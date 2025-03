EEUU confirmó haber tenido un diálogo directo con Hamas para tratar la situación de los rehenes que siguen en Gaza

El enviado presidencial para asuntos de rehenes, Adam Boehler, sostuvo el diálogo con Hamás, centrado en los estadounidenses que siguen retenidos en Gaza (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Estados Unidos confirmó haber tenido diálogo directo con Hamas para abordar la situación de los rehenes, mientras Israel amenazó con reanudar su ofensiva en la Franja de Gaza, pese a un frágil alto el fuego.

Según la Casa Blanca, el enviado presidencial para asuntos de rehenes, Adam Boehler, sostuvo el diálogo con Hamas, centrado en los estadounidenses que siguen retenidos en Gaza. “Israel fue consultado sobre este asunto”, declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa.

“Miren, dialogar y hablar con personas de todo el mundo para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses es algo que el Presidente” considera que es lo correcto, agregó Leavitt.

Desde 1997, Estados Unidos ha prohibido cualquier contacto directo con Hamas, al designarlo como organización terrorista. Sin embargo, la Casa Blanca justificó la reunión con Boehler al señalar que su rol “le otorga la autoridad para hablar con cualquiera”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que fue informada sobre el contacto y mencionó en un comunicado que “expresó su opinión” acerca de tener charlas directas con Hamas.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que fue informada sobre el contacto entre Estados Unidos y Hamas (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS/File Photo)

Israel amenaza con renovar la ofensiva

El alto el fuego, que comenzó hace seis semanas, permitió el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. No obstante, la tregua sigue en riesgo, ya que mientras Israel busca prolongar la primera fase hasta mediados de abril, Hamas exige avanzar a una segunda etapa que lleve a un fin permanente de la guerra.

El ejército israelí endureció su postura el pasado fin de semana al suspender el ingreso de suministros y ayuda humanitaria a Gaza, territorio devastado tras más de un año y medio de operaciones militares.

“Hamas ha sin duda sufrido un golpe severo, pero aún no ha sido derrotado. La misión no está terminada”, advirtió el nuevo jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir. Netanyahu reiteró la amenaza de “consecuencias inimaginables” si Hamas no libera a los rehenes restantes.

La comunidad internacional ha intensificado sus llamados a Israel para garantizar el acceso de ayuda a Gaza. Francia, Reino Unido y Alemania calificaron la situación como “catastrófica”, mientras que Sudáfrica acusó a Israel de utilizar la hambruna como un arma de guerra al bloquear la entrada de insumos básicos.

Israel suspendió la entrada de bienes y suministros a Gaza hasta que el grupo terrorista Hamas acepte un nuevo plan de alto el fuego (POLITICA INTERNACIONAL/Abed Rahim Khatib/dpa)

Según cifras de ambas partes, el ataque de Hamas en octubre de 2023 dejó 1.218 muertos en Israel, en su mayoría civiles. En respuesta, la ofensiva militar israelí ha causado al menos 48.440 fallecidos en Gaza, también mayoritariamente civiles.

De los 251 cautivos que Hamas tomó el 7 de octubre de 2023, 58 siguen en Gaza, de los cuales 34 han sido confirmados como fallecidos por el ejército israelí. Entre los cinco rehenes estadounidenses retenidos, cuatro fueron declarados muertos y solo Edan Alexander se presume con vida.

Dudas sobre un plan árabe para Gaza

Mientras el ex presidente estadounidense Donald Trump ha presentado una propuesta para apoderarse de la Franja de Gaza y desplazar a su población, una iniciativa alternativa de líderes árabes plantea financiar la reconstrucción del enclave con un fondo fiduciario.

Un borrador del plan obtenido por AFP describe un proyecto de cinco años con un costo estimado en 53.000 millones de dólares, similar a la estimación de la ONU sobre la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, la cifra no fue incluida en la declaración final de la cumbre donde se discutió la propuesta.

El documento sugiere que el futuro liderazgo de Gaza quede bajo la órbita de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), lo que excluiría a Hamas, que no forma parte de esa entidad. Sin embargo, el gobierno israelí ha rechazado cualquier papel futuro para la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en el enclave, lo que complica la viabilidad del plan.

El analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Hugh Lovatt, calificó la propuesta árabe como “mucho más realista” en comparación con la de Trump. Sin embargo, el ex ministro palestino Ghassan Khatib expresó dudas sobre su viabilidad, al señalar que “los únicos actores con influencia en Gaza son Israel y Hamas, y sus posiciones no coinciden con este plan”.

“No tiene sentido esperar que Israel descarte el plan de Trump y acepte el de los países árabes. No hay chances de que eso pase”, concluyó Khatib.

