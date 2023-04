El camino hacia los miles de millones: las 10 industrias con más multimillonarios en 2023

Warren Buffett, presidente, consejero delegado y máximo accionista de Berkshire Hathaway (Reuters)

Diez sectores concentran a los multimillonarios en 2023. Se trata de industrias pujantes, algunas más tradicionales que otras, que suman miles de millones.

Según detalla Forbes, las finanzas y las inversiones siguen siendo la forma más segura de hacerse ultra rico y, de hecho, es el sector con el mayor número de multimillonarios del mundo, 372, incluidos magnates de fondos de cobertura y de capital riesgo, banqueros, inversores de capital riesgo y fundadores de fintech.

En total, los multimillonarios de las finanzas y la inversión representan el 14% de la lista Forbes. El más rico sigue siendo la leyenda de la inversión Warren Buffett, la quinta persona más rica del mundo, con un valor estimado de 106.000 millones de dólares.

Este sector es el que ha añadido el mayor número de recién llegados a la clasificación de 2023, con 24 caras nuevas. Nithin y Nikhil Kamath (patrimonios netos estimados: 2.700 millones de dólares y 1.100 millones de dólares, respectivamente), cofundadores de la correduría de descuento en línea Zerodha, se unieron a las filas este año. Su empresa es ahora el mayor corredor de bolsa de la India.

Rajiv Jain (2.000 millones de dólares), que dirige la empresa de gestión de activos con sede en Florida GQG Partners, que invirtió en marzo en el asediado Adani Group de la India, también es nuevo.

Al igual que Hayes Barnard (3.700 millones de dólares), que financia el 26% de todas las instalaciones solares domésticas de Estados Unidos a través de su aplicación GoodLeap, que ofrece préstamos a propietarios de viviendas para paneles solares, baterías domésticas y otras mejoras sostenibles.

En el segundo puesto camino a los miles de millones, se ubica la industria manufacturera, que cuenta con 324 multimillonarios.

El más rico es Reinhold Wuerth, un empresario alemán que se hizo cargo del negocio familiar de tornillos en 1954 y lo ha convertido en un gigante de 16.000 millones de dólares en ventas anuales. Su fortuna se estima en 29.700 millones de dólares.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en la fiesta Vanity Fair de los Oscar tras la 95 edición de los premios de la Academia, en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 12 de marzo de 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

Tras un año agitado, con muchos despidos, las compañías tecnológicas disminuyeron la lista de multimillonarios, pero el sector continúa en el tercer puesto. Ahora sólo hay 313 multimillonarios en el mundo que hicieron su fortuna en la tecnología, frente a los 341 del año pasado.

También es el grupo más rico, con un valor colectivo de 1,9 billones de dólares, unos 170.000 millones más que el siguiente más rico, la moda y el comercio minorista.

El magnate tecnológico más importante es Jeff Bezos, de Amazon, que ocupa el tercer puesto, con una fortuna estimada en 180.000 millones de dólares.

La moda y el comercio minorista ocupan el cuarto lugar, con 266 miembros. La estrella del sector es Bernard Arnault, presidente y consejero delegado del gigante del lujo LVMH. Su patrimonio neto aumentó en 53.000 millones de dólares el año pasado, hasta alcanzar unos 211.000 millones, lo que le convierte en la persona más rica del mundo.

Una mujer con una bolsa de la compra de la marca Louis Vuitton en Viena (Reuters)

Estas son las 10 industrias con más multimillonarios en 2023

-1 Finanzas e inversiones

372 multimillonarios, lo que equivale al 14% de la lista

Los más ricos: Warren Buffett (106.000 millones de dólares), presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway.

-2 Manufacturas

324 multimillonarios, lo que equivale al 12% de la lista

Los más ricos: Reinhold Wuerth y familia (29.700 millones de dólares), presidente del fabricante de tornillos y fijaciones Wuerth Group.

-3 Tecnología

313 multimillonarios, lo que equivale al 12% de la lista

Los más ricos: Jeff Bezos (114.000 millones de dólares), fundador de Amazon y propietario del Washington Post y de la empresa de cohetes Blue Origin.

-4 Moda y comercio minorista

266 multimillonarios, lo que equivale al 10% de la lista

El más rico: Bernard Arnault y familia (211.000 millones de dólares), presidente y consejero delegado de la empresa de artículos de lujo LVMH y la persona más rica del mundo.

Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de Louis Vuitton (Reuters)

-5 Alimentación y bebidas

212 multimillonarios, lo que equivale al 8% de la lista

El más rico: Zhong Shanshan (68.000 millones de dólares), presidente de la empresa de agua embotellada Nongfu Spring. También controla Beijing Wantai Biological Pharmacy, que cotiza en bolsa.

Zhong Shanshan (Shutterstock)

-6 Salud

201 multimillonarios, lo que equivale al 8% de la lista

El más rico: Cyrus Poonawalla (22.600 millones de dólares), fundador del Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo (por dosis).

-7 Sector inmobiliario

193 multimillonarios, lo que equivale al 7% de la lista

El más rico: Donald Bren (17.400 millones de dólares), presidente de la inmobiliaria californiana Irvine Co.

-8 Diversificación

187 multimillonarios, o que equivale al 7% de la lista

El más rico: Mukesh Ambani (83.400 millones de dólares), presidente de Reliance Industries, con intereses en petroquímica, petróleo y gas, venta al por menor y telecomunicaciones.

Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries

-9. Energía

100 multimillonarios, lo que equivale al 4% de la lista

El más rico: George Kaiser (13.300 millones de dólares), que se hizo cargo de la Kaiser-Francis Oil Company de su familia en los años 60.

- 10 Medios de comunicación y entretenimiento

91 multimillonarios, lo que equivale al 3% de la lista

El más rico: Michael Bloomberg (94.500 millones de dólares), cofundador de la empresa de información financiera y medios de comunicación Bloomberg LP.

En el listado no aparece un multimillonarios muy popular, Elon Musk. No aparece en esta clasificación de Forbes porque como la mayor parte de su riqueza procede del fabricante de automóviles Tesla no entra en ninguna de estas 10 industrias de esta nómina.

