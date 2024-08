Irán ratificó su amenaza a Israel: “El enemigo debe esperar nuevos golpes”

Irán ratificó su amenaza a Israel pero sostuvo que el ataque se dará en su debido momento: “Tenemos el control de los tiempos” (REUTERS)

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán ratificó este martes las amenazas sobre un ataque contra Israel, tras acusarlo de asesinar a Ismail Haniyeh con una explosión en Teherán, pero aclaró que dicha ofensiva se producirá en su debido momento, adelantando que podría ocurrir en un “largo” tiempo.

“Tenemos el control de los tiempos. Ninguna agresión contra objetivos iraníes se ha quedado sin respuesta y el enemigo debe esperar nuevos golpes calculados y precisos a su debido tiempo”, dijo Ali Mohamad Naeini ante las inquietudes que estaban comenzando a surgir por la demora en la represalia que con tanta fuerza el régimen prometió semanas atrás.

El funcionario también indicó que los planes podrían no parecerse a “operaciones previas”, dejando así la puerta abierta a una maniobra distinta a la de abril cuando, tras una explosión en el consulado iraní en Damasco, en el que murieron varios miembros del Ejército, el régimen lanzó una oleada de cientos de drones y misiles contra Israel.

No obstante, sus declaraciones se conocieron el mismo día que Mohsen Sazegara, el fundador de la Guardia Revolucionaria, admitió en diálogo con The Jerusalem Post que, en realidad, las demoras se deben a que “Irán no está en condiciones de luchar contra Israel”.

Sazegara admitió que las demoras en la ofensiva se deben a que “Irán no está en condiciones de luchar contra Israel”

“Cuando Alí Khamenei se refirió a sus mandos militares y a los expertos del CGRI, y éstos debían presentarle las opciones de qué hacer”, tras la “humillación” por la muerte de Haniyeh “en el corazón de la capital, en uno de los lugares más prometidos”, éstos “le dijeron que Irán no está en condiciones de luchar contra Israel”, aseguró Sazegara.

En ese sentido, explicó que “no tienen ningún equilibrio estratégico” ya que Teherán “puede enviar misiles hacia Israel, especialmente hipersónicos que pueden alcanzar el país en seis u ocho minutos” pero “incluso si lanzamos un ataque, deberíamos considerar inmediatamente un alto el fuego con mediadores internacionales” para evitar un contraataque. Además, se refirió a informes de altos mandos del Ejército que apuntaban especialmente a la defensa aérea, que sería incapaz de repeler las amenazas externas.

Es por ello que, a su entender, Irán estaría buscando ganar tiempo con declaraciones moderadas, a la espera de que la tregua entre Israel y Hamas prospere y le dé la excusa perfecta para no tener que atacar.

“Estoy seguro de que, en Irán, la propaganda dirá que ‘Israel en realidad nos tenía miedo y aceptó el alto el fuego’. Tienen que hacer algo para decir a sus seguidores que fue una demostración de poder, que (Israel) aceptó un alto el fuego”, continuó, aunque advirtió que si este escenario de diálogos no prospera “no sé lo que hará Khamenei”.

Khamenei debe evaluar bien los riesgos de atacar a Israel antes de ordenar su operación de venganza (REUTERS)

“Supongo que consideraría la posibilidad de utilizar a los grupos interpuestos de Irán para tomar represalias contra Israel”, como Hamas, Hezbollah o los rebeldes hutíes del Yemen, consideró.

Haniyeh, líder de Hamas, murió el pasado 31 de julio durante una explosión en la capital iraní, donde se encontraba en el marco de la ceremonia de investidura del presidente. El incidente no fue reconocido por Israel aunque el régimen no tardó en adjudicárselo y, desde entonces, juró venganza.

A raíz de ello, la tensión en la región se elevó nuevamente, llevando a muchos países a negociar para evitar una escalada del conflicto.

(Con información de Europa Press)