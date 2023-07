Una violenta tormenta dejó dos muertos en el norte de Italia e importantes daños en Milán

Una violenta tormenta nocturna arrancó tejados y árboles en Milán

Una violenta tormenta, acompañada de intensas precipitaciones de lluvia y granizo, rayos y ráfagas de viento repentinas, ha causado durante la madrugada importantes daños sobre todo en Milán, donde numerosas calles han quedado inundadas y han caído decenas de árboles, mientras que dos personas han fallecido en el norte del país.

Una calle inundada en la capital lombarda (Piero CRUCIATTI / AFP)

La espectacular tormenta eléctrica que alcanzó su punto máximo a las 4.00 hora local (2.00 GMT) ha dejado muchas calles de Milán impracticables por lo que esta mañana se están viviendo importantes problemas de circulación.

Una persona observa un árbol caído en el centro de Milán (REUTERS/Claudia Greco)

La violenta tormenta es un nuevo golpe contra la capital lombarda, que el viernes ya había sido azotada por un tornado sin precedentes, que también provocó inundaciones, desbordamientos y árboles caídos.

En la zona noreste de Milán, los bomberos realizaron el viernes por la mañana unas 110 intervenciones por inundaciones, desbordamientos y árboles caídos como consecuencia del mal tiempo.

Muchos habitantes que, despertados por el ruido del viento, los truenos y -en algunas zonas- una tormenta de granizo, escribieron en las redes sociales: “Nunca he visto nada igual”, “Parece el apocalipsis”.

El alcalde de la ciudad dijo que el el viento en la ciudad superó los 100 kilómetros por hora (Piero CRUCIATTI / AFP)

El alcalde de Milán, Beppe Sala, hizo un primer balance de los daños. “Hemos vivido una noche de insomnio. El viento en la ciudad superó los 100 kilómetros por hora”, escribió en las redes sociales. “La situación no es fácil, pero puedo asegurarles que el personal está trabajando desde anoche”.

Numerosas calles han quedado inundadas y han caído decenas de árboles (Piero CRUCIATTI / AFP)

“He visto pasar 65 veranos en mi vida”, dijo Sala, “no recuerdo los primeros pero los demás sí y lo que estoy viendo ahora no es normal. No podemos seguir negándolo, el cambio climático está cambiando nuestras vidas: no podemos hacer como si no pasara nada y no podemos no hacer nada. Milán también debe poner de su parte”.

Un hombre empuja un cochecito a través de árboles caídos tras la tormenta (REUTERS/Claudia Greco)

Por motivos de seguridad, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de todos los parques urbanos vallados y la prohibición de acceder a las zonas arboladas abiertas y no valladas. El alcalde agregó que el Castello Sforzesco, uno de los principales palacios y museos de Milán, fue cerrado por razones de seguridad tras la caída de árboles.

Una mujer frente al Castello Sforzesco , que fue cerrado por razones de seguridad (Piero CRUCIATTI / AFP)

Las tormentas, consideradas casi como ciclones por los meteorólogos, que están afectando el norte de Italia se cobraron este lunes su primera víctima en Lissone, en la provincia de Monza, cuando un árbol cayó sobre el coche de una mujer de 58 años que iba a trabajar.

La tormenta en Bollate y Baranzate di Bollate, en los alrededores de Milán

En la provincia de Brescia, una joven scout de 16 años murió aplastada por un árbol, que cayó sobre su tienda de campaña en un campamento, informaron agencias de noticias. Los bomberos evacuaron al resto del grupo a una sala deportiva de las inmediaciones.

La tormenta sobre Milán de esta noche ha provocado también algunos heridos por la caída de árboles.

Un hombre con su bici entre los árboles caídos en Milán (REUTERS/Claudia Greco)

También ha causado graves daños a la red eléctrica del transporte milanés y “varios puntos de la ciudad y algunos depósitos están sin electricidad, mientras que los árboles caídos y los escombros en las carreteras bloquean las rutas normales de las líneas”, informó ATM, la empresa de transporte público de la ciudad.

(Piero CRUCIATTI / AFP)

“El servicio de tranvías, trolebuses y autobuses tiene graves retrasos”, añade ATM, mientras que “el servicio de tranvías es actualmente muy limitado” y si funciona con regularidad el servicio de metro.

Tras los daños causados por el mal tiempo, la Región de Lombardía solicitará al Gobierno el estado de emergencia. Así lo anunció en el Consejo Regional el Consejero de Seguridad y Protección Civil, Romano La Russa: “Ayer hicimos un primer recuento, los daños ascendían ya a 50 millones”, explicó. “Hoy los daños superan los 100 millones de euros y creo que nos veremos obligados a ver aumentar esta cifra”.

Ola de calor e incendios en en el sur

Los bomberos luchan durante la noche contra los incendios en Messina

En contraste con las tormentas del norte, el sur de Italia se está viendo afectado por una ola de calor que hizo que el mercurio alcanzara los 47,6 ºC en Catania (Sicilia) el lunes, según Protección Civil.

Durante la noche, los bomberos sicilianos lucharon contra varios incendios, uno de los cuales se propagó cerca del aeropuerto de Palermo, que tuvo que ser cerrado durante varias horas. El transporte ferroviario también se vio perturbado por los incendios.

Una anciana de 88 años murió en su domicilio en San Martino delle Scale, en la provincia de Palermo, a donde la ambulancia no pudo llegar a tiempo debido a los incendios.

“Situación delicada”

El ministro de la Protección Civil italiana, Nello Musumeci, declaró que “hoy es uno de los días más complicados de las últimas décadas” en el país “debido a las tormentas, tornados y granizadas en el norte y el calor abrasador e incendios devastadores en el centro-sur”.

Las llamas y el humo se elevan mientras un incendio forestal arde cerca de la aldea siciliana de Curcuraci cerca de Messina, en Sicilia (Vigili del Fuoco/REUTERS)

“Mientras lloramos a las tres víctimas de estas veinticuatro horas, siento que tengo que agradecer a los Bomberos, a los responsables y voluntarios de Protección Civil, a la Policía, a los trabajadores forestales y a todos aquellos que se movilizan en las trincheras más difíciles en estas horas. Hoy hay que contener los daños ¡Y son muchos!”, agregó Musumeci a los medios.

En una entrevista radiofónica, la primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que se sabía “que hoy sería un día muy complicado”. “Es una situación compleja pero Protección Civil está movilizada, ninguno de los bomberos se fue de vacaciones y lo digo para agradecer su trabajo a estas personas. Estamos siguiendo minuto a minuto la situación, que es delicada”, señaló Meloni.

(Con información de EFE y AFP)

