Zelensky reclamó a la OTAN un plazo para el ingreso de Ucrania

Volodimir Zelensky elevó el tono hacia la OTAN (Reuters)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo este martes de camino a la cumbre de la OTAN en Vilna que es “absurdo” que la Alianza no vaya a dar una fecha de invitación para que su país se adhiera y aseguró que tiene “señales” de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra.

“La fórmula sólo se refiere a la invitación, y no a la adhesión de Ucrania”, dijo Zelensky sobre el contenido de la declaración que los aliados estarían negociando. El presidente calificó de “absurdo y sin precedentes” que la declaración que se estaría debatiendo no incluya fecha para invitar a Ucrania a unirse a la Alianza.

El jefe del Estado ucraniano se quejó también de que la declaración que estarían preparando los líderes de la OTAN aluda a “condiciones” para Ucrania, no ya para ser aceptada en la OTAN, sino para ser invitada a adherirse. “Parece que no hay disponibilidad ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para hacerla miembro de la Alianza”, remachó.

“Esto significa que se está dejando abierta una ventana de oportunidad para negociar la pertenencia a la OTAN de Ucrania en negociaciones con Rusia. Y para Rusia esto significa un motivo para continuar con el terror”, agregó el presidente ucraniano en su mensaje, publicado en sus redes sociales.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y Volodimir Zelensky (Reuters)

Zelensky también se quejó de que la posible fórmula de la declaración de la OTAN se esté negociando “sin Ucrania”, y afirmó que su país “merece respeto”.

“Incertidumbre significa debilidad y hablaré abiertamente de esto en esta cumbre”, concluye el mensaje de Zelensky, que hace presagiar una cita tensa en la capital lituana.

El mandatario ucraniano elevó así al tono en varios decibelios, un día después de afirmar que “Ucrania merece estar en la alianza”, aunque reconoció que “ahora no, porque ahora hay guerra”.

A pesar de las diferencias internas sobre el asunto, la OTAN pretende mostrarse unida en su apoyo a Ucrania.

Los países del Este de la alianza presionan para que Ucrania reciba un compromiso explícito sobre los plazos para la adhesión, pero los ‘pesos pesados’ de la OTAN son reacios a ir más allá de la promesa de que Ucrania será miembro de la alianza un día.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que la adhesión de Ucrania no deberá ocurrir ahora, por la falta de consenso en la alianza y por los riesgos de sumar a un país en plena guerra. “No creo que haya unanimidad en la OTAN acerca de incorporar o no a Ucrania a la familia de la OTAN ahora”, dijo Biden a CNN.

La OTAN parece en cualquier caso dispuesta a ofrecer a Ucrania una alternativa, eliminando un requisito fundamental, el de completar un programa de reformas para poder sumarse a la alianza.

Un grupo de países de la OTAN, en ese escenario, negocia compromisos de largo plazo para al suministro de armas a Ucrania.

Ese suministro no cumple con la ilusión de Zelensky de ver a su país bajo el paraguas protector de la defensa colectiva de la OTAN, pero podría facilitarle el mantener la resistencia a la invasión rusa.

Al llegar a la sede de las reuniones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país entregará a Ucrania misiles SCALP de largo alcance (250 km), capaces de “atacar en profundidad”.

El Kremlin no tardó en prometer una respuesta a este anuncio de Francia, que calificó de “error”.

Por su parte, en Berlín, el ministerio de Defensa alemán anunció el envío de nueva ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de euros (unos 770 millones de dólares).

Alemania entregará dos lanzadores para el sistema de defensa antiaérea Patriot, 40 vehículos blindados tipo Marder y 25 tanques Leopard 1 A5, además de 20.000 proyectiles de artillería, detalló el ministerio.

(Con información de EFE y AFP)

