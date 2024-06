Qué pasa con la manta del avión cuando finaliza el vuelo

mantas de avión, manta, taparse, viaje, viajar, aeronave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abordar un avión, una de las primeras cosas que muchos pasajeros notan es la manta que dan para dormir o simplemente abrigarse. Este modesto accesorio, casi siempre azul o negro y fabricado con fibras acrílicas, puede parecer insignificante al principio, pero se convierte en un salvavidas cuando la temperatura de la cabina desciende. Sin embargo, una vez que el vuelo termina, muchos se preguntan: ¿qué sucede con estas mantas?

A diferencia de otros artículos de un solo uso como auriculares de plástico o máscaras para los ojos, las mantas de los aviones suelen reutilizarse. Aunque pueden encontrarse selladas en bolsas de plástico, esto no significa que sean nuevas. Pero esto tampoco quiere decir que no sean higiénicas. No es, como quizás algunos piensan, que se empaquetan nuevamente sin una limpieza.

Es probable que hayan sido lavadas después de su uso en un vuelo anterior. Algunas aerolíneas envían las mantas a instalaciones industriales para su limpieza, mientras que otras las lavan en los aeropuertos de sus bases.

“Todas las mantas de JetBlue se lavan y secan en una lavadora de alta potencia y luego se vuelven a empaquetar para su reutilización sostenible en futuros vuelos”, explicó un vocero de la aerolínea JetBlue al medio Thrillist, especializado en viajes y turismo.

De manera similar, Delta Air Lines (otra aerolínea) también lava todas sus mantas, incluso las de vuelos internacionales, para asegurarse que sus pasajeros tengan la mejor experiencia posible.

Según un vocero de la aerolínea en diálogo con Thrillist, contó: “Para cualquier estación internacional que no tenga servicio de lavandería, enviamos extras en los contenedores de carga desde Estados Unidos para utilizarlos en el tramo de regreso”.

Primera clase

Las mantas de primera clase son lujo puro. Estas son muy cómodas, pero también están hechas de materiales de alta calidad, por lo que las hacen mejores que las demás. Incluso estas mantas premium se lavan después de cada uso, aunque en menor cantidad, debido a la menor cantidad de pasajeros en esa clase.

Muchas aerolíneas, como American Airlines y Delta, invierten en mantas fabricadas con materiales reciclados, según informó Thrillist. Sin embargo, viajar en primera clase no es garantía de evitar problemas.

Algunos las roban

Muchos pasajeros sienten apego por estas mantas durante largos vuelos y se preguntan si pueden llevárselas a casa. La respuesta es generalmente no. “Para el servicio de larga distancia en el que las mantas se proporcionan de forma gratuita, pedimos a los clientes que dejen sus mantas para reutilizarlas en vuelos futuros”, explicó el vocero de JetBlue.

Sin embargo, en vuelos más cortos donde las mantas pueden comprarse a bordo del mismo avión, los pasajeros están autorizados a llevárselas. Si hay una preocupación por la higiene y se prefiere evitar cualquier contacto con mantas reutilizadas, es recomendable que llevar una propia para el vuelo. Que incluso hasta puede ser más cómoda, por costumbre, y más abrigada.

La industria aérea todavía toma medidas para mejorar la sostenibilidad de sus servicios a bordo. Las mantas reutilizables son una parte clave de estos esfuerzos. Las aerolíneas optan cada vez más por materiales reciclados para fabricar estas mantas, lo que reduce el desperdicio y contribuye a un entorno más ecológico.

Este enfoque no solo ayuda a reducir la huella de carbono de las aerolíneas, sino que también proporciona a los pasajeros un servicio más limpio y respetuoso con el medio ambiente y con los mismos usuarios.