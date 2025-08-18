Mundo

Hamas aceptó una propuesta de tregua en Gaza: Netanyahu dijo que los terroristas están bajo presión ante la inminente ofensiva

El grupo que controla la Franja no dio detalles sobre las condiciones para frenar la guerra e Israel por ahora no se ha ha pronunciado al respecto

Un tanque israelí maniobra en Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, Israel, 18 de agosto de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Hamas confirmó este lunes la aceptación de una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, presentada por mediadores de Egipto y Qatar, según comunicó el grupo terrorista, sin detallar las condiciones del acuerdo. El anuncio se produjo tras informaciones de medios israelíes y árabes sobre la disposición de la milicia a suscribir un pacto parcial que contempla la liberación de algunos rehenes y la retirada de tropas israelíes de determinadas zonas del enclave.

De acuerdo con una fuente egipcia citada por la agencia de noticias EFE, Hamas dio su aprobación tras una reunión conjunta con mediadores egipcios y qataríes, en la que participaron líderes del grupo terrorista en Egipto. El plan implica la suspensión de actividades militares de Hamas en Gaza, un cese de hostilidades durante 60 días, la liberación de 10 rehenes y el ingreso masivo de ayuda humanitaria, en respuesta a la grave crisis humanitaria que afecta a la población gazatí.

La iniciativa estipula también que Israel garantizará el tránsito seguro de convoyes humanitarios y retirará parte de sus fuerzas de zonas capturadas recientemente, aunque la fuente egipcia no especificó el número de prisioneros palestinos que podrían quedar en libertad a cambio de los rehenes israelíes.

En reacción a la aceptación del plan por parte de Hamas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la única motivación para que Hamas entable negociaciones deriva de la amenaza de que Israel tome el control total de la ciudad de Gaza.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en un mensaje en vídeo que el grupo islamista enfrenta una “presión inmensa” ante la inminente ofensiva de las fuerzas israelíes.

Palestinos desplazados que huyen del norte de Gaza viajan rumbo al sur sur mientras el ejército israelí se prepara para reubicar a los residentes en la parte sur del enclave, en la ciudad de Gaza, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Netanyahu precisó que se reunió este lunes con altos mandos militares y el ministro de Defensa, y discutió la ampliación de las operaciones en Gaza, conforme al plan aprobado por el gabinete de seguridad israelí a inicios de mes. El objetivo es capturar la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales, para eliminar los últimos bastiones de Hamas en territorio palestino. Según datos recientes, el conflicto ha dejado más de 62.000 fallecidos en la Franja.

Por otro lado, el diario Filastin, cercano a Hamas, señaló que el acuerdo contempla no solo la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos, sino también una retirada de 1.000 metros de las fuerzas israelíes del norte y el este de Gaza.

El Gobierno israelí sostuvo el domingo que Hamas debe liberar de inmediato a todos los secuestrados, vivos o muertos, desarmarse completamente, permitir la desmilitarización de la Franja de Gaza, mantener el control israelí del perímetro del enclave y formar un nuevo gobierno no vinculado ni a Hamas ni a la Autoridad Palestina.

(Con información de EFE y Europa Press)

