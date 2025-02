Un gran socavón provocó la evacuación de al menos 30 hogares en Inglaterra

Un enorme socavón en un pueblo en Inglaterra

Un gran socavón apareció en un pueblo del sur de Inglaterra, devorando al menos un jardín y obligando a las autoridades a evacuar a los residentes de unas 30 casas.

El desarrollo del socavón en el pueblo de Godstone, en Surrey, que apareció el lunes y había crecido hasta al menos 20 metros el martes, ha sido declarado un incidente importante por las agencias locales.

La BBC dijo que las propiedades evacuadas se construyeron hace unos tres años, en el sitio de una antigua cantera de arena.

El Consejo del Condado de Surrey (SCC) dijo que las investigaciones estaban en curso y pidió a la gente que evitara el área mientras se realizaban las obras. Los residentes dentro del cordón estaban recibiendo apoyo con asesoramiento sobre alojamiento, dijo el consejo.

“El Foro de Resiliencia Local seguirá reuniéndose durante este incidente para garantizar que se esté haciendo todo lo posible para resolver la situación lo más rápido y seguro posible”, dijo Carl Bussey del SCC.

SES Water dijo en las primeras horas del martes que estaba al tanto de una tubería principal de agua rota en Godstone High Street. El miércoles 19 de febrero, la empresa informó que había logrado restablecer el suministro a las propiedades afectadas y que también se había restablecido el suministro eléctrico.

El socavón en Godstone, Inglaterra, el 18 de febrero del 2025. (Jonathan Brady/PA via AP)

El socavón ha generado un panorama de incertidumbre y peligro en la zona. Un automóvil quedó al borde de caer en la segunda abertura, mientras que su propietario no pudo moverlo debido a la inestabilidad del terreno. Además, las autoridades locales han advertido sobre el riesgo de explosiones, ya que los cables eléctricos expuestos podrían representar una amenaza significativa.

Familias evacuadas y testimonios de los afectados

La gravedad del incidente obligó a la evacuación de varias familias que residían cerca del lugar afectado. Entre los evacuados se encuentra Noosh Miri, quien relató al medio que la policía llegó a su puerta de manera urgente, exigiendo que abandonaran su hogar de inmediato. “Escuchamos un golpe violento en la puerta. Cuando abrí, sonaba como si estuviera en una cascada porque el socavón estaba justo delante de mi puerta”, explicó.

Miri y su familia lograron salir de su vivienda en cuestión de minutos, llevando consigo solo lo esencial. Actualmente, se encuentran en un alojamiento temporal proporcionado por su aseguradora, aunque la incertidumbre persiste. “Nuestra casa no es segura en absoluto. En este momento no sabemos la magnitud de los daños, pero sabemos que no volveremos a casa durante algún tiempo”, declaró.

Otros residentes también han enfrentado dificultades similares. Según el medio, algunos se vieron obligados a pasar la noche en sus automóviles, estacionados en un aparcamiento cercano, tras ser evacuados en la madrugada del martes.

Una vista aérea del socavón. REUTERS/Toby Melville

Posibles causas del colapso

El origen del socavón sigue siendo objeto de investigación, pero los residentes y expertos han señalado varias posibles causas. Según el medio, las viviendas evacuadas fueron construidas hace aproximadamente tres años en un terreno que anteriormente albergaba una cantera de arena. Además, se cree que existen cuevas subterráneas en la zona, lo que podría haber contribuido al colapso del terreno.

Miri sugirió que el hundimiento podría estar relacionado con una combinación de factores, incluyendo las cuevas mineras y el paso frecuente de vehículos pesados que hacían vibrar su casa. “Creemos que es una combinación de diferentes cosas lo que ha llevado a esta situación; no se trata simplemente de una tubería rota, ni de las cuevas ni de los camiones”, afirmó.

La Surrey Hills Society, una organización benéfica local, ha señalado que existen aproximadamente 11 kilómetros de túneles subterráneos bajo Godstone, lo que podría explicar la inestabilidad del terreno.

Impacto en la comunidad y respuesta de las autoridades

El incidente ha generado un impacto significativo en la comunidad local, que ahora enfrenta no solo la pérdida temporal de sus hogares, sino también el temor a posibles daños mayores. Según el medio, las autoridades del condado han clasificado el evento como un “incidente grave” y están trabajando para evaluar la magnitud del daño y las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los residentes.

Un dron muestra a trabajadores mirando hacia un gran sumidero. REUTERS/Toby Melville

Mientras tanto, los afectados intentan adaptarse a su nueva realidad. Miri expresó que su familia está preparada para pasar “un par de meses” fuera de su hogar, aunque la duración exacta de su desplazamiento sigue siendo incierta.

El colapso también ha puesto en el centro de atención la planificación urbana y la construcción en terrenos con antecedentes geológicos complejos. Algunos residentes han señalado que el socavón se abrió cerca de “pisos nuevos” construidos recientemente, lo que podría plantear preguntas sobre la adecuación de las evaluaciones previas al desarrollo de la zona.

Un desafío en curso

El socavón en Godstone High Street no solo ha alterado la vida cotidiana de los residentes, sino que también ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con la interacción entre la infraestructura moderna y las características geológicas del terreno. Según el medio, las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando para mitigar los riesgos, mientras los residentes esperan respuestas sobre cuándo podrán regresar a sus hogares y qué medidas se tomarán para evitar futuros incidentes.

La comunidad de Surrey enfrenta ahora un desafío complejo, que requerirá una combinación de esfuerzos técnicos, logísticos y humanos para superar las consecuencias de este inesperado desastre.