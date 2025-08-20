Apple fabricará todos los iPhones para el mercado estadounidense en India, desplazando su producción desde China

Se ensamblan modelos insignia fuera de su tradicional centro asiático (Reuters)

Apple ha decidido trasladar totalmente la producción de la próxima generación de iPhones destinados al mercado estadounidense a India, según Bloomberg. Esta decisión responde tanto a desafíos coyunturales, como tensiones comerciales y políticas arancelarias, como a una visión de futuro que posiciona a este país asiático como pilar fundamental en la manufactura de los dispositivos insignia de la compañía.

Durante la última década, el ensamblaje y exportación de iPhones estuvo casi exclusivamente ligado a China. A partir de 2017, Apple comenzó a explorar alternativas, seleccionando India para la producción inicial del iPhone SE. La pandemia, el cierre temporal de fábricas en territorio chino y el incremento de disputas comerciales entre Washington y Beijing impulsaron la necesidad de diversificación, según Telegraph India.

La apuesta inicial sirvió como laboratorio del actual proceso de expansión (Foto: Twitter@cambiacompraven)

El giro estratégico se intensificó en 2021, cuando el gobierno indio ofreció incentivos fiscales y subsidios a fabricantes internacionales. Los proveedores de Apple aprovecharon estos estímulos para aumentar la capacidad y sofisticación de sus líneas de montaje en India. Al mismo tiempo, Apple reforzó las áreas de ingeniería, desarrollo, pruebas y control de calidad en el país, estableciendo una operación integral y autosuficiente.

De acuerdo con medio local Hindustan Times, esta estrategia busca minimizar los riesgos derivados de depender de un solo proveedor, ante la volatilidad regulatoria y comercial. Asimismo, la compañía pretende proteger parte de su producción frente a represalias políticas o restricciones logísticas tras la pandemia.

Producción del iPhone 17: India asume el protagonismo

El próximo lanzamiento del iPhone 17 marca un punto de inflexión en la estrategia de Apple. Por primera vez, los cuatro modelos de la serie, incluidos los Pro, se ensamblarán simultáneamente en cinco plantas indias, dos de ellas recién inauguradas para cubrir la nueva demanda, según múltiples fuentes.

La próxima generación saldrá al mercado ensamblada en cinco fábricas distintas (X: MajinBuOfficial)

Estos dispositivos, fabricados completamente en India, serán enviados prioritariamente a Estados Unidos, el principal mercado de Apple.

Entre abril y julio de este año, Apple exportó iPhones por valor de USD 7.500 millones desde India, cerca de la mitad del total exportado el año fiscal anterior, lo que refleja un crecimiento acelerado. Además, en los doce meses previos a marzo de 2025, las plantas indias ensamblaron dispositivos por USD 22.000 millones, equivalentes al 20% de la producción global de iPhones.

Tata Group y Foxconn, socios estratégicos

El ecosistema de producción de Apple en India se apoya en aliados locales e internacionales. Tata Group es ahora el primer ensamblador indio de iPhones después de adquirir la planta de Wistron en Karnataka y obtener el control principal de la instalación antes gestionada por Pegatron en Chennai.

Un conglomerado local controla ya la mitad de las nuevas líneas de ensamblaje (Reuters)

Se proyecta que las fábricas bajo el mando de Tata podrían representar hasta la mitad del volumen de iPhones producidos en India en los próximos dos años.

Al mismo tiempo, Foxconn mantiene su papel como socio multinacional clave. La compañía, con sede en Taiwán, inauguró un nuevo centro de producción cerca del aeropuerto de Bangalore. A pesar de la salida de técnicos chinos, solicitada este año por las autoridades de China, Apple reforzó sus equipos trasladando ingenieros de Japón y Taiwán, aunque esto implicó mayores costes.

El principal proveedor extranjero abre nuevos centros cerca de Bangalore (Reuters)

Esta diversificación fortalece la autonomía de Apple ante posibles cambios regulatorios o presiones geopolíticas, logrando un suministro más resiliente y control sobre sus operaciones.

Innovación en diseño y ritmo de lanzamientos

La transición no es solo logística ni geopolítica. El iPhone 17 introduce novedades en diseño y tecnología: Apple incorpora un modelo más delgado y una nueva cámara trasera, mejorando de manera significativa la grabación de video y el zoom fotográfico. Aunque el modelo delgado no lidere las ventas frente a los Pro, estará en el centro de la estrategia de marketing.

La versión más delgada incorpora tecnología avanzada en fotografía y video (X: MajinBuOfficial)

Apple tiene previsto seguir utilizando India como plataforma de lanzamiento para futuras generaciones, como la serie 17e y el próximo iPhone 18, cuyas primeras fases de producción ya se preparan.

(Con información de Bloomberg)