Mundo

La Marina de Irán realizó las primeras maniobras militares tras la guerra de los 12 días contra Israel

Buques iraníes dispararon misiles de crucero durante maniobras en aguas estratégicas, mientras las autoridades insisten en amenazar con represalias más duras si hay nuevas operaciones israelíes

Por Amir Vahdat

Guardar
Un misil iraní se lanza
Un misil iraní se lanza durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Irán inició sus primeros ejercicios militares desde el final de su guerra de 12 días con Israel, reportó la televisora estatal el jueves, y buques de la Marina lanzaron misiles a objetivos en el mar en el golfo de Omán y el océano Índico.

Aunque este tipo de maniobras son rutinarias en la República Islámica, el ejercicio “Poder Sostenible 1404” se lleva a cabo en un momento en que las autoridades intentan proyectar una imagen de fuerza tras una guerra en la que Israel destruyó sistemas de defensa antiaérea y bombardeó instalaciones nucleares y otros sitios.

El reporte de la cadena estatal indicó que la fragata IRIS Sabalan y un buque más pequeño, el IRIS Ganaveh, lanzaron misiles de crucero Nasir y Qadir a objetivos en el mar, alcanzándolos. Baterías costeras también abrieron fuego como parte del ejercicio.

Un misil iraní se lanza
Un misil iraní se lanza durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

La Marina iraní, que se estima tiene unos 18.000 efectivos, evitó aparentemente cualquier ataque importante durante la guerra de junio.

Desde su base en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, la Marina patrulla el golfo de Omán, el océano Índico y el mar Caspio, y suele dejar el golfo Pérsico y su estrecha embocadura, el estrecho de Ormuz, a la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Las fuerzas navales de la Guardia son conocidas por las incautaciones de buques occidentales tras el colapso del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, así como por seguir de cerca a los buques de la Marina de Estados Unidos que entran en la región.

Un dron vuela durante un
Un dron vuela durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Desde el fin de la guerra, Teherán ha insistido cada vez más en que está listo para contrarrestar cualquier futuro ataque israelí.

El ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, dijo que el país ha equipado a sus fuerzas con nuevos misiles, según declaraciones publicadas el miércoles por la agencia noticiosa estatal IRNA. “En respuesta a cualquier posible aventura enemiga, nuestras fuerzas están preparadas para usar estos nuevos misiles de manera efectiva”, señaló.

Por otra parte, Irán ha suspendido su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ha estado monitoreando sus instalaciones nucleares mientras Teherán enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico en medio de las tensiones.

Un sistema de misiles iraní
Un sistema de misiles iraní durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, el 20 de agosto de 2025. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Francia, Alemania y Reino Unido, las naciones europeas implicadas en el acuerdo nuclear, han advertido que si Teherán no alcanza una “solución satisfactoria” a su disputa con el OIEA para el 31 de agosto, activarán una reimposición “inmediata” de todas las sanciones de Naciones Unidas que previamente se habían levantado debido al pacto.

Aunque ya sufre las consecuencias de las sanciones estadounidenses desde 2018, los analistas advierten que la renovación de las de la ONU podría debilitar aún más su maltrecha economía.

(con información de AP)

Temas Relacionados

IránMarinaejercicios militaresmisiles

Últimas Noticias

¿Crimen ritual o tragedia familiar? El misterio sin resolver de la familia Jamison en Oklahoma

Detalles inquietantes y hallazgos inesperados rodean un caso que desafía a investigadores y mantiene en vilo a la comunidad estadounidense

¿Crimen ritual o tragedia familiar?

Israel advirtió a médicos, personal de hospitales y ONG que abandonen la ciudad de Gaza antes de la ofensiva contra Hamas

Esta semana el gobierno de Benjamin Netanyahu anunció la movilización de otros 60.000 reservistas para reforzar las operaciones sobre la principal ciudad del enclave y los campos de refugiados adyacentes

Israel advirtió a médicos, personal

“Hezbollah no es IRA”: el análisis de una experta sobre el desarme del grupo terrorista libanés

Kim Ghattas advierte que, aunque debilitado, la organización extremista sigue siendo clave para Irán y su desarme depende de un acuerdo regional que incluya a Israel y Teherán

“Hezbollah no es IRA”: el

La insólita competencia en Corea del Sur donde gana quien no hace nada por 90 minutos

Cada año en Seúl, decenas de participantes se sientan en silencio junto al río Han para competir en la Space-Out, un concurso que premia la quietud absoluta como respuesta al estrés de la vida urbana en Corea del Sur

La insólita competencia en Corea

Rusia condiciona el plan de seguridad de Ucrania y pone en riesgo un acuerdo definitivo

El canciller ruso insistió en que cualquier pacto sobre la seguridad ucraniana debe contar con la aprobación de Moscú, mientras la Casa Blanca sostiene que Putin aceptó dialogar sobre garantías occidentales para Kiev

Rusia condiciona el plan de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suspenden en Colombia la norma

Suspenden en Colombia la norma que asignaba el 33% de la pauta estatal a medios comunitarios: ‘influencers’ del Gobierno acusados de afectar la selección objetiva y la igualdad

Lotería del Meta resultado del 20 de agosto 2025; premio mayor 1.800 millones

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

Lotería Nacional: estos son los ganadores del Progol de Media Semana

Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que las acciones en contra del régimen de Maduro “son financiadas con dinero del narcotráfico colombiano, mexicano y mafia albanesa”

INFOBAE AMÉRICA
EEUU: por primera vez la

EEUU: por primera vez la Justicia de Luisiana decidió la castración de un hombre por abuso infantil

UNIR firma acuerdo con SENACE para potenciar la capacitación profesional en el sector ambiental

Reino Unido convoca a la embajadora israelí para protestar por el plan de asentamientos en Cisjordania

Sheinbaum destaca que los aranceles de EEUU no dañan la economía mexicana tras récord de inversión extranjera

España suma otras cuatro finales en el Mundial de Milán de piragüismo en esprint

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown y Jake

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: “Ahora somos 3”

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

Así se ejercita Naomi Campbell a sus 55 años: pilates intensos y un traje especial para mejorar el rendimiento

Sydney Sweeney impactó en internet con arriesgado salto en paracaídas

La fortuna de una estrella de ‘American Pie’ ha sido revelada en medio del juicio con su exesposa