Ucrania catalogó de “flotilla” a los buques rusos del mar Negro tras el hundimiento del Moskva

Una imagen de satélite muestra una vista del crucero de misiles guiados Moskva de la Armada rusa en el puerto, en Sebastopol, Crimea (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Las autoridades militares de Ucrania han señalado este miércoles que, tras el hundimiento del crucero lanzamisiles ‘Moskva’ en abril de 2022, la todopoderosa Flota del mar Negro rusa podría considerarse realmente como una “flotilla”.

“Desde el punto de vista puramente técnico, la Flota del mar Negro podría considerarse una flotilla, tras la pérdida del crucero ‘Moskva’, un barco de primer rango”, ha manifestado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Sur de Ucrania, Dimitro Pletenchuk.

Estas palabras de Pletenchuk se producen apenas un día después de que Ucrania confirmara el hundimiento del portamisiles ruso ‘Cyclone’, que formaba parte de una flota de cinco buques que han sido destruidos por Kiev o que Moscú ha mandado al mar Caspio.

“Sí, ‘Cyclone’ fue el último portamisiles en Crimea, pero todavía no se puede decir que el grupo esté completamente ausente o sea lo suficientemente pequeño”, ha añadido Pletenchuk durante una comparecencia de prensa recogida por la agencia Ukrinform.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a mediados de abril de 2022 de que el buque insignia de la Flota del mar Negro, el ‘Moskva’, se había hundido mientras era remolcado a puerto tras sufrir un incendio a consecuencia de un ataque ucraniano.

Humo saliendo del barco patrullero de la Flota rusa del Mar Negro Sergey Kotov que fue dañado por drones marinos ucranianos (Ministry of Defence of Ukraine/Handout via REUTERS)

‘Moskva’ era el buque insignia de la flota rusa en el mar Negro. Se puso en funcionamiento en 1983 con el nombre de ‘Gloria’. En 1996, el crucero recibió su nombre actual. El principal armamento de ataque de la nave eran 16 lanzadores de misiles P-1000 Vulkan.

El canal de Telegram Krimski Veter, que cubre acontecimientos censurados en Rusia que tienen lugar en la Crimea ocupada, informó el mismo 19 de mayo de un ataque contra el Cyclone con dos misiles balísticos estadounidenses ATACMS en el que habrían muerto seis marinos rusos y otros 11 habrían resultado heridos.

Ucrania ya informó el pasado fin de semana de la destrucción de otro barco de guerra ruso, en ese caso un dragaminas que también se encontraba en el puerto de Sebastopol.

Las autoridades rusas de Crimea negaron las informaciones y aseguraron que el ataque no había causado daños ni víctimas. Precisamente el fin de semana, la Inteligencia militar británica estimaba que los ataques ucranianos contra posiciones rusas en la península de Crimea acabarán provocando la “dispersión” de los efectivos aéreos de Rusia desplegados allí, y que ya se encuentran bastante “degradados”.

Desde el principio de la guerra, y pese a no tener prácticamente una flota propia, Ucrania ha logrado destruir numerosos buques de guerra rusos. Según estimaciones de Kiev, los misiles y drones ucranianos han logrado destruir alrededor de un tercio de la Flota Rusa del mar Negro.

Las autoridades rusas de la península de Crimea han denunciado el viernes de madrugada pasado un “ataque masivo” de drones ucranianos que, a pesar de haber sido “repelido”, ha provocado un corte de energía en la ciudad de Sebastopol, sin víctimas notificadas.

“Doy las gracias a nuestros militares, que han repelido con éxito un ataque enemigo masivo contra Sebastopol. Decenas de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) y más de cinco embarcaciones no tripuladas han sido destruidas. Según el servicio de emergencias de Sebastopol, no ha habido víctimas”, ha informado el gobernador, Mijail Razvozhaev, en su canal de Telegram.

(Con información de EP y EFE)