de oro macizo, tras una excéntrica despedida que incluyó un recorrido de una semana en Rolls-Royce por diversas localidades de Inglaterra. Frank Thompson, quien murió el 2 de julio por una infección pulmonar, recibió un homenaje que, según quienes lo conocieron, contrasta de manera notable con su personalidad modesta y alejada de la ostentación.

El ataúd dorado, descrito por un amigo cercano a la familia como “estupendo”, fue encargado por el hijo de Thompson desde el extranjero y tardó semanas en llegar al Reino Unido, según informó el Daily Mail. El empresario fue finalmente sepultado el 29 de julio en un cementerio del sur de Londres, casi un mes después de su fallecimiento. Allí, la familia tiene planeado construir un monumento de mármol en su honor, un proceso que tomará alrededor de un año completarse.

La caravana final de Frank se realizó a bordo de un Rolls-Royce Phantom Hearse VII (A.W.LYMN Funeral Service)

La idea de una despedida “excéntrica”

El contraste entre la magnificencia del funeral y el perfil bajo del fallecido resulta sorprendente. “Nunca fue un hombre ostentoso, créanlo o no”, relató al medio uno de sus amigos, quien añadió: “Podía tener todo lo que quisiera, pero mantenía un perfil discreto”. El allegado aseguró que el patriarca “estaría orgulloso de lo que sus hijos hicieron por él”.

La familia tomó la decisión de organizar una ceremonia de tal magnitud para enviar un mensaje claro. “Mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”, explicó la fuente consultada por The Mirror sobre el sentido del homenaje. Lo que comenzó con la intención de adquirir “el mejor ataúd disponible” fue creciendo hasta convertirse en un proyecto mucho más ambicioso.

“Primero queríamos hacer el mejor ataúd, luego empezamos a discutir los materiales. Entonces nos dimos cuenta de que no teníamos que enterrarlo bajo tierra, podíamos hacer una tumba”, relató el amigo cercano a la familia.

El funeral de Frank Thompson incluyó un ataúd de oro macizo y una caravana de Rolls-Royce por Inglaterra (foto: Captura de pantalla/Manchester Evening News)

El recorrido de despedida: un viaje por la memoria

El homenaje a Thompson no se limitó a la ceremonia final. El 23 de julio, la familia inició un recorrido de una semana en el que el ataúd dorado fue trasladado en un Rolls-Royce por diversas localidades que marcaron la vida y la trayectoria empresarial del patriarca.

Así, el cortejo visitó lugares emblemáticos donde Thompson operó sus negocios y patios de asfalto tanto en Nottingham como en Manchester, permitiendo que familiares y allegados pudieran rendirle tributo de manera especial.

La extensa familia gitana también incluyó en su itinerario visitas a cementerios donde reposan amigos y familiares del empresario, consolidando así un ritual de despedida que logró unir memoria, tradición y comunidad.

Su funeral también tuvo arreglos florales y fotos de los momentos más importantes de la vida de Frank (foto: Captura de pantalla/TikTok)

El perfil del patriarca: empresario exitoso y filántropo

Frank Thompson fue descrito como “un hombre de negocios de pies a cabeza”, dotado de una gran “sabiduría” y con una visión emprendedora que lo llevó a expandir la compañía de asfalto de su padre hacia múltiples lugares del mundo. Su liderazgo no solo era reconocido en el ámbito familiar, sino que trascendía hacia toda la comunidad. Era considerado “la cabeza de una familia muy grande, el rey de la familia: todos lo admiraban”, según el testimonio recogido por el rotativo británico.

A través de su ejemplo, Thompson motivó a varias personas de su entorno a orientarse hacia los negocios y a aspirar a una vida próspera. “Ser conocidos por tener una vida agradable y construir una buena casa para la familia” era uno de los principios que defendía con entusiasmo.

Thompson planeaba construir un orfanato y realizó donaciones a organizaciones benéficas infantiles (foto: Captura de pantalla/Manchester Evening News)

Legado de generosidad y proyectos benéficos

La generosidad de Thompson trascendía los límites familiares y comunitarios. Antes de su enfermedad, tenía en mente la construcción de un orfanato para niños en el extranjero, como parte de su compromiso con las causas sociales. También había realizado donaciones significativas a “muchas organizaciones benéficas infantiles”, demostrando un profundo sentido de la solidaridad. Amistades y allegados lo recordarán como un “hombre encantador”, reconocido por su “corazón de oro” y “las mejores intenciones para todos”, concluyó el amigo consultado por el Daily Mail.

Tras su muerte, tanto su hijo como el amigo cercano a la familia asumieron el control del negocio familiar, con la esperanza de mantener vivo el legado del patriarca.