El dictador Alexander Lukashenko dijo que tiene modernas armas nucleares y amenazó con usarlas si alguien ataca a Bielorrusia

“Cualquier palabra o movimiento descuidado y podría comenzar una confrontación armada abierta, incluso con el uso de armas nucleares”. Con estas palabras, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, máximo aliado de Vladimir Putin en la crisis que provocó la invasión rusa a Ucrania, dejó en claro que sigue alineado al 100 por ciento con el Kremlin, a la vez que confirmó que su país alberga un arsenal atómico provisto por Moscú.

“Los dirigentes de la Federación de Rusia (...) tomaron una decisión, recalco una vez más, ante mi insistencia, y no porque quisieran establecer una base de armas nucleares aquí, y nos reenviaron una cierta cantidad (de armas nucleares). No daré las cifras exactas, como ya he dicho, son varias docenas de las armas nucleares más modernas: bombas y misiles”, señaló Lukashenko ante la Asamblea del Pueblo de Bielorrusia.

Mientras el auditorio escuchaba en un silencio total, se refirió a la reciente aprobación de la ayuda estadounidense para ucrania, que prevé más 60 mil millones de dólares en pertrechos militares de todo tipo. Entre ellos estarían los misiles ATACMS (Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de Tierra), que tienen la capacidad de llegar a objetivos a 300 kilómetros de distancia.

Un misil ATACMS es disparado en medio de ejercicios militares de EEUU (South Korea Defense Ministry/Y / DPA/Archivo)

“Anteriormente se los suministraron y al menos declararon públicamente que prohibían a los ucranianos atacar el territorio de Rusia y en parte de Bielorrusia. Ahora ya no condicionan el suministro de ATACMS u otras municiones de largo alcance. La situación se desarrolla amenazadoramente para Rusia (...) y Rusia utilizará todo el arsenal que tiene. Será un apocalipsis”, advirtió el dictador en Minsk.

Las declaraciones de Lukashenko se suman a las que realizó más brevemente el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien este miércoles había señalado que Rusia podría alargar su “zona de seguridad” en Ucrania ante la posible provisión de armas de largo alcance de parte de los Estados Unidos.

Peskov: Rusia ampliará la "zona de seguridad" en Ucrania si Kiev obtiene misiles de mayor alcance

Es que el Kremlin está cada vez más preocupado por los ataques ucranianos contra regiones fronterizas rusas, que han provocado la ira de Putin, quien busca restar importancia a las repercusiones de su ofensiva en Ucrania sobre la población rusa.

Hasta el momento, Kiev utilizó sobre todo drones, pero su capacidad de fuego podrían aumentar en caso de que Kiev disponga de misiles ATACMS en las próximas semanas gracias a la ayuda de EEUU.

Lukashenko prolongó sus comentarios sobre las armas atómicas que están desplegadas en su territorio: “Probablemente no haya necesidad de devolverlas, aunque no vamos a ir a la guerra con los Estados Unidos. Las armas estratégicas son misiles balísticos intercontinentales que solían estar desplegados aquí (antes de que Bielorrusia se uniera al Tratado de No Proliferación en 1993). Pero las armas tácticas están fuera de discusión, deben estar en el territorio de Bielorrusia”, sentenció.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), escucha a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, durante una reunión en el Kremlin, en Moscú, el 11 de abril de 2024. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

El gobierno de Minsk ha reiterado en numerosas ocasiones su alineamiento con el pensamiento de Putin sobre la pertenencia de Ucrania a Rusia y lo apoya desde una posición tanto política como racial, ya que considera que todos son eslavos y deben por ello mantener una cohesión que les de fuerzas ante la infiltración del modo de vida y costumbres occidentales.

Por ello suele poner a Europa entre su lista de enemigos, y asume que su lugar ante los ojos del resto del continente es uno solo: “Putin y yo figuramos en la lista de coagresores, somos los principales enemigos y agresores en el mundo”.

La retórica belicista del líder bielorruso no se detuvo en la amenaza de las armas nucleares, si no que continuó: “Y saben muy bien que si, Dios no lo quiera, ponen un pie en el territorio de Bielorrusia, recibirán una respuesta instantánea de nuestra parte con todo tipo de armas, y también de parte de los rusos. Recientemente escucharon la declaración del presidente Putin de que un ataque a Bielorrusia se considerará un ataque a la Federación Rusa. Por lo tanto, hoy estamos completamente decididos a resistir al 100% a cualquier agresor e infligirle un daño inaceptable”, concluyó.