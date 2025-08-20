Mundo

En medio de la tensión con Pakistán, India probó con éxito el misil balístico Agni-5, capaz de portar ojivas nucleares

El ensayo, realizado en el estado de Odisha, validó todos los parámetros técnicos y refuerza la estrategia de disuasión nuclear de Nueva Delhi. El Agni-5 puede impactar objetivos en gran parte de Asia, incluidas regiones de China, y suma tensión a la rivalidad con Pakistán

Guardar
India probó el misil balístico Agni-5

El gobierno de India anunció este miércoles la exitosa prueba del misil balístico de alcance intermedio Agni-5, desarrollado localmente y capaz de portar ojivas nucleares, según comunicó el Ministerio de Defensa. El lanzamiento se realizó desde la base de pruebas integradas de Chandipur, en el estado oriental de Odisha, y demostró la validación de todos los parámetros operativos y técnicos establecidos.

El misil Agni-5 tiene un alcance estimado de hasta 5.000 kilómetros, lo que posiciona casi la totalidad del continente asiático, incluyendo las regiones más septentrionales de China y ciertos sectores de Europa, dentro de su radio de acción estratégico. Autoridades de India subrayaron que la operación se realizó bajo el mando del Comando de Fuerzas Estratégicas y detallaron que “el lanzamiento validó todos los parámetros operativos y técnicos”.

La serie de misiles Agni, desarrollada por la Organización para la Investigación y el Desarrollo de la Defensa (DRDO, por su sigla en inglés), forma parte central de la política de disuasión nuclear de la India. El inventario incluye los modelos Agni-1 a Agni-4, con alcances de entre 700 y 3.500 kilómetros. El Agni-5, la versión más avanzada hasta la fecha, incorpora tecnología de vehículo de reentrada múltiple e independiente (MIRV), que permite al sistema portar varias ojivas nucleares y direccionarlas a distintos blancos.

En los últimos meses, India ha intensificado su programa de pruebas balísticas. El pasado mes de julio, las Fuerzas Armadas también realizaron el lanzamiento exitoso del misil táctico de corto alcance ‘Pralay’, un proyectil tierra-tierra con capacidad de portar cargas convencionales de entre 500 y 1.000 kilogramos. Además, se confirmó el despliegue operativo de los misiles de corto alcance Prithvi-II y Agni-I, ambos capaces de transportar cabezas nucleares y ahora integrados en el sistema de disuasión defensiva nacional.

Imagen de archivo: El misil
Imagen de archivo: El misil balístico de largo alcance Agni-V es exhibido durante el desfile del Día de la República, en Nueva Delhi, India (AP Foto/Manish Swarup, archivo)

Las relaciones entre India y China, los dos países más poblados del mundo, se mantienen marcadas por la competencia geopolítica en el sur de Asia. Las tensiones se intensificaron tras el enfrentamiento fatal en la frontera común durante 2020. Este reciente avance tecnológico ocurre en un contexto donde ambos países buscan fortalecer su influencia regional y solucionar disputas bilaterales, como se evidenció el año pasado con el primer encuentro en cinco años entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Xi Jinping en una cumbre en Rusia. Modi prevé visitar China por primera vez desde 2018 para asistir a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái este mes.

Por otro lado, India integra la alianza de seguridad Quad junto a Estados Unidos, Australia y Japón, un bloque percibido como contrapeso al auge de China en la región del Indo-Pacífico. Sin embargo, la relación entre Nueva Delhi y Washington afronta desacuerdos, principalmente por la exigencia de la administración estadounidense para que India interrumpa sus compras de petróleo ruso en el marco del conflicto en Ucrania. Según comunicados oficiales, Estados Unidos advirtió que duplicará los aranceles sobre productos indios del 25% al 50% a partir del 27 de agosto si no se modifica el origen de dichas importaciones.

La rivalidad nuclear en Asia del Sur también abarca a Pakistán, que cuenta con capacidades nucleares avanzadas. En mayo pasado, un ataque a la región de Cachemira bajo administración india dejó 26 víctimas mortales, suceso que Nueva Delhi atribuyó a Islamabad, aunque el gobierno pakistaní negó su implicación.

El Ministerio de Defensa de India destacó que la exitosa prueba del Agni-5 refuerza su postura de defensa estratégica y representa un nuevo avance en el desarrollo de sistemas indigenizados de disuasión nuclear. El primer ministro Narendra Modi felicitó públicamente al equipo de científicos del DRDO por su contribución a la seguridad nacional.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IndiaMisilesChinaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

El hallazgo de un pequeño pez en el Ártico ofrece claves sobre la vida en las profundidades

Un equipo internacional de científicos capturó un ejemplar a 1.100 metros de profundidad entre Groenlandia y Canadá. Por qué este descubrimiento abre nuevas preguntas sobre la biodiversidad

El hallazgo de un pequeño

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Los países aliados coincidieron en la necesidad de diseñar garantías de seguridad que protejan a Kiev frente a futuros ataques rusos, en medio de nuevos bombardeos sobre ciudades ucranianas y de contactos diplomáticos para un eventual acuerdo de paz

Los 32 jefes de Defensa

Masacre en la República Democrática del Congo: Human Rights Watch denunció más de 300 ejecuciones de civiles por el grupo rebelde M23 y fuerzas ruandesas

El informe internacional revela graves crímenes en una provincia del este africano, con desplazamientos y violencia étnica

Masacre en la República Democrática

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

Las crías, mantenidas en cautiverio desde su nacimiento, fueron encontradas desnutridas y heridas

Rescataron a diez crías de

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

La jueza principal cuestionó la tesis de la acusación, mientras organismos internacionales denunciaron que el encarcelamiento del fundador de Apple Daily representaba una violación de derechos fundamentales

El abogado de Jimmy Lai
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Plata: se cayó una

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

El truco para no perder tu dinero en caso de que cancelen tu vuelo

Embajador de EEUU se reúne con líderes del sector automotriz y destaca trabajo con Sheinbaum

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

Álvaro Uribe llamó la atención a simpatizantes que gritaron “Fuera Petro”: esto les dijo el expresidente

INFOBAE AMÉRICA
HRW acusa al M23 de

HRW acusa al M23 de matar a 140 civiles a pesar del proceso de paz en República Democrática del Congo

La desnutrición infantil se triplica desde marzo en la Franja de Gaza, según la ONU

Las actas de la Fed muestran a Bowman y Waller defendiendo en solitario bajar los tipos frente a la mayoría

Detenidas trece personas vinculadas al asesinato de dos funcionarios de la capital de México

El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Benamaurel y trabaja para su control

ENTRETENIMIENTO

Slash: la faceta del legendario

Slash: la faceta del legendario guitarrista como cineasta y las palabras de Keith Richards que lo motivaron

La razón por la que Mark Hamill estuvo a punto de abandonar Estados Unidos

El tórrido romance de Billy Joel y la supermodelo Christie Brinkley: así la conquistó en un concierto de los Beach Boys

Kirsten Dunst reveló el aterrador momento que vivió con su hijo James durante un rodaje en Budapest

Kirsten Dunst confesó sus deseos de estar en ‘Minecraft 2′, esta es la razón