El escollo matemático que enfrenta el principal deseo de Bill Gates sobre qué hacer con su fortuna

Bill Gates, fundador de Microsoft (Bloomberg)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha anunciado su intención de donar “prácticamente toda” su fortuna en los próximos 20 años a través de su fundación homónima. Según informó CNBC, al finalizar el año 2045, la Fundación Gates cerrará sus puertas tras haber distribuido todos sus activos.

Gates estima que la suma total superará los 200.000 millones de dólares, incluyendo su riqueza personal y el patrimonio de la fundación, que al final de 2024 se situará en 77.200 millones de dólares. Originalmente, se había planeado que la fundación cerrara 20 años después de la muerte de Gates, quien actualmente tiene 69 años.

Sin embargo, el multimillonario enfrenta un problema inusual: no puede donar su dinero lo suficientemente rápido. La fundación tiene previsto aumentar su desembolso anual a entre 9.000 y 10.000 millones de dólares a partir de 2026.

John Seitz, de la firma de datos FoundationMark, expresó a CNBC que es improbable que la fundación logre gastar todos sus activos manteniendo ese presupuesto, ya que los rendimientos de las inversiones probablemente superarán la tasa de donaciones, dejando un remanente multimillonario.

Seitz comentó que “es matemáticamente absurdo pensar que solo va a donar 10.000 millones de dólares al año si realmente quiere llegar a cero en 20 años”. Según él, para lograrlo, Gates tendría que mantener su dinero en efectivo, en una cuenta sin intereses, o aumentar significativamente sus donaciones.

La Fundación Gates confirmó a CNBC su intención de gastar todos sus activos para 2045, pero no especificó cómo lo logrará más allá del presupuesto anual de más de 9.000 millones de dólares.

De acuerdo con las estimaciones de FoundationMark, incluso si la fundación invirtiera de manera conservadora en bonos del Tesoro al 4,5% y ajustara sus desembolsos de 10.000 millones de dólares por una inflación del 3%, aún le quedarían cerca de 14.000 millones de dólares a principios de 2046. Seitz sugiere que es más probable que la fundación aumente sus donaciones más allá de la inflación, como lo ha hecho en el pasado.

Si se asume que las donaciones de la fundación crecen a una tasa anual del 6% y logran un rendimiento de inversión del 7%, la fundación podría gastar todos sus activos en 2046, donando más de 30.000 millones de dólares en su último año. En total, las donaciones de la fundación durante dos décadas ascenderían a 400.000 millones de dólares, incluyendo 220.000 millones de dólares en ganancias de inversión proyectadas.

Seitz señaló que “si has estado aumentando las donaciones a un ritmo del 5,7% durante 20 años y ahora anuncias que planeas gastar todo, eso me indica una aceleración en el crecimiento de las donaciones, no una desaceleración”. Estos grandes desembolsos podrían utilizarse para dotar a organizaciones benéficas operativas una vez que la Fundación Gates deje de existir.

A pesar de que Gates ha sido elogiado por su promesa de no morir rico, el cronograma de la fundación genera preocupaciones sobre el futuro de los esfuerzos de salud global en su ausencia.

Renée Irvin, profesora de gestión de organizaciones sin fines de lucro y filantropía en la Universidad de Oregón, comentó que “la decisión de cerrar la fundación en solo 20 años es sorprendente”.

La fundación ya tiene un impacto global inmenso en la salud infantil, por ejemplo, y esta decisión, aunque se centra en las próximas dos décadas, tendrá efectos que se extenderán a muchas generaciones más allá de eso.