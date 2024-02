Benjamin Netanyahu advirtió que no habrá acuerdo con Hamas hasta que los terroristas modifiquen su propuesta de tregua

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

Solo un cambio en las exigencias del grupo terrorista Hamas en relación a una posible tregua en la Franja de Gaza permitirá que las negociaciones avancen, según informó este miércoles la Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Israel no recibió en El Cairo ninguna propuesta nueva de Hamas sobre la liberación de nuestros rehenes”, aseguró este miércoles ese departamento presidencial en un comunicado después de que fuentes egipcias confirmaran a la agencia EFE la ausencia de una delegación israelí en las negociaciones, que continúan hoy en la capital egipcia.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu insiste en que Israel no cederá a las delirantes exigencias de Hamas”, añadió.

Ayer se reunieron en medio de un estricto hermetismo los jefes de la CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia de Qatar y Egipto, en unas conversaciones que fueron “fructíferas” y se desarrollaron de forma “positiva”, según las mismas fuentes.

Estados Unidos, por su parte, sostuvo que las negociaciones de alto nivel que se están manteniendo en El Cairo de cara a una nueva tregua avanzan “en la dirección adecuada”. “Nos complace que estas conversaciones están teniendo lugar. Han sido constructivas y avanzan en la dirección adecuada”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, sin entrar en detalles sobre el pacto que está siendo evaluado.

El gobierno de Netanyahu rechaza las exigencias de Hamas para alcanzar una tregua en Gaza (EFE/EPA/Wael Hamzeh)

Junto a su declaración, este martes el director de la CIA, William Burns, acordó con el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi -uno de los principales mediadores en el conflicto- mantener esta “coordinación intensiva” hasta alcanzar una nueva tregua. Asimismo, el mandatario recibió al primer ministro qatarí, Mohamed bin Abderrahman, y su jefe de la Inteligencia, Abdala bin Mohammed al Khulaifi, con el mismo fin.

Estos encuentros tienen lugar en medio de una serie de reuniones de alto nivel que están teniendo lugar en El Cairo que, en medio de idas y venidas con propuestas en las últimas semanas, buscan con urgencia distender la tensión en el enclave palestino.

Si bien se desconoce a detalle qué es lo que se está abordando en estos encuentros, una fuente de seguridad egipcia aseguró que la agenda contempla debatir las propuestas que Hamas presentó recientemente como respuesta a su planteo previo en París. De ser así, la nueva tregua llevaría a un cese de los combates de dos o tres meses en los que se organizaría un intercambio de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de los restantes rehenes israelíes.

Pero uno de los principales escollos sigue siendo el número de prisioneros que Hamas pide que Israel libere de sus cárceles, en principio más de 1.000, a cambio de los 134 rehenes, al menos una treintena de ellos muertos.

Representantes de los familiares de los secuestrados anunciaron protestas mañana frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv, al considerar la falta de cooperación israelí como una “sentencia de muerte” para sus seres queridos, según denunciaron este miércoles en un comunicado.

Asimismo, familiares de israelíes retenidos por Hamas y rehenes ya liberados visitaron este miércoles la Corte Penal Internacional (CPI) para relatar al fiscal Karim Khan sus historias y exigir acción contra líderes del grupo terrorista.

Hablaron quienes estuvieron en algún momento en manos de Hamas, y los que aún esperan la vuelta de algún familiar secuestrado, en un intento de presionar y apoyar con su testimonio una lista de crímenes que son jurisdicción del tribunal.

El Ejército de Israel aseguró que seguirá trabajando para intentar rescatar a todos los rehenes que se encuentran en poder de Hamas en Gaza (EFE/ Fuerzas de Defensa Israelíes)

“Estos crímenes incluyen genocidio, toma de rehenes, desaparición forzada, violencia sexual, torturas y más. Tales acciones no pueden ni deben quedar impunes. Los perpetradores deben ser responsabilizados penalmente por las atrocidades que han cometido. Confiamos en que la CPI tiene la capacidad de impartir justicia para los rehenes y sus familias”, dijo Shelly Aviv Yeini, del departamento legal del Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos.

El lunes, dos israelíes de origen argentino fueron rescatados en la primera operación militar exitosa, con gran artillería y bombardeos en Rafah, sur de la Franja. Tanto Fernando Simón Marman como Luis Har fueron dados de alta este miércoles del Centro Médico Sheba, adonde fueron trasladados tras ser rescatados por las FDI el pasado lunes.

El teniente general Herzi Halevi explicó que este tipo de maniobras militares tienen lugar constantemente en Gaza pero que no siempre resultan exitosas. “Estamos muy decididos a traer a casa a los 134 rehenes. Seguimos actuando allí donde hay terror y no tenemos la intención de parar”, declaró Halevi y adelantó que aún “tenemos más trabajo que completar en áreas en las que no hemos estado y también en aquellas que ya hemos visitado”.

(Con información de EFE)