Israel aprobó el despliegue de 80.000 reservistas como parte de su operación antiterrorista contra Hamas en Gaza

Operativos de Israel en Gaza

Israel se está preparando para lanzar una operación militar ampliada en la Ciudad de Gaza, posiblemente en los próximos días, incluso mientras los negociadores tratan de llevar a Israel y Hamas a un alto el fuego para poner fin a 22 meses de combates.

El Ejército israelí dijo este miércoles que el ministro de Defensa del país ha aprobado planes para comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, lo que incluye convocar a 60.000 reservistas y prolongar el servicio de otros 20.000 reservistas que ahora están en servicio.

Esto ocurre mientras los grupos de derechos humanos advierten que la crisis humanitaria podría empeorar en Gaza, donde la mayoría de los residentes han sido desplazados, vastos vecindarios están en ruinas y las comunidades enfrentan la amenaza de hambruna.

Soldados israelíes utilizan binoculares para mirar edificios dañados en la Franja de Gaza desde el sur de Israel, el miércoles 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit)

Un militar, que habló bajo condición de anonimato en línea con las regulaciones militares, señaló que el ejército operará en partes de la Ciudad de Gaza donde aún no ha operado y donde cree que Hamas sigue activo.

El oficial dijo que las tropas israelíes ya operan en los barrios de Zeitoun y Jabaliya de la Ciudad de Gaza para preparar el terreno para la operación ampliada, que se espera reciba la aprobación del jefe del Estado Mayor en los próximos días.

La Ciudad de Gaza es el principal bastión militar y de gobierno de Hamas, y las tropas israelíes apuntarán a la vasta red de túneles subterráneos de Hamas, agregó el oficial.

Aunque Israel ha atacado y matado a gran parte de la cúpula de Hamas, partes del grupo se están reagrupando activamente y llevando a cabo ataques, como cohetes lanzados hacia Israel, dijo el oficial.

Aún no está claro cuándo comenzará la operación, pero podría ser cuestión de días.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha mantenido que el objetivo de la guerra es asegurar la liberación de los rehenes restantes y garantizar que Hamas y otros milicianos nunca más puedan amenazar a Israel.

La ofensiva planificada, anunciada por primera vez a principios de este mes, ha intensificado la condena internacional de Israel y ha alimentado los temores de otro desplazamiento masivo entre los palestinos.

Netanyahu dijo el 9 de agosto que abarcaría partes de la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales. Cientos de miles de personas desplazadas se refugian en la ciudad y esta alberga algunos de los últimos vestigios de infraestructura crítica que quedan en Gaza.

Periodistas de AP vieron pequeños grupos dirigiéndose al sur desde la ciudad esta semana, pero aún no está claro cuántos huirán voluntariamente. Algunos dijeron que estaban esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de moverse de nuevo, y muchos insisten en que ningún lugar está a salvo de los ataques aéreos.

La convocatoria se produce en medio de una creciente campaña de reservistas exhaustos que acusan al gobierno de perpetuar la guerra por razones políticas y de no traer a casa a los rehenes restantes.

Las familias de los rehenes y ex jefes del ejército e inteligencia también han expresado su oposición a la operación ampliada en la Ciudad de Gaza. La mayoría de las familias de los rehenes quieren un alto el fuego inmediato y temen que un asalto ampliado pueda poner en peligro el regreso de los 50 rehenes que aún están en Gaza. Israel cree que 20 siguen vivos.

Los antiguos mandos son escépticos de que el objetivo de destruir completamente a Hamas sea alcanzable. El ex jefe del Shin Bet, Yoram Cohen, lo llamó una “fantasía”, diciendo que “si alguien imagina que podemos llegar a cada terrorista y cada escondite y cada arma, y al mismo tiempo traer a nuestros rehenes a casa, creo que es imposible”.

Los milicianos liderados por Hamas iniciaron la guerra cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos. Hamas dice que solo liberará al resto a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

Mediadores y Hamas dijeron esta semana que los líderes de Hamas habían aceptado los términos de un alto el fuego, aunque se han hecho anuncios similares en el pasado que no llevaron a ceses al fuego.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios dijo que Israel está en contacto constante con los mediadores en un esfuerzo por asegurar la liberación de los rehenes.

Netanyahu ha dicho repetidamente que se opondrá a un acuerdo que no incluya la “completa derrota de Hamas”.

(AP)