Tailandia eligió a la heredera de un poderoso clan como nueva primera ministra: Paethongtarn Shinawatra

Paethongtarn Shinawatra, neófita en política e hija del magnate y exdirigente Thaksin Shinawatra, se convirtió este viernes en la primera ministra más joven de la historia de Tailandia, devolviendo al influyente clan a los mandos del Gobierno tras un sinuoso ascenso al poder.

Paethongtarn es ya la tercera Shinawatra en ocupar la posición de primer ministro, incluyendo a su padre (2001-2006), con tanto el gobierno de Thaksin como el de su hermana Yingluck acabando con sendos golpes de Estado. Mientras Thaksin y Yingluck encabezaron sus gobiernos tras ganar elecciones, el ascenso de Paethongtarn ha sido más intrincado.

La joven política, cuya nominación recibió hoy el apoyo de 319 de los 493 miembros del Parlamento, salió elegida después de unas convulsas semanas en las que el poderoso y conservador Tribunal Constitucional ha destituido a su precedesor, Srettha Thavisin, y ha disuelto al partido ganador de los comicios de 2023, Avanzar, decisiones tachadas de “golpe judicial” por sus críticos.

Paethongtarn releva a Srettha, que no llegó a gobernar un año y alcanzó el poder tras forjar una dudosa coalición entre el Phue Thai, marca de los Shinawatra, y varios partidos, algunos promilitares. Pudo hacerlo después de que Avanzar, que abogaba por reformar la draconiana ley de lesa majestad, fuera bloqueado para gobernar por el anterior Senado promilitar.

Con una muy reducida experiencia política, la heredera de voz suave y cuidados gestos gobernará con el apoyo de la variopinta coalición, que incluye a dos formaciones controladas por los militares que acabaron con los mandatos de su padre y su tía, y la oposición de Avanzar, ahora bajo la marca Partido del Pueblo.

Paethongtarn fue uno de los nuevos rostros de su partido durante la campaña electoral de 2023, en la que participó mientras se encontraba al final de su segundo embarazo, y ejercía hasta ahora como directora del “Comité Nacional de Desarrollo del Poder Blando” con el propósito de extender la influencia cultural tailandesa.

Nacida en Bangkok en 1986, Paethongtarn fue educada en algunos de los mejores colegios del país y se graduó en Ciencias Políticas en 2008 por la prestigiosa universidad de Chulalongkorn antes de hacer un máster en Gestión Hotelera en Inglaterra. Casada y madre de dos hijos, la joven es la primera accionista de SC Asset Corporation, una empresa inmobiliaria, y directora de la Fundación Thaicom, iniciada por su padre.

La dirigente se adentró en la arena política solo en 2021. Desde entonces su ascenso ha sido meteórico, siendo la gran baza electoral y una de las tres candidatas del Pheu Thai junto al veterano Chaikasem Nitisiri y el magnate Srettha Thavisin en 2023, si bien el partido quedó en segundo lugar tras Avanzar.

La nueva primera ministra afronta al reto de gobernar un país de 70 millones de habitantes, la segunda economía del Sudeste Asiático, sin haber tenido experiencias previas en cargos políticos de relevancia.

“Se enfrentará a una ‘crisis de confianza’ insuperable. No ha sido ni diputada ni ministra en la pasada administración de Srettha. La principal cualidad detrás de su ascenso es, según su padre, que tiene ‘el ADN político de Thaksin’”, dice a EFE Termsak Chalermpalanupap, analista de Tailandia del Instituto Yusof Ishak ISEAS de Singapur.

La más pequeña de los tres hijos del influyente Thaksin, muchos esperan que sea su padre quien gobierne en la sombra. Thaksin regresó a Tailandia cuando Srettha fue nombrado, el 22 de agosto del pasado año, tras 15 años en el exilio para evitar a la Justicia, lo que pareció sellar la reconciliación entre el exmandatario y la élite promonárquica y promilitar, si bien aún tiene un proceso pendiente por lesa majestad.

Paethongtarn Shinawatra, se comprometió este viernes en hacer que el país “progrese”, horas después de ser elegida en una votación parlamentaria para reemplazar a Srettha Thavisin, destituido el miércoles por orden judicial.

“Espero hacerlo lo mejor que pueda y hacer que mi país progrese. Es un honor y me siento feliz. Estoy segura de que si me esfuerzo cada día y en cada oportunidad, todo saldrá bien”, apuntó visiblemente emocionada la líder, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, durante su primera comparecencia tras la votación.

Conocida popularmente como Ing, la tailandesa, que cumple 38 años el próximo miércoles, es la persona más joven en tomar las riendas del país y la segunda mujer en llegar al cargo, precisamente después de su tía Yingluck. "Quiero crear oportunidades y desarrollar la calidad de vida para empoderar a todos los tailandeses", remarcó la líder, quien dirigía la empresa hotelera y el ala constructora del adinerado clan antes de iniciar en 2021 su meteórica carrera política.

Paethongtarn fue una de los tres candidatos a liderar el país presentados en la lista del partido Phue Thai, marca de los Shinawatra, para las elecciones de 2023, donde terminó segundo al ser superado por la formación progresista Avanzar, que no pudo gobernar por el veto del antiguo Senado promilitar.

Avanzar fue disuelto la semana pasada en una controvertida decisión del Tribunal Constitucional. El Phue Thai, tras cortar lazos con el grupo progresista, confeccionó una coalición de 11 partidos, que incluye a dos formaciones promilitares -hasta entonces enemigos de los Shinawatra-, que logró en agosto de 2023 elegir al magnate de la construcción Srettha Thavisin como primer ministro.

La elección de Srettha coincidió con el regreso a Tailandia de Thaksin tras 15 años de exilio, lo que pareció sellar la reconciliación entre el exmandatario y la élite promonárquica y promilitar. Pero este miércoles Srettha fue destituido por el Tribunal Constitucional al considerar que violó una serie de códigos éticos por nombrar en abril como ministro de Finanzas a un abogado condenado por intento de soborno en un caso que concernía a Thaksin.

“Me sentí confundida y triste, no sabía qué hacer cuando vi el resultado (del Constitucional). Cuando vi las noticias, llamé a Srettha, a mi familia y a miembros del partido y decidí que era hora de hacer algo por mi país”, señaló la nueva mandataria.

