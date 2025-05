Conmoción en Suecia por la muerte de un diplomático que era investigado por espionaje

Vista general del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco en el centro de Estocolmo (REUTERS/Tom Little/Foto de archivo)

Suecia se encuentra consternada con la noticia de la muerte de un diplomático de alto rango, quien había sido arrestado durante el fin de semana en Estocolmo bajo sospecha de espionaje. Medios locales informaron el viernes que el diplomático sueco, cuya identidad no ha sido divulgada, había sido interrogado y posteriormente liberado, aunque continuaba siendo investigado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco confirmó el deceso de este empleado del servicio exterior, expresando sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del fallecido, sin ofrecer más detalles debido a consideraciones de privacidad.

El arresto fue anunciado el lunes por el Servicio de Seguridad Sueco (Säpo), pero no se proporcionaron detalles sobre el caso o la identidad del sospechoso. El canal SVT informó al día siguiente que el arrestado era un diplomático de alto nivel. A pesar de su liberación el miércoles, mantenía su estatus de sospechoso, según los fiscales. Informes del periódico Expressen indicaron que el muerto era la misma persona detenida bajo sospecha de espionaje.

La Policía de Estocolmo informó a la agencia de noticias AFP que se había abierto una investigación sobre la muerte, aunque no se sospecha de un crimen. No confirmaron si el fallecido era la misma persona arrestada por espionaje, ya que la investigación está siendo gestionada por el Säpo. El portavoz de prensa del Säpo, Gabriel Wernstedt, afirmó que la “investigación sobre el espionaje sospechado continuaba, aunque ya no se pueda investigar al sospechoso”.

El abogado del diplomático, Anton Strand, declaró a la AFP que su cliente había negado todas las acusaciones y sostenía “que no había hecho nada malo”. Además, tras su liberación, el diplomático buscó atención médica por lesiones y presentó un informe contra la policía por uso excesivo de fuerza durante su arresto.

SVT informó que Säpo estaba investigando un posible vínculo entre el caso del diplomático y la repentina dimisión de Tobias Thyberg, asesor de seguridad nacional de Suecia. Thyberg renunció apenas horas después de asumir el cargo tras la divulgación anónima de fotos comprometedoras de él en la aplicación de citas Grindr. Sin embargo, SVT aclaró que el arrestado no era Thyberg.

El ex ministro de Asuntos Exteriores Carl Bildt describió al “trágicamente fallecido embajador” como una persona extremadamente dotada y competente, que había trabajado en diversas funciones dentro del ministerio. Los informes sugieren que había pasado largos períodos fuera de Europa, más recientemente como embajador. Strand no confirmó si el fallecido tenía rango de embajador.

