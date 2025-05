Así reseñó la prensa mundial la elección del papa León XIV tras dos días de cónclave

La elección de Robert Francis Prevost como el nuevo Papa, quien tomó el nombre de León XIV, marca un hito trascendental en la historia de la Iglesia Católica. El cardenal estadounidense, con una profunda trayectoria como obispo en Perú, fue elegido para suceder al Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio.

Tras el anuncio del Vaticano, los medios internacionales analizaron los posibles impactos y las implicaciones de este nombramiento para el futuro de la Iglesia Católica.

(Fuente: El Comercio Perú)

En Perú, donde Prevost ha mantenido una conexión especial debido a su labor misionera, el medio El Comercio tituló su artículo “León XIV: El Papa que vivió en Perú: su relación con Chiclayo y la historia de su DNI peruano“. En esta nota, se destaca la relación personal y profesional del nuevo Papa con Perú, subrayando su trabajo misionero en la ciudad de Chiclayo.

(Fuente: Bloomberg)

En Estados Unidos, Bloomberg, en su artículo titulado “Cardinal Prevost Becomes fisrst American Pope; Takes Leo XIV” (El cardenal Prevost se convierte en el primer Papa americano; toma el nombre de León XIV), señala la relevancia histórica de esta elección, especialmente por el hecho de que es el primer Papa de estadounidense.

El medio resalta que la elección de un Papa podría tener un impacto significativo en la relación entre la Iglesia Católica y los Estados Unidos, un país con una creciente población católica. Según Bloomberg, la figura de León XIV podría fortalecer aún más los lazos de la Iglesia con este país y su comunidad religiosa, lo que podría influir en las dinámicas políticas y sociales a nivel global.

(Fuente: The New York Times)

Por su parte, The New York Times en su artículo “Pope Leo XIV, the First American Pontiff, took a Global Route to the Top Post” (León XIV, el primer pontífice americano, llegó a lo más alto por medio de un camino global), profundiza en la carrera de Prevost, destacando su trayectoria como misionero y líder dentro de la Iglesia.

El artículo menciona cómo su experiencia en Perú y otras partes del mundo le ha permitido desarrollar una visión global sobre los problemas que enfrenta la Iglesia Católica. The New York Times consideró que León XIV aportará una perspectiva fresca y moderna, con énfasis en los valores de la justicia social y la paz.

(Fuente: The Washington Post)

El medio The Washington Post tituló su artículo “Leo XVI, elevated by Francis, becomes first American pope” (León XVI, elevado por Francisco, se convierte en el primer papa americano). El diario subrayó la importancia de este evento no solo por el origen del nuevo Papa, sino también por la visión moderada que Prevost ha mantenido a lo largo de su carrera dentro de la Iglesia.

(Fuente: The Economist)

Por otro lado, The Economist, en su artículo titulado “What it means to have an American on the throne of St. Peter” (Qué significa tener a un estadounidense en el trono de San Pedro), explora las implicaciones de la elección de un Papa estadounidense.

El medio resalta que la figura de León XIV podría alterar las dinámicas tradicionales del papado y destaca que esta elección podría representar una nueva era para la Iglesia Católica, especialmente en términos de política internacional, relaciones interreligiosas y justicia social.

(Fuente)

El Wall Street Journal publicó un artículo titulado “An American Pope Will Try to Unify a Divided Church” (Un Papa estadounidense intentará unificar a una Iglesia dividida). En su análisis, el medio estadounidense destaca que la elección de Prevost como el primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia es un cambio significativo y que tiene por delante una serie de desafíos para unificar a la Santa Sede.

(Fuente: El País España)

En España, El País tituló su artículo "León XIV, primer Papa de Estados Unidos, un perfil en la línea de Francisco“, destacando que Prevost se alinea con muchos de los principios de Jorge Bergoglio. El medio español subraya que la elección de León XIV refleja una continuidad con el papado de Francisco, especialmente en temas como la justicia social, la paz y la reconciliación.

Según El País, Prevost tiene un perfil moderado, accesible y cercano a las comunidades, lo que lo convierte en un candidato ideal para continuar con la labor iniciada por su predecesor.

(Fuente: The Guardian UK)

En el Reino Unido, The Guardian publicó un artículo titulado "Robert Francis Prevost: The Moderate, Good-Humoured First US Pope" (Robert Francis Prevost: El primer Papa estadounidense moderado y de buen humor).

El diario británico destacó las cualidades personales de Prevost, señalando su carácter afable y su habilidad para conectar con los fieles. Según The Guardian, el nuevo Papa es conocido por su enfoque moderado y su capacidad para abordar los desafíos con un sentido de humor y empatía.

Esta cualidad lo convierte en un líder accesible que podría ayudar a superar las divisiones dentro de la Iglesia. El medio también destacó que León XIV podría ser un Papa que inspire unidad en tiempos de creciente tensión política y social.

(Fuente: La Repubblica)

En Italia, La Repubblica tituló su artículo "Prevost, eletto Papa Leone XIV: il cardinale americano cosmopolita e schivo" (Prevost, elegido Papa León XIV: el cosmopolita y tímido cardenal americano).

Este medio profundizó en los detalles de la biografía de Prevost, destacando su vida en Perú y su papel como cardenal dentro de la Iglesia Católica. La Repubblica subrayó cómo la elección de un Papa con un trasfondo tan diverso podría ser una respuesta a los desafíos globales que enfrenta la Iglesia, y cómo su enfoque moderado podría ser clave para abordar las tensiones internas.