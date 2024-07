Zelensky exhortó a EEUU a evitar posibles retrasos en su apoyo a Ucrania: “Es hora de tomar decisiones firmes” (EFE/EPA/Leszek Szymanski)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instó este martes a los líderes políticos estadounidenses durante una intervención en el Instituto Ronald Reagan en Washington, a tomar medidas contundentes y a no esperar hasta las elecciones presidenciales de noviembre para proporcionar ayuda a Kiev en su lucha contra las tropas rusas en el campo de batalla.

“Todo el mundo está esperando a noviembre. Los estadounidenses esperan noviembre, en Europa, Oriente Medio, en el Pacífico, el mundo entero espera noviembre y, hablando con franqueza, Putin también espera noviembre”, dijo Zelensky.

“Es hora de salir de las sombras, de tomar decisiones firmes... de actuar y de no esperar a noviembre ni a ningún otro mes”, agregó

En su discurso, el mandatario ucraniano enfatizó que la demora en la toma de decisiones podría tener consecuencias severas no solo para Ucrania, sino para la estabilidad internacional.

Zelensky también expresó su opinión sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y aseguró que Vladimir Putin, se opondría tanto a la reelección de Joe Biden como al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Los odiaría a los dos”, afirmó el líder ucraniano.

Indicó, además, que su gobierno está evaluando qué significaría para el apoyo a Ucrania una victoria de Biden o Trump.

“EEUU es nuestro principal y más grande aliado desde el inicio de la guerra”, subrayó. Sin embargo, evitó respaldar a algún candidato en específico, resaltando que “esta es la elección del pueblo estadounidense”.

El ucraniano, no obstante, advirtió que espera nunca ver una salida de EEUU de la OTAN, ya que eso conllevaría a que la alianza perdiera “a muchos países”.

Trump ha criticado en múltiples ocasiones a la OTAN y, durante su mandato, amenazó incluso con retirar a EEUU de la organización alegando que suponía un alto coste para Washington, según informaron en su momento fuentes diplomáticas a medios estadounidenses.

Zelensky aseguró en su intervención que no conoce “muy bien” al republicano. “He tenido reuniones con él, pero no he estado con él en la guerra”, subrayó.

El ex presidente republicano reclamó este mismo martes que los miembros europeos de la OTAN paguen, como mínimo, la misma cantidad que EEUU destina a apoyar militarmente a Ucrania frente a la invasión rusa.

”Si yo no hubiera sido presidente, probablemente ya no existiría la OTAN”, afirmó Trump, quien reivindicó en la red social Truth que durante su mandato, de 2017 a 2021, logró que el resto de aliados aumentaran sus aportaciones económicas logrando que “la OTAN volviera a ser viable”.

El ex presidente republicano reclamó que los miembros europeos de la OTAN paguen, como mínimo, la misma cantidad que EEUU destina a apoyar militarmente a Ucrania frente a la invasión rusa (AP)

EEUU es el mayor donante de armas para Ucrania, con 53.000 millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa, aunque si se tiene en cuenta también la ayuda humanitaria y financiera, los países europeos superan el gasto de Washington.

Defensa antiaérea

Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, al margen de una cumbre de la OTAN en Washington.

“La guerra terminará y Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente. Rusia no ganará”, expresó Biden.

“Este es un momento crucial para Europa, para la comunidad transatlántica y, debo agregar, para el mundo”, afirmó.

Participó con los líderes, o sus representantes, de los 32 países de la OTAN en una ceremonia con motivo de los 75 años de la creación de la Alianza Atlántica.

En un comunicado conjunto, varios países de la OTAN, incluido Estados Unidos, confirmaron el envío de un total de cinco de estos sistemas, incluidas cuatro baterías Patriot y misiles tierra-aire particularmente eficaces para interceptar proyectiles balísticos rusos.

El quinto sistema de defensa antiaérea anunciado este martes es una batería de misiles Samp-T, de fabricación franco-italiana, que Italia ya había prometido.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)