China exige datos confidenciales a empresas extranjeras para venderles tierras raras

FOTO DE ARCHIVO: Una máquina de minería se ve en la mina Bayan Obo que contiene minerales de tierras raras, en Mongolia Interior, China en julio de 2011 (Reuters)

El proceso de aprobación para exportar minerales críticos desde China ha comenzado a exigir a las empresas extranjeras la entrega de información confidencial sobre sus operaciones, lo que ha generado inquietud en la industria internacional.

Según reportó el Financial Times, el régimen chino está solicitando datos sensibles a compañías occidentales como condición para autorizar la exportación de tierras raras y materiales magnéticos, lo que ha encendido las alarmas sobre el posible uso indebido de estos datos y la exposición de secretos comerciales.

El Ministerio de Comercio de China ha implementado requisitos de licencia que obligan a las empresas a proporcionar detalles sobre su producción, listas de clientes y otra información reservada. Estas exigencias forman parte del proceso de aprobación para exportar minerales y magnetos considerados críticos, en un contexto donde China mantiene una posición dominante y monopólica en el procesamiento de tierras raras y la fabricación de los imanes que las utilizan.

Estos componentes resultan esenciales para sectores como la electrónica, la industria automotriz de vehículos eléctricos, la generación eólica y aplicaciones de defensa, incluyendo aviones de combate, lo que otorga a Beijing una influencia considerable sobre sus socios comerciales.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre trabaja en una mina de metales raros en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi, China (Reuters)

El director ejecutivo de la empresa alemana Magnosphere, Frank Eckard, explicó al Financial Times que las autoridades del régimen de Beijing han solicitado a las compañías que revelen “información confidencial” sobre sus productos y operaciones para obtener las aprobaciones de exportación. Eckard puntualizó: “Es una cuestión de que [China] obtenga la información oficialmente, en vez de intentar robarla”.

Esta declaración refleja la preocupación de las empresas por la transparencia de las solicitudes, aunque el trasfondo sigue siendo la protección de la propiedad intelectual.

En abril, las autoridades chinas endurecieron los controles a la exportación de siete metales de tierras raras y materiales magnéticos relacionados, en el marco de la disputa comercial con Estados Unidos.

Esta medida provocó que empresas de todo el mundo buscaran asegurar suministros para no interrumpir su producción. Según el Financial Times, Estados Unidos y China alcanzaron recientemente un acuerdo preliminar en el que el presidente Donald Trump anunció que Beijing flexibilizaría las restricciones al flujo de tierras raras, una prioridad para la administración estadounidense.

No obstante, China no ha confirmado que eliminará los controles de exportación, y aún no está claro si el acuerdo afectará el proceso de aprobación para estos materiales críticos.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador del taller de fundición de la empresa Jinyuan se prepara para verter lantano, un metal de tierras raras, en un molde cerca de la localidad de Damao, en la región autónoma de Mongolia Interior, en China (Reuters)

El régimen actual de licencias para tierras raras en China exige a las empresas extranjeras la entrega de datos exhaustivos sobre sus operaciones, personal, aplicaciones finales y detalles de producción. Además, las directrices del Ministerio de Comercio para exportaciones de doble uso permiten que se soliciten imágenes de productos, instalaciones y antecedentes de relaciones comerciales.

“Piden muchas cosas, realmente muchas cosas”, relató Andrea Pratesi, director de cadena de suministro de la italiana B&C Speakers. Pratesi detalló que su empresa envió fotografías y un video de su línea de producción, información sobre su mercado, nombres de clientes y algunos pedidos con los nombres difuminados. “Tuvimos que hacerlo, de lo contrario apartan todos tus papeles y esperan a que entregues lo que piden”, explicó, añadiendo que B&C Speakers recibió la aprobación para dos pedidos y espera una tercera. “No tenemos nada que ocultar — fabricamos altavoces”.

Expertos consultados por el Financial Times coincidieron en que las exigencias del Ministerio de Comercio a menudo superan lo que establecen las directrices oficiales. Un abogado chino especializado en control de exportaciones, que prefirió no ser identificado, indicó que el ministerio solicita con frecuencia información sobre la “producción y operaciones, flujo de procesos” de los usuarios finales.

Desde el Reino Unido, Matthew Swallow, gerente de producto en Magnet Applications, relató que su empresa recibió varias negativas en abril por “falta de evidencia sobre el usuario final”. Swallow explicó que ahora incluyen fotografías de los imanes en producción, detalles sobre la aplicación final y los clientes de los usuarios finales, lo que les ha permitido obtener varias aprobaciones de exportación. “Ciertamente existe preocupación por revelar la identidad de nuestros clientes”, afirmó.

El Financial Times detalló que las solicitudes de exportación suelen presentarse ante las oficinas locales de comercio por parte de los proveedores chinos en nombre de sus clientes extranjeros, lo que incrementa el temor a la posible apropiación de secretos comerciales y de información sobre socios de negocio.

Por su parte, Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, señaló que el nivel de detalle exigido dificulta que las empresas de sectores sensibles puedan cumplir o siquiera solicitar las licencias de exportación. “En algunas solicitudes, se debe especificar el uso con tal nivel de detalle que se genera una preocupación sobre la propiedad intelectual”, declaró Eskelund.

Un ejecutivo europeo, que pidió no ser identificado, comentó al Financial Times que, por el momento, la mayoría de las empresas priorizan la obtención de imanes de tierras raras por encima de las preocupaciones de seguridad a largo plazo.

La situación ha puesto en evidencia la dependencia global de China en la cadena de suministro de tierras raras y materiales magnéticos, así como los dilemas que enfrentan las empresas internacionales entre la protección de su información y la necesidad de mantener el acceso a insumos críticos para sus operaciones.