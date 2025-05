Japón y Estados Unidos celebrarán una nueva ronda de negociaciones comerciales antes de la cumbre del G7

Trump afirmó que está “muy decepcionado” por los ataques rusos en Ucrania durante las negociaciones de paz en Estambul “Íbamos a resolver un problema y, de repente, dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan. Así que estoy muy decepcionado en ese sentido”, expresó el mandatario desde el Despacho Oval