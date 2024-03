Francia anunció el envío masivo de vehículos blindados y misiles antiaéreos a Ucrania para enfrentar a las tropas rusas

Francia anunció el envío masivo de vehículos blindados y misiles antiaéreos a Ucrania para enfrentar a las ropas rusas. (AP/Mindaugas Kulbis)

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, anunció que el país proporcionará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, que incluirá “cientos” de vehículos blindados y misiles antiaéreos Aster, en un nuevo gesto de apoyo ante los bombardeos de las fuerzas rusas.

“Para mantener una línea de frente tan amplia, el ejército ucraniano necesita, por ejemplo, nuestros vehículos de transporte de tropas, que son clave para la movilidad”, declaró Sébastien Lecornu en una entrevista al diario La Tribune.

A pesar de que Francia está actualizando su flota de transporte VAB por los más modernos Griffon, el ministro aseguró que los modelos antiguos aún son funcionales y serán entregados en grandes cantidades para el año 2024 y principios de 2025.

Kiev reclama desde hace un tiempo a sus aliados occidentales que le envíen más ayuda y más rápidamente para hacer frente a las tropas rusas. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

París también suministrará más misiles antiaéreos Aster 30 para sistemas SAMP/T, similares a los sistemas de defensa antiaérea Patriot suministrados por Estados Unidos.

“También estamos desarrollando municiones operadas a distancia en un plazo muy breve, para entregarlas a Ucrania a partir de este verano”, añadió Lecornu.

El gobierno francés busca impulsar la producción de la industria de defensa local con el fin de satisfacer las necesidades de su propio ejército y garantizar el apoyo continuado a Ucrania tras más de dos años de guerra con Rusia.

Entre las opciones consideradas se encuentra la activación de requisiciones y la imposición de prioridades militares en la manufactura, relegando temporalmente las demandas civiles.

Kiev reclama desde hace un tiempo a sus aliados occidentales que le envíen más ayuda y más rápidamente para hacer frente a las tropas rusas.

Pero las disensiones políticas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, entorpecieron la entrega de armas y de fondos en los últimos meses.

“Ceder terreno a Rusia”

Las tropas ucranianas están a la defensiva en el campo de batalla, enfrentando escasez de suministros de artillería, con la ayuda estadounidense retenida en el Congreso y la Unión Europea no entregando a tiempo las municiones que había prometido anteriormente.

“Si no hay apoyo de Estados Unidos, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni bloqueadores para la guerra electrónica, ni proyectiles de artillería de 155 milímetros”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky durante una entrevista con The Washington Post. “Significa que retrocederemos, retrocederemos, paso a paso, en pequeños pasos”.

Zelensky aseguró que sin ayuda estadounidense, las fuerzas ucranianas tendrán que ceder más terreno a Rusia. (EFE/EPA/MALTON DIBRA)

El ejército ucraniano dijo que su máximo comandante, Oleksander Syrskyi, había hablado con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Charles Brown, sobre cuestiones del campo de batalla. Un relato de la conversación, en Telegram, dijo que Syrskyi discutió “la cuestión de la ayuda vital de Estados Unidos a Ucrania”, incluido el fortalecimiento de las defensas contra los ataques aéreos rusos y la construcción de fortificaciones.

“Si necesitas 8.000 municiones al día para defender la línea del frente, pero solo tienes, por ejemplo, 2.000, tienes que hacer menos”, explicó Zelensky al Post. “¿Cómo? Por supuesto, para retroceder. Acorta la línea del frente. Si se corta, los rusos podrían ir a las grandes ciudades”.

“Estamos tratando de encontrar alguna manera de no retroceder”, dijo, a la vez que reconoció que “si no se dan pasos para preparar otra contraofensiva, Rusia los dará. Eso es lo que aprendimos en esta guerra: si no lo haces, Rusia lo hará”, expresó Zelensky.

Operaciones en el terreno

Hace dos semanas, El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró, en una entrevista publicada en el diario Le Parisien, que tal vez serán necesarias “operaciones en el terreno” en Ucrania.

Emmanuel Macron reiteró que tal vez serán necesarias “operaciones en el terreno” en Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

“Tal vez en un momento dado - no lo deseo y no tomaré la iniciativa - será necesario realizar operaciones en el terreno, sean las que fueren, para contrarrestar las fuerzas rusas”, declaró.

Francia, Alemania y Polonia se mantienen “unidas” en su “determinación” de impedir una victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania, dijo en su momento Macron junto a los jefes de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y de Polonia, Donald Tusk.

Macron afirmó que los tres países se mantendrían fieles a su posición de “no tomar nunca la iniciativa de una escalada”, tras semanas de tensión, en particular con Alemania, sobre la estrategia para apoyar a Ucrania.

(Con información de AFP, Reuters y Europa Press)