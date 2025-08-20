Mundo

Apple fabricará todos los iPhones para el mercado estadounidense en India, desplazando su producción desde China

La empresa reorganiza sus operaciones y elige un nuevo centro de ensamblaje para su dispositivo insignia, buscando mayor autonomía y resiliencia frente a un contexto internacional incierto

Guardar
Se ensamblan modelos insignia fuera
Se ensamblan modelos insignia fuera de su tradicional centro asiático (Reuters)

Apple ha decidido trasladar totalmente la producción de la próxima generación de iPhones destinados al mercado estadounidense a India, según Bloomberg. Esta decisión responde tanto a desafíos coyunturales, como tensiones comerciales y políticas arancelarias, como a una visión de futuro que posiciona a este país asiático como pilar fundamental en la manufactura de los dispositivos insignia de la compañía.

Durante la última década, el ensamblaje y exportación de iPhones estuvo casi exclusivamente ligado a China. A partir de 2017, Apple comenzó a explorar alternativas, seleccionando India para la producción inicial del iPhone SE. La pandemia, el cierre temporal de fábricas en territorio chino y el incremento de disputas comerciales entre Washington y Beijing impulsaron la necesidad de diversificación, según Telegraph India.

La apuesta inicial sirvió como
La apuesta inicial sirvió como laboratorio del actual proceso de expansión (Foto: Twitter@cambiacompraven)

El giro estratégico se intensificó en 2021, cuando el gobierno indio ofreció incentivos fiscales y subsidios a fabricantes internacionales. Los proveedores de Apple aprovecharon estos estímulos para aumentar la capacidad y sofisticación de sus líneas de montaje en India. Al mismo tiempo, Apple reforzó las áreas de ingeniería, desarrollo, pruebas y control de calidad en el país, estableciendo una operación integral y autosuficiente.

De acuerdo con medio local Hindustan Times, esta estrategia busca minimizar los riesgos derivados de depender de un solo proveedor, ante la volatilidad regulatoria y comercial. Asimismo, la compañía pretende proteger parte de su producción frente a represalias políticas o restricciones logísticas tras la pandemia.

Producción del iPhone 17: India asume el protagonismo

El próximo lanzamiento del iPhone 17 marca un punto de inflexión en la estrategia de Apple. Por primera vez, los cuatro modelos de la serie, incluidos los Pro, se ensamblarán simultáneamente en cinco plantas indias, dos de ellas recién inauguradas para cubrir la nueva demanda, según múltiples fuentes.

La próxima generación saldrá al
La próxima generación saldrá al mercado ensamblada en cinco fábricas distintas (X: MajinBuOfficial)

Estos dispositivos, fabricados completamente en India, serán enviados prioritariamente a Estados Unidos, el principal mercado de Apple.

Entre abril y julio de este año, Apple exportó iPhones por valor de USD 7.500 millones desde India, cerca de la mitad del total exportado el año fiscal anterior, lo que refleja un crecimiento acelerado. Además, en los doce meses previos a marzo de 2025, las plantas indias ensamblaron dispositivos por USD 22.000 millones, equivalentes al 20% de la producción global de iPhones.

Tata Group y Foxconn, socios estratégicos

El ecosistema de producción de Apple en India se apoya en aliados locales e internacionales. Tata Group es ahora el primer ensamblador indio de iPhones después de adquirir la planta de Wistron en Karnataka y obtener el control principal de la instalación antes gestionada por Pegatron en Chennai.

Un conglomerado local controla ya
Un conglomerado local controla ya la mitad de las nuevas líneas de ensamblaje (Reuters)

Se proyecta que las fábricas bajo el mando de Tata podrían representar hasta la mitad del volumen de iPhones producidos en India en los próximos dos años.

Al mismo tiempo, Foxconn mantiene su papel como socio multinacional clave. La compañía, con sede en Taiwán, inauguró un nuevo centro de producción cerca del aeropuerto de Bangalore. A pesar de la salida de técnicos chinos, solicitada este año por las autoridades de China, Apple reforzó sus equipos trasladando ingenieros de Japón y Taiwán, aunque esto implicó mayores costes.

El principal proveedor extranjero abre
El principal proveedor extranjero abre nuevos centros cerca de Bangalore (Reuters)

Esta diversificación fortalece la autonomía de Apple ante posibles cambios regulatorios o presiones geopolíticas, logrando un suministro más resiliente y control sobre sus operaciones.

Innovación en diseño y ritmo de lanzamientos

La transición no es solo logística ni geopolítica. El iPhone 17 introduce novedades en diseño y tecnología: Apple incorpora un modelo más delgado y una nueva cámara trasera, mejorando de manera significativa la grabación de video y el zoom fotográfico. Aunque el modelo delgado no lidere las ventas frente a los Pro, estará en el centro de la estrategia de marketing.

La versión más delgada incorpora
La versión más delgada incorpora tecnología avanzada en fotografía y video (X: MajinBuOfficial)

Apple tiene previsto seguir utilizando India como plataforma de lanzamiento para futuras generaciones, como la serie 17e y el próximo iPhone 18, cuyas primeras fases de producción ya se preparan.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

AppleCelularIndiaiPhones

Últimas Noticias

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

Según Inteligencia británica, la medida forma parte de una estrategia de “militarización” educativa vinculada a la guerra en Ucrania

Denuncian que Rusia implementó programas

El G7 denunció los avances nucleares de Irán, Corea del Norte, Rusia y China

El grupo también acusó a los países de respaldar materialmente a Rusia en su guerra contra Ucrania

El G7 denunció los avances

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

Solo dos personas sobrevivieron al siniestro, según informaron las autoridades. La carretera de Herat es una de las más peligrosas del país gobernado por los talibanes

Las deportaciones compulsivas de afganos

Polonia confirmó que un drone militar ruso explotó en su territorio junto a la frontera con Ucrania

Una detonación en plena madrugada sacudió una aldea cercana a Ucrania. Fragmentos calcinados, sistemas de defensa en entredicho y la sombra de un conflicto que se siente cada vez más cerca

Polonia confirmó que un drone

El estudio de un esqueleto infantil olvidado durante casi un siglo modificó en 100 mil años un dato clave de la evolución humana

El fósil permaneció apartado 90 años, pero científicos de Israel y Francia lo rescataron. Ahora, su investigación impacta a los científicos

El estudio de un esqueleto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piloto colombiano revela cuánto gana

Piloto colombiano revela cuánto gana por vuelo y destaca el verdadero valor de la profesión

Esta es la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe: ya se encuentra en poder del Inpec

Error de Shakira sobre el escenario demostró que ‘la Loba’ no usa ‘playback’ en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La banca reacciona ante los incendios: cuáles son las subvenciones, créditos y donativos de las principales entidades españolas

Silvano Aureoles y exsecretario de Seguridad incumplen audiencia por desvío de 3 mil millones de pesos

INFOBAE AMÉRICA
Junts, BComú, ERC y PP

Junts, BComú, ERC y PP piden una comparecencia urgente del gobierno de Collboni por los socorristas

Una investigación detecta disfunciones cardíacas tempranas en adultos con trastorno bipolar

Google presenta Pixel Buds 2a con cancelación de ruido y Pixel Watch 4 con pantalla más grande y Gemini

La Fiscalía de Niza investiga la muerte de un 'streamer' que era maltratado en directo

Detenido un hombre tras el reciente hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena cerca de París

ENTRETENIMIENTO

“Merlina”: por qué cambiaron al

“Merlina”: por qué cambiaron al actor de Largo en la segunda temporada

Qué se sabe de la segunda temporada de ‘En el barro’, el drama que causa furor en Netflix

Esta es la canción que Robert Plant considera la mejor de Led Zeppelin: “Fue la antítesis de la música”

Helen Mirren desafía los estereotipos de la edad: “Detesto la palabra ‘enérgica’, estoy viva. No me pongan esos horribles calificativos”

Suspenden el estreno del documental de Ozzy Osbourne a petición de su familia