El mensaje de Giorgia Meloni y todas las reacciones tras la muerte de Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi fue primer ministro y uno de los hombres más ricos de Italia (REUTERS/Tony Gentile/Archivo)

El tres veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido hoy a los 86 años de edad, fue recordado por sus aliados y rivales como un personaje “histórico” o como un “protagonista” polémico de la historia política y social del país.

El ultraderechista líder de la Liga, Matteo Salvini, fue uno de los primeros en sumarse a las honras, por considerarse a sí mismo como un heredero político del ex Cavaliere y líder de la conservadora Forza Italia.

Salvini, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, canceló todos sus actos “hasta nueva orden” y lo recordó como “un gran hombre y un gran italiano”.

“Fue un luchador valiente”, comentó por su parte Meloni, que publicó un sentido video en su cuenta de Twitter con el titulo “Adiós, Silvio”.

Giorgia Meloni junto a Silvio Berlusconi (REUTERS/Yara Nardi/archivo)

La líder del opositor Partido Democrático (PD), Elly Schlein, trasladó su pésame a la familia y a los miembros de la coalición gubernamental, de la que Forza Italia forma parte.

“Todo nos separó y nos sigue separando de su visión política pero queda el respeto que humanamente se debe a quien ha sido un protagonista de la historia de nuestro país”, escribió en una nota.

El ex primer ministro socialdemócrata Matteo Renzi, autor en 2014 del llamado “Pacto del Nazareno”, una controvertida alianza entre el centroizquierda y Berlusconi, refirió que el magnate “construyó la historia de nuestro país”.

“Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Pero todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política, económica, deportiva, televisiva no ha tenido precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, a sus seres queridos, a sus empresas y a su partido”, afirmó.

El ex primer ministro Romano Prodi, rival histórico de Berlusconi, subrayó que su “rivalidad nunca se convirtió en enemistad”.

“Participo en el profundo dolor por el fallecimiento de Silvio Berlusconi. Le recuerdo como un líder político que, en su largo e intenso compromiso público, ejerció una gran influencia en la vida de nuestro país, afectando no sólo a las instituciones, sino también a la vida de todos los ciudadanos”, dijo. “En nuestro largo enfrentamiento político hemos representado mundos diferentes y opuestos, pero nuestra rivalidad nunca ha trascendido a sentimientos de enemistad en el plano personal, manteniendo la confrontación en un ambiente de respeto mutuo. Aprecié su apoyo a la causa europeísta, sobre todo porque fue confirmado y reafirmado en un momento en que nuestro destino común europeo estaba siendo duramente e imprudentemente atacado. Mi más sentido pésame a su familia y a todos sus allegados”.

Romano Prodi, histórico rival político de Berlusconi (REUTERS/Maxim Zmeyev/archivo)

“Berlusconi hizo la historia de nuestro país. Su fallecimiento marca uno de esos momentos en los que todos, cercanos o lejanos a sus decisiones, nos sentimos implicados”, dijo el ex primer ministro Enrico Letta, también del Partido Democrático.

A nivel internacional, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la presidenta del Parlamento Europeo, la también popular Roberta Metsola, lamentaron la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

En sendos mensajes en redes sociales, ambos subrayaron el liderazgo que Berlusconi asumió en el centroderecha italiano y europeo y la “energía y dedicación” con la que emprendió su labor política.

“Silvio Berlusconi: el luchador que lideró el centroderecha y ha sido protagonista de la política en Italia y Europa durante generaciones. Padre, empresario, eurodiputado, primer ministro, senador. Ha dejado huella y no será olvidado”, escribió Metsola en su Twitter.

“Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este difícil momento. No olvidaremos la energía y dedicación con la que trabajó por su querida Italia, por su familia política y sus ideales europeos”, compartió por su parte Weber.

“Con la muerte de Silvio Berlusconi, Italia ha perdido una fuerte personalidad”, dijo el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, en Twitter. “Fue el primer Primer Ministro italiano con el que trabajé y le recordaré como un político increíble y apasionado. He transmitido mis condolencias a Giorgia Meloni en nombre del Gobierno holandés. Nuestros pensamientos están con su familia y demás seres queridos”.

Las condolencias del mundo del fútbol

El mundo del fútbol, del que Berlusconi fue un gran protagonista como presidente del Milan, también expresó sus condolencias.

El AC Milan “da su más sentido pésame a la familia del inolvidable presidente rossonero”, señaló el club en un comunicado difundido tras la muerte de Silvio Berlusconi. “El Ac Milan, profundamente entristecido, lamenta el fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi y se cierra con afecto a la familia, colaboradores y amigos más queridos”, continúa el comunicado del club. “Mañana soñaremos con otras metas, inventaremos otros desafíos, buscaremos otras victorias. Que valgan la pena para realizar lo que hay de bueno, de fuerte, de verdadero en nosotros, en todos los que hemos vivido esta aventura de entrelazar nuestras vidas con un sueño llamado Milán”, informa además el club, haciéndose eco de una de las célebres frases pronunciadas por Berlusconi durante su presidencia. El club concluye: “Gracias Presidente, para siempre con nosotros”.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Arrigo Sacchi, exentrenador y leyenda del Milan, lloró la muerte de Berlusconi, su gran valedor y que le entregó las llaves del proyecto milanista en 1987.

“Siento una gran pena. Era un gran personaje, que intentó mejorar Italia y el deporte, pero no siempre fue comprendido. Le había llamado hace unos días, pero no pude hablar con él”, dijo llorando en una llamada telefónica con ANSA.

“Me siento mal, a pesar de todo no me lo esperaba. Era un amigo brillante al que le debo todo. Silvio Berlusconi era un hombre generoso e intentó cambiar este difícil país hecho de individualistas. ¿Él también lo era? No, pensaba en conjunto y veía muy lejos: cuando me contrató le dije ‘o estás loco o eres un genio’. A la vista de los resultados, usted me da la respuesta...”, sentenció.

El ex entrenador del Milan y de la selección italiana Arrigo Sacchi (AP)

Sacchi levantó dos Copas de Europa (1989 y 1990), un ‘Scudetto’ (1987), dos Copas Intercontinentales (1990 y 1991), dos Supercopas de Europa (1990 y 1991) y una Supercopa de Italia (1989) durante su etapa en el club ‘rossonero’ (1987-1991), la primera de los tres históricos técnicos que tocaron el cielo con el Milan. Los italianos Carlo Ancelotti y Fabio Capello fueron los otros dos.

“La tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos”, lamentó Carlo Ancelotti, ex entrenador del Milan y actual técnico del Real Madrid, en Twitter.

“Queda la infinita gratitud al presidente, pero sobre todo a un hombre irónico, leal, inteligente, sincero. Fue fundamental primero en mi aventura como futbolista, y después como entrenador. Gracias presidente”, expresó el técnico madridista.

Ancelotti mantuvo relación con Berlusconi desde sus inicios como jugador y más tarde como entrenador del Milan, una etapa en la que como técnico consiguió ganar la Serie A en la temporada 2003-2004, y dos copas de Europa en 2003 y 2007, entre otros títulos.

El Real Madrid, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva lamentaron “profundamente” este lunes el fallecimiento de Silvio Berlusconi, “legendario presidente del AC Milan entre 1986 y 2017 y actual presidente del AC Monza”.

En un comunicado oficial, el club blanco quiso “expresar sus condolencias a su familia y seres queridos, y a los aficionados del fútbol italiano, especialmente a los del AC Milan y del AC Monza. Descanse en paz”.

El Real Madrid destacó que “durante su presidencia, el AC Milan vivió una de las épocas más exitosas de su historia, con la conquista de 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 8 títulos de la Serie A, 1 Copa de Italia y 7 Supercopas de Italia”.

Noticia en desarrollo...

