El presidente egipcio se reunió con el líder sirio en medio de esfuerzos por la reconstrucción de Gaza y la estabilidad regional

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, saluda al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, durante la cumbre árabe de emergencia para debatir la evolución de la situación en Gaza. (Egyptian Presidency/REUTERS)

En un encuentro histórico que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Egipto y Siria, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, se reunió este martes con su homólogo sirio, Ahmad al-Sharaa, en el marco de una cumbre de emergencia de la Liga Árabe celebrada este martes en El Cairo.

La reunión, la primera entre ambos mandatarios, tuvo como telón de fondo los esfuerzos regionales para abordar la reconstrucción de la Franja de Gaza y la búsqueda de una solución política integral para Siria, país que aún lucha por recuperarse de una década de conflicto.

Al-Sharaa, un islamista que en el pasado estuvo afiliado a Al Qaeda, asumió el poder en Siria tras liderar una ofensiva rebelde que derrocó al dictador Bashar al Assad en diciembre de 2024. Desde entonces, ha buscado ganarse el apoyo de líderes árabes y occidentales para consolidar su gobierno y estabilizar el país. Su visita a El Cairo representa un importante avance en este esfuerzo, especialmente dado el papel central de Egipto en la política regional y su estrecha alianza con Estados Unidos.

Durante la reunión, Al Sisi subrayó la importancia de un proceso político inclusivo en Siria que involucre a todas las facciones sin exclusiones. “Egipto está comprometido con la unidad y la seguridad de las tierras sirias”, declaró el mandatario egipcio en un comunicado oficial.

Además, reiteró su rechazo a cualquier “asalto” al territorio sirio, en una clara alusión a las tensiones regionales y a la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

Un vehículo dañado aparcado cerca de un edificio cerrado de una institución gubernamental en Hasakah, Siria, 22 de febrero de 2025. (REUTERS/Orhan Qereman)

No se conocieron comentarios del gobierno sirio sobre el encuentro. No obstante, Al-Sharaa aprovechó su intervención en la cumbre de la Liga Árabe para vincular la causa palestina con la situación en Siria, advirtiendo que el posible desplazamiento de los habitantes de Gaza representa una amenaza no solo para los palestinos, sino para todo el mundo árabe.

“Los intentos de expulsar por la fuerza a los palestinos de Gaza son una amenaza para toda la nación árabe”, afirmó el líder sirio, en lo que constituyen sus comentarios públicos más explícitos sobre el tema.

Al-Sharaa también criticó las políticas de Israel en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967, y en otras áreas controladas por fuerzas israelíes desde la caída de Assad. “Esta expansión agresiva no es solo una violación de la soberanía siria, sino una amenaza directa para la seguridad y la paz en toda la región”, dijo, instando a los países árabes a unirse en apoyo a Siria.

Solución “integral y justa” para Gaza

La cumbre de la Liga Árabe, convocada de emergencia, tuvo como principal objetivo discutir un plan egipcio para la reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra iniciada por Israel en octubre de 2023. El proyecto, que requerirá una inversión estimada de 53.000 millones de dólares durante cinco años, busca rehabilitar el enclave sin desplazar a su población, en contraposición a la controvertida propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertir Gaza en la “Riviera de Oriente Medio” y reubicar a los palestinos en Egipto o Jordania.

Al Sisi y Trump durante un encuentro en la Casa Blanca en 2019, durante el primer mandato del presidente republicano (REUTERS/Kevin Lamarque)

Al Sisi expresó su esperanza de trabajar con Trump y la comunidad internacional para encontrar una solución “integral y justa” para Palestina.

“Espero trabajar con nuestros hermanos árabes, el presidente Trump y la comunidad internacional para adoptar un plan que apunte a una solución integral y justa de la cuestión palestina”, dijo el mandatario egipcio en su cuenta de Facebook tras la cumbre.

El plan egipcio, elaborado en coordinación con el gobierno palestino, incluye una fase inicial de “recuperación temprana” de seis meses, en la que se invertirán 3.000 millones de dólares para limpiar escombros y habilitar zonas temporales de alojamiento para más de 1,5 millones de palestinos. Posteriormente, se llevará a cabo una primera fase de dos años para restaurar viviendas parcialmente destruidas, seguida de una segunda fase final de dos años y medio que requerirá otros 30.000 millones de dólares.

Frente unido contra la propuesta de Trump

Los palestinos rompen el ayuno comiendo el Iftar durante el mes sagrado del Ramadán. El proyecto egipcio, que requerirá una inversión estimada de 53.000 millones de dólares durante cinco años, busca rehabilitar el enclave sin desplazar a su población (REUTERS/Hatem Khaled)

Los líderes árabes reunidos en El Cairo rechazaron de manera unánime la propuesta de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza, al tiempo que acordaron establecer un fondo de crédito para financiar el plan de reconstrucción egipcio. El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, destacó que el plan ha sido aprobado por todos los miembros de la Liga Árabe y que ahora se buscará el apoyo de países musulmanes y occidentales.

“Todas las propuestas de Egipto fueron aprobadas”, afirmó Abdelaty en una rueda de prensa, añadiendo que el gobierno palestino será responsable de gestionar Gaza durante el periodo transitorio de seis meses. El ministro también señaló que uno de los principales desafíos será lidiar con los aproximadamente 50 millones de toneladas de escombros en Gaza, producto de la destrucción de viviendas y carreteras.

Egipto ha propuesto tres métodos para manejar los escombros: reciclarlos como materiales de construcción, convertirlos en bloques de hormigón o utilizarlos para ampliar la Franja de Gaza cerrando partes del mar. Además, el país acogerá una conferencia internacional el próximo mes para movilizar fondos regionales e internacionales destinados a la reconstrucción.

Aunque Egipto y otros países árabes han rechazado la propuesta de Trump para Gaza, han expresado su disposición a cooperar con el presidente estadounidense en la búsqueda de una solución para Palestina. “Dependemos de él para que fomente el inicio de la segunda y tercera fase”, dijo Abdelaty en referencia a la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

(Con información de Reuters, EFE, AP)