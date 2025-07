Israel atribuyó a un “error no intencional” el disparo de mortero que impactó en la iglesia latina en Gaza y dejó tres muertos

Tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas durante el hecho (REUTERS/ARCHIVO)

Israel atribuyó a un “error no intencional” el disparo de mortero que impactó en la iglesia latina de la ciudad de Gaza el jueves 17 de julio de 2025, durante una operación militar en la zona, según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El ataque, que se produjo cuando en el templo se refugiaban más de 400 desplazados, incluyendo menores y personas con necesidades especiales, dejó varios civiles heridos y causó daños significativos en el edificio religioso.

De acuerdo con el informe del Comando Sur de las FDI, el proyectil desviado tenía como objetivo posiciones de Hamas. Las autoridades israelíes afirman que la iglesia fue alcanzada de forma accidental, debido a una desviación inesperada durante la ofensiva. “Durante esta operación de las fuerzas de las FDI en el área de la ciudad de Gaza, la iglesia latina fue alcanzada por error debido a una desviación no intencional del proyectil”, señala la declaración oficial. Tras el incidente, las FDI reforzaron las directrices para el empleo del fuego en las cercanías de edificios religiosos y otros puntos sensibles, a la vez que implementaron ajustes para mejorar la precisión y evitar episodios similares.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, visitó la Franja de Gaza el pasado fin de semana, apenas días después del ataque, encabezando una misión junto a su homólogo greco-ortodoxo, Teófilo III. La delegación recorrió el enclave entre el viernes y el domingo, con el objetivo de expresar solidaridad con la comunidad cristiana local e inspeccionar los daños sufridos por la iglesia de la Sagrada Familia.

Israel atribuye a un error el ataque a la iglesia latina de Gaza durante una operación militar (REUTERS/ARCHIVO)

Tras concluir su estancia, Pizzaballa calificó la situación humanitaria en la Franja como “moralmente inaceptable”. El cardenal relató la situación durante una conferencia de prensa realizada el martes en Jerusalén: “He visto hombres esperando al sol durante horas, con la esperanza de recibir una simple comida”, contó, subrayando la falta de higiene básica, la carencia de alimentos y el colapso hospitalario. “Niños mutilados, cegados por los bombardeos, familias completas viviendo a lo largo del mar en tiendas improvisadas”, describió el patriarca.

Durante su visita al escenario del ataque, Pizzaballa expresó sus dudas ante la versión israelí. “Siempre es por error, tal vez fue un error”, comentó con ironía, y añadió: “Se ha golpeado la iglesia y gente ha muerto, esto es un hecho”. El cardenal remarcó la necesidad de esclarecer la responsabilidad sobre los ataques que afectan a civiles y recintos protegidos, poniendo el foco en el sufrimiento de la población gazatí.

Tras el ataque, las FDI, en coordinación con el Patriarcado Latino de Jerusalén y la unidad COGAT, anunciaron la facilitación de suministros para la iglesia latina, entre ellos alimentos, medicinas y equipos médicos. Además, en los días posteriores, se organizó la visita de la delegación religiosa y la evacuación de heridos para recibir atención hospitalaria.

El proyectil de las FDI impactó en la iglesia mientras se refugiaban más de 400 desplazados (REUTERS/Khamis Al-Rifi)

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó después del incidente que “cada vida inocente perdida es una tragedia”. En tanto, los líderes religiosos reclamaron más esfuerzos concretos para preservar la seguridad de la población civil. El bloqueo casi total impuesto sobre el enclave desde octubre de 2023, como parte de la ofensiva israelí contra Hamas, ha agravado la emergencia. Según fuentes humanitarias, casi 100 personas han fallecido por hambre en la Franja, la gran mayoría niños.

En el mismo sentido, el Papa León XIV condenó hace unos días los castigos colectivos instaurados en la zona y pidió a la comunidad internacional que actúe de inmediato. El pontífice reclamó que se garantice el ingreso de ayuda humanitaria y se proteja a los civiles.

Durante la rueda de prensa en Jerusalén, Pizzaballa y Teófilo III denunciaron el silencio internacional y reiteraron la obligación de respetar el derecho humanitario. “El silencio ante el sufrimiento es una traición a la conciencia”, afirmó Teófilo III al dar lectura a un comunicado conjunto. Ambos exigieron a las partes en conflicto que prioricen la protección de los civiles y permitan la entrada de asistencia básica.

El cardenal Pizzaballa y Teófilo III visitaron Gaza y denunciaron la crisis humanitaria tras el ataque (REUTERS/ARCHIVO)

Pizzaballa subrayó que la Iglesia “tiene el deber moral de denunciar con claridad y franqueza la política del Gobierno israelí en Gaza”, aunque aclaró: “No tenemos nada contra el mundo judío y no queremos aparecer como aquellos que van contra la sociedad israelí o contra el judaísmo”. El patriarca latino añadió que la mayoría de los habitantes de Gaza no consideran la posibilidad de una evacuación masiva porque mantienen vínculos familiares y culturales con el enclave. “La mayoría se quedará, porque no saben a dónde ir y tienen allí sus raíces”. El cardenal estimó que más de dos millones de personas han quedado sin hogar a raíz de los ataques.

Los líderes cristianos, al cierre del encuentro, pidieron un acuerdo de paz regional, oraron por la liberación de los prisioneros y reclamaron el cese de la guerra, reiterando que la protección del bien común y la atención a la crisis humanitaria de la zona deben ser las prioridades inmediatas.