Condenaron a cadena perpetua a una mujer que vendió a su hija de seis años en Sudáfrica

Racquel "Kelly" Smith escucha el proceso judicial en la bahía de Saldanha el 29 de mayo de 2025 (Foto de RODGER BOSCH / AFP)

El trágico caso de Racquel Smith, quien vendió a su hija de seis años, Joshlin Smith, a un curandero en Sudáfrica, marcó un capítulo oscuro en la historia del país. Este suceso, que no solo resonó en territorio nacional sino también en el ámbito internacional, puso de manifiesto una profunda problemática social y la vulnerabilidad en la protección infantil.

Detalles del crimen

Según informaron la Agencia France-Presse y Reuters, el destino de Joshlin Smith, una niña del Cabo Occidental, se tornó incierto cuando desapareció en febrero de 2024. Su madre, Racquel Smith, fue acusada de venderla a un sangoma, un curandero tradicional, para el uso de sus “ojos y piel”. Este perturbador acuerdo se cerró por una suma de 20.000 rands sudafricanos (alrededor de 1.00 dólares). A pesar de los esfuerzos incesantes por encontrar a Joshlin, aún continúa desaparecida. La venta de la niña, según develaron diversos testigos, había sido premeditada. Testigos oculares testificaron haber escuchado a Smith alardear de su oscura transacción antes de que ocurriera el hecho, lo que evidencia la frialdad con la que se ejecutó el plan.

Juicio y condena

Racquel Smith en el juicio (REUTERS)

El proceso judicial que siguió a la desaparición de Joshlin fue minucioso y conmovedor. Durante el juicio, el Tribunal Superior escuchó detalladamente los testimonios de testigos claves. Uno de ellos relató conversaciones con Smith, quien habría expresado su intención de vender a su hija a un curandero. El juez Nathan Erasmus, conocedor del caso, destacó que no encontró atenuantes para imponer una pena más leve. Finalmente, Racquel Smith, junto a su novio Jacquen Appollis y su amigo Steveno van Rhyn, fueron condenados a cadena perpetua, además de diez años por secuestro, penas que se cumplirán de manera simultánea. Erasmus añadió a estas medidas la inscripción de sus nombres en el registro de protección infantil, como una advertencia para futuros delitos contra menores.

Impacto familiar

Las acciones de Racquel Smith devastaron a su familia, dejando un profundo dolor y desconfianza. La agencia France-Presse informó que Amanda Daniels, madre de Smith y abuela de Joshlin, se vio obligada a lidiar con el abrumador sufrimiento tras la pérdida de su nieta. Durante el juicio, se leyó una declaración impactante de Amanda, donde expresó su consternación y la sensación de haber perdido una parte vital de su familia. Ahora, Daniels se encuentra al cuidado de los otros hijos de Smith, enfrentando un miedo constante por su seguridad y bienestar. El juicio no solo significó el cierre de un capítulo judicial, sino también el inicio de un largo proceso de sanación emocional para la familia afectada.

Jacquen Apollis y Steveno Van Rhyn también fueron condenados a cadena perpetua (REUTERS/Sumaya Hisham)

Reacción pública y social

El caso de Joshlin Smith no tardó en atraer la atención del público y los medios a nivel mundial. El horror y la incredulidad que generó en la sociedad sudafricana se reflejaron en una cobertura mediática extensa y un clamor generalizado por justicia. Figuras políticas, incluidos líderes como Gayton McKenzie, manifestaron su solidaridad con la causa, ofreciendo recompensas sustanciales por la aparición segura de Joshlin. Esta solidaridad y apoyo buscaban no solo resolver el caso particular, sino también poner de manifiesto la necesidad urgente de abordar el tráfico humano y la protección infantil en el país.

Se están ofreciendo recompensas sustanciales por la aparición segura de Joshlin (Photo by RODGER BOSCH / AFP)

Contexto nacional

Este hecho se contextualiza dentro de un preocupante aumento de secuestros en Sudáfrica, cuya tasa se multiplicó casi por tres en el periodo inmediato anterior al hecho. Más de 17.000 casos de secuestro fueron reportados hasta marzo de 2024, según la policía sudafricana, subrayando la magnitud del problema. Las fuerzas de seguridad intensificaron sus esfuerzos no solo a nivel local, sino también internacional, buscando a Joshlin más allá de las fronteras de Sudáfrica. Este aumento alarmante de secuestros señala vacíos significativos en los mecanismos de seguridad y protección infantil, llamando a una reacción urgente y coordinada de las autoridades.

El caso de Racquel Smith y su hija Joshlin no solo impactó a la familia directamente involucrada, sino que también resonó en el mundo, elevando la atención sobre cuestiones urgentes como el tráfico de personas y la vulnerabilidad de los niños en contextos de violencia. Esta historia no solo languidece en el registro judicial, sino que se convierte en un llamado a la acción y a la reflexión sobre la protección de los más vulnerables en la sociedad.