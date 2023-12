El pedido de una ex rehén israelí : “Mientras tú vas a estar festejando Año Nuevo muy pronto, mis amigos siguen en Gaza”

Dónde estaba el Ejército israelí

Una investigación de The New York Times descubrió que el 7 de cotubre, cuando atacó Hamas, las Fuerzas de Defensa de Isarel no tenía personal suficiente, sus elementos no estaban en las ubicaciones adecuadas y estaban tan mal organizados que se comunicaban en grupos improvisados de WhatsApp y dependían de publicaciones en las redes sociales para obtener información sobre sus objetivos