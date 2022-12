Incertidumbre en Irán por el futuro de la policía de la moral: EEUU advirtió que “nada sugiere” que mejore el trato a las mujeres

El anuncio de la disolución de ese organismo, encargado de que se respete el obligatorio uso del velo en público, “no cambiará nada” para la movilización de los iraníes, consideró una portavoz del gobierno alemán (REUTERS/Stringer (IRAN)/File Photo)

Estados Unidos dijo el lunes que “nada sugiere” que Irán esté mejorando el trato a las mujeres después de que el fiscal general iraní anunciara la disolución de la policía de la moral tras meses de protestas contra las estrictas normas sobre la vestimenta femenina.

“Lamentablemente, nada de lo que hemos visto sugiere que los gobernantes de Irán estén mejorando su trato hacia las mujeres y niñas o cesando la violencia que inflige a manifestantes pacíficos”, señaló un portavoz del Departamento de Estado, declinando comentar sobre “afirmaciones ambiguas o vagas de los funcionarios iraníes”.

Activistas opositores y potencias occidentales también desestimaron este lunes el anuncio.

Irán afronta algunas de las protestas más importantes desde la Revolución Islámica de 1979 tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven de origen kurdo de 22 años que había sido detenida por la policía de la moral iraní.

El fiscal general de Irán fue citado el fin de semana diciendo que la policía moral había sido disuelta, pero activistas expresaron dudas de que se estuviera produciendo un cambio significativo y el gobierno de Teherán no confirmó la medida.

La semana pasada en Teherán, la gente salió a mostrar su descontento con el régimen y hasta celebró la derrota en el mundial

Washington ha criticado repetidamente a Irán por su historial con relación a los derechos de las mujeres y la represión de protestas por parte de las autoridades.

A principios de noviembre, la vicepresidenta Kamala Harris había dicho que Estados Unidos buscaría junto con otras naciones expulsar a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW, por sus siglas en inglés).

Irán, gobernado por clérigos musulmanes chiitas, fue elegido para integrar la UNCSW hasta 2026. Estados Unidos seguirá siendo miembro durante todo 2023.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, reiteró el llamado de Harris el domingo: “Retirar a Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer es lo correcto”, tuiteó.

Se espera que el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), de 54 miembros, vote la próxima semana sobre expulsar o no a la república islámica de la Comisión.

¿Adiós a la policía de la moral?

Oficiales de policía iraníes ((Reuters)

El anuncio de la disolución de ese organismo, encargado de que se respete el obligatorio uso del velo en público, “no cambiará nada” para la movilización de los iraníes, consideró una portavoz del gobierno alemán.

En redes sociales, circularon varios llamados a una huelga de tres días a partir de este lunes.

En Teherán, varias tiendas del gran bazar estaban abiertas pero los pasillos del establecimiento estaban casi desiertos. “Hemos abierto pero cerramos porque no hay clientes”, dijo un comerciante de productos de belleza.

En fotos publicadas en internet, se veían tiendas con las persianas bajadas en Sanandaj, en el Kurdistán iraní, y en Isfahán, tercera ciudad del país.

La declaración del fiscal, Mohammad Jafar Montazeri, parecía ser una respuesta improvisada a una pregunta en una conferencia, lo que dejaba mucho margen a la interpretación, en lugar de un anuncio preparado sobre esta unidad, que está dirigida por el Ministerio del Interior y no por el poder judicial.

En cualquier caso, incluso si se disuelve esta unidad, su supresión no supondría ningún cambio en la política iraní de imponer el velo obligatorio a las mujeres, sino un cambio de táctica en cuanto a la forma de aplicarlo, advierten los activistas.

“A menos que eliminen todas las restricciones legales sobre la vestimenta de las mujeres y las leyes que controlan la vida privada de los ciudadanos, esto es sólo una medida de relaciones públicas”, dijo a la agencia AFP Roya Boroumand, cofundadora del grupo de derechos Abdorrahman Boroumand Center, con sede en Estados Unidos.

Según ella, “aunque no haya policía de la moral, nada impide que otras fuerzas del orden apliquen estas leyes discriminatorias”.

La policía de la moral comenzó a circular por las calles en 2006, tras su creación durante la presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad [2005-2013].

Desde el inicio del movimiento de protestas, hay cada vez más mujeres que salen a la calle sin el velo, especialmente en el norte de la capital, acomodado.

Pero la movilización, atizada además por años de enfado por los problemas económicos y la represión política, exige también el fin de la República Islámica dirigida por el ayatolá Alí Jamenei.

La violenta represión de las protestas ha dejado al menos 448 muertos, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Para Omid Memarian, analista de Irán para Democracy for the Arab World Now (DAWN) “la supuesta suspensión” de la policía de la moral “no significa nada, pues ya se había vuelto irrelevante debido al nivel masivo de desobediencia civil de las mujeres y al desafío de las normas relacionadas con el hiyab”.

(Con información deAFP)

